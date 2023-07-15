«Интер» и «Ювентус» сделали новые предложения по Лукаку

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вчера, 09:22

«Интер» и «Ювентус» интересуются нападающим «Челси» .

По информации источника, миланский клуб предлагает за игрока 35 млн евро плюс 5 млн бонусов. Туринцы сделали предложение в размере 37,5 млн + 2,5 млн бонусов, но оно будет действительно только в случае продажи . Лукаку не дал ответа «нерадзурри», но провёл переговоры с «бьянконери», что вызвало недовольство в «Интере».