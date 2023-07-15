Вратарь «Баварии» согласился перейти в «Интер»

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер продолжит карьеру в Италии.
По информации источника, швейцарец дал согласие на переход в «Интер». Стороны согласовали личные условия контракта. Теперь клубы ведут переговоры о сумме сделки.
«Нерадзурри» также хочет заполучить Анатолия Трубина из «Шахтёра». Ранее «Интер» покинул Самир Ханданович, а Андре Онана близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед».
Кандидатуру Турбина я тоже не считаю хорошей, во всяком случае сейчас. Да, он показывает хорошую игру по меркам УПЛ, а вот на недавнем молодежном ЧЕ он покпзал свои слабые стороны, и если и брать его в Интер, то только на лавку.
Есть и другие молодые вратари более надежные чем Анатолий
Кандидатуру Турбина я тоже не считаю хорошей, во всяком случае сейчас. Да, он показывает хорошую игру по меркам УПЛ, а вот на недавнем молодежном ЧЕ он покпзал свои слабые стороны, и если и брать его в Интер, то только на лавку.
Есть и другие молодые вратари более надежные чем Анатолий
По поводу Трубина- не верю. Не знаю, откуда эти ноги растут. То, что он вытворяет в ЧУ- описанию не подлежит, и достаточно вспомнить финал недавнего молодежного ЧЕ, где 4 гола из пяти на совести Трубина. Крайне нестабильный вратарь, без вратарского чутья. Данные антропологические неплохие- рост, неплохая реакция, но прыгучести должной нет, на выходах играть не умеет.
Если случится чудо и Трубин всё-таки перейдет в Интер, то наверняка пойдет по орендам или плотно сядет на лавку. Слабо верится, чтобы он занял место в основе миланских ворот...
По поводу Трубина- не верю. Не знаю, откуда эти ноги растут. То, что он вытворяет в ЧУ- описанию не подлежит, и достаточно вспомнить финал недавнего молодежного ЧЕ, где 4 гола из пяти на совести Трубина. Крайне нестабильный вратарь, без вратарского чутья. Данные антропологические неплохие- рост, неплохая реакция, но прыгучести должной нет, на выходах играть не умеет.
Если случится чудо и Трубин всё-таки перейдет в Интер, то наверняка пойдет по орендам или плотно сядет на лавку. Слабо верится, чтобы он занял место в основе миланских ворот...
По вратарям, ничего не знаю. Сейчас вообще кроме Кейна ни о ком не говорят. Ну, еще про корейца из Наполи, и всё. Месяца три назад были разговоры про вратаря из "Янг Бойза", если не путаю. Недавно был небольшой список кандидатур, но не вратарей, только игроки середины поля и защиты.
И потом, я не болельщик немецкого футбола. Давно не смотрю футбольные передачи, поэтому и не в курсе всех событий. Наверняка, в определенных источниках и появлялась информация о вратарях, но я не видел. А знакомых, болельщиков Баварии у меня нет. Есть из Штутгарта, Кельна. Вот, пожалуй, и всё.
И рад бы помочь, но нет инфы. Извини, Дружище.
По вратарям, ничего не знаю. Сейчас вообще кроме Кейна ни о ком не говорят. Ну, еще про корейца из Наполи, и всё. Месяца три назад были разговоры про вратаря из "Янг Бойза", если не путаю. Недавно был небольшой список кандидатур, но не вратарей, только игроки середины поля и защиты.
И потом, я не болельщик немецкого футбола. Давно не смотрю футбольные передачи, поэтому и не в курсе всех событий. Наверняка, в определенных источниках и появлялась информация о вратарях, но я не видел. А знакомых, болельщиков Баварии у меня нет. Есть из Штутгарта, Кельна. Вот, пожалуй, и всё.
И рад бы помочь, но нет инфы. Извини, Дружище.