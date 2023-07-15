Вратарь «Баварии» согласился перейти в «Интер»

1689412595

вчера, 12:16

Вратарь «Баварии» продолжит карьеру в Италии.

По информации источника, швейцарец дал согласие на переход в «Интер». Стороны согласовали личные условия контракта. Теперь клубы ведут переговоры о сумме сделки.

«Нерадзурри» также хочет заполучить Анатолия Трубина из «Шахтёра». Ранее «Интер» покинул Самир Ханданович, а Андре Онана близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед».