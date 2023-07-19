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Шапи перейдёт из «Краснодара» в команду из Франции или Саудовской Аравии

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:57, ред.
Ещё когда Шапи только появился на горизонте и своими выходами на замену и голами вскружил некоторым голову, я сказал: "Дайте Шапи играть полные матчи, а не в концовке с уставшими игроками бегать".
И когда стали Шапи выпускать в основе, то сразу стало видно, что его хватает на 15-20 минут, а потом всё... команда играет в меньшинстве.
Тем более инфа была, что он переписан и намного старше... но как говориться об этом история умалчивает.
В Краснодаре всё взвесили и поняли, что в Шапи нет прогресса, а скорее всего он будет ещё больше деградировать в футбольном плане.

Франция?
Вполне возможно в Лигу 2 или Лигу 3.

Саудовская Аравия?
Тоже возможный вариант, но не в ведущие клубы, а возможно даже в низшую лигу.
Шейхи хоть и разбрасываются охотно деньгами, особенно в последнее время, но они совсем не дураки. Им нужны пусть даже и пенсионеры футбола, но с именем.
Да даже если ты просидел 5 лет в Барсе, Реале или МС, МЮ, то ты желанный гость, а где там сидел на лавке Шапи? Не шейхи даже о таком не слышали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:16
Вопрос в том, нужен ли он там? Там есть спрос на игроков гораздо более высокого уровня.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 16:04
Была информация, что Мурад Мусаев зовёт его в Азербайджанский Сабах.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:28
Думаю Быкам виднее.... но продавать нужно Саудитам (там денег больше за него дадут....:)))
Гость
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