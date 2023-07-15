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Вратарь «Баварии» согласился перейти в «Интер»

вчера, 12:16

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер продолжит карьеру в Италии.

По информации источника, швейцарец дал согласие на переход в «Интер». Стороны согласовали личные условия контракта. Теперь клубы ведут переговоры о сумме сделки.

«Нерадзурри» также хочет заполучить Анатолия Трубина из «Шахтёра». Ранее «Интер» покинул Самир Ханданович, а Андре Онана близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 18:48
Нагучев орал, что Зоммер топ вратарь. А в итоге довольно слабо швейцарец показал себя в Баварии.
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 16:54
Нет, не думаю. В руководстве тёрки, никак не успокоются. Маттеус хоть и не при делах, но постоянно воду мутит...
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 16:52
Не знаю, Дружище, вот про него, точно не слыхал. Но, полностью тебе доверяю!
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:22
Наверное,потомучто блиц-криг не удался,с ходу не взяли кубок лч!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:21
А про черепашку,Мбаппе,еще сми мусолит!!!😊😊
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:25
Написано, Наполи требует всё и сразу- полный ВЫКУП!!! Цена, правда не указывается, но, я Вам верю.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:24
Ну там Де Лаурентис устроит тот еще аукцион. Думаю дешевле 120 млн не отдаст
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:18
Даже Осимхена сватают в Баварию, но при этом пишут, что борьба за него- будет нешуточная!!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:13
Спасибо, Саркис- просветил! Я всегда говорил- много знаете!!! К сожалению, про стоимость Косты- ничего не сказано...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:09
Мамардашвили грузинский вратарь, играет за испанскую Валенсию. Если бы не его шикарная игра, то у летучих мышей были бы еще больше проблем и не факт что они сохранили ьы прописку в ЛаЛиге
Кошта тоже довольно таки интересный кипер, но вот португальцы всегда слишком дорого оценивают своих игроков....его красная цена лямов 50, а по слухам за него хотят куда больше....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
Дружище, к моему великому стыду- впервые слышу эту фамилию. Стыдно сознаться.
А кто такой- вратарь, португалец Коста?
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:54
Вот Мамардашвили это очень интересный вариант я вам скажу! Я думаю это сейчас самый сильный молодой вратарь со всего постсоветского пространства!
Capral
Capral
вчера в 14:53
Сразу по окончании сезона, руководство клуба объявило о большой чистке и о серьезных приобритениях. Л.Маттеус, с пеной у рта доказывал, что не нужно тратить большие деньги, у клуба всё есть- нужен только толковый тренер. Не понимаю, чем ему Тухель неугодил...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:49
Вот, про Нюбеля! Вероятно, он покинет команду. Но, это пока 50x50.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:47, ред.
Очень много новостей за вчерашний день про возможные трансферы Баварии- Д.Йонг, К.Валькер, Э.Альварес...
Даже не всех знаю- так отстал от европейского футбола. Позорище.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:38, ред.
Ну вот, кое-что нашел из баварских новостей за вчерашний день. Про Кейна- старая инфа. Теперь, вот, Мамардашвили- потенциальный новичок. Не знаю, насколько можно верить этой информации. Теперь, португалец Д.Коста- возможный трансфер, как главная замена Зоммеру!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:19, ред.
Приветствую, Саркис!!!

По вратарям, ничего не знаю. Сейчас вообще кроме Кейна ни о ком не говорят. Ну, еще про корейца из Наполи, и всё. Месяца три назад были разговоры про вратаря из "Янг Бойза", если не путаю. Недавно был небольшой список кандидатур, но не вратарей, только игроки середины поля и защиты.

И потом, я не болельщик немецкого футбола. Давно не смотрю футбольные передачи, поэтому и не в курсе всех событий. Наверняка, в определенных источниках и появлялась информация о вратарях, но я не видел. А знакомых, болельщиков Баварии у меня нет. Есть из Штутгарта, Кельна. Вот, пожалуй, и всё.

И рад бы помочь, но нет инфы. Извини, Дружище.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:02
Доброго дня, Виктор!
Мне вот что интересно, и возможно Вы знаете больше,т.к читаете немецкую прессу..... кого в Баварии видят основным вратарем??? Янн вполне отлично справился со своей задачей, подменить Нойера. Но самому Мануэлю уже почти под сорокет, и замена ему однозначно нужна....неужели дадут шанс Нюбелю???
Capral
Capral
вчера в 13:52
Уход Зоммера из Баварии- ожидаем. Давно об этом велись разговоры. Даже в черном списке Л.Маттеуса, Зоммер присутствует в числе пяти на выход.

По поводу Трубина- не верю. Не знаю, откуда эти ноги растут. То, что он вытворяет в ЧУ- описанию не подлежит, и достаточно вспомнить финал недавнего молодежного ЧЕ, где 4 гола из пяти на совести Трубина. Крайне нестабильный вратарь, без вратарского чутья. Данные антропологические неплохие- рост, неплохая реакция, но прыгучести должной нет, на выходах играть не умеет.

Если случится чудо и Трубин всё-таки перейдет в Интер, то наверняка пойдет по орендам или плотно сядет на лавку. Слабо верится, чтобы он занял место в основе миланских ворот...
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:48, ред.
Интересный выриант для Интера. Зоммер очень опытный вратарь, отлично играющий ногами, шикарная реакция и игра на ленточке, вратарь безз особых минусов. Правда ему уже зимой исполнится 35, а это значит, что данный вратарь для Интера это временное решение проблемы, т.к максимум его хватит на сезона два.....
Кандидатуру Турбина я тоже не считаю хорошей, во всяком случае сейчас. Да, он показывает хорошую игру по меркам УПЛ, а вот на недавнем молодежном ЧЕ он покпзал свои слабые стороны, и если и брать его в Интер, то только на лавку.
Есть и другие молодые вратари более надежные чем Анатолий
Sadjon
Sadjon
вчера в 12:29
Зоммер пару сезонов проведет еще на высшем уровне......
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