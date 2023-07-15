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«Интер» и «Ювентус» сделали новые предложения по Лукаку

вчера, 09:22

«Интер» и «Ювентус» интересуются нападающим «Челси» Ромелу Лукаку.

По информации источника, миланский клуб предлагает за игрока 35 млн евро плюс 5 млн бонусов. Туринцы сделали предложение в размере 37,5 млн + 2,5 млн бонусов, но оно будет действительно только в случае продажи Душана Влаховича. Лукаку не дал ответа «нерадзурри», но провёл переговоры с «бьянконери», что вызвало недовольство в «Интере».

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ballak144
ballak144
вчера в 13:57
бред, Влаху на этого разменивать(
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:36
Лукаку ещё тот жучара...
Хотя....Все куют пока есть возможность и там где больше дают, а остальное мы или не знаем или лирика ввиде Майами....
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:30
Ромело тоже хочет сделать "сериал" со своим переходом с круто закрученным сюжетом...)
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