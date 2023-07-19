Шапи перейдёт из «Краснодара» в команду из Франции или Саудовской Аравии

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов покинет «Краснодар» этим летом.
«Быки» не рассчитывают на футболиста, поэтому готовы продать его. В трансфере форварда заинтересованы команды из Франции и Саудовской Аравии.
Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов покинет «Краснодар» этим летом.
«Быки» не рассчитывают на футболиста, поэтому готовы продать его. В трансфере форварда заинтересованы команды из Франции и Саудовской Аравии.
И когда стали Шапи выпускать в основе, то сразу стало видно, что его хватает на 15-20 минут, а потом всё... команда играет в меньшинстве.
Тем более инфа была, что он переписан и намного старше... но как говориться об этом история умалчивает.
В Краснодаре всё взвесили и поняли, что в Шапи нет прогресса, а скорее всего он будет ещё больше деградировать в футбольном плане.
Франция?
Вполне возможно в Лигу 2 или Лигу 3.
Саудовская Аравия?
Тоже возможный вариант, но не в ведущие клубы, а возможно даже в низшую лигу.
Шейхи хоть и разбрасываются охотно деньгами, особенно в последнее время, но они совсем не дураки. Им нужны пусть даже и пенсионеры футбола, но с именем.
Да даже если ты просидел 5 лет в Барсе, Реале или МС, МЮ, то ты желанный гость, а где там сидел на лавке Шапи? Не шейхи даже о таком не слышали.
И когда стали Шапи выпускать в основе, то сразу стало видно, что его хватает на 15-20 минут, а потом всё... команда играет в меньшинстве.
Тем более инфа была, что он переписан и намного старше... но как говориться об этом история умалчивает.
В Краснодаре всё взвесили и поняли, что в Шапи нет прогресса, а скорее всего он будет ещё больше деградировать в футбольном плане.
Франция?
Вполне возможно в Лигу 2 или Лигу 3.
Саудовская Аравия?
Тоже возможный вариант, но не в ведущие клубы, а возможно даже в низшую лигу.
Шейхи хоть и разбрасываются охотно деньгами, особенно в последнее время, но они совсем не дураки. Им нужны пусть даже и пенсионеры футбола, но с именем.
Да даже если ты просидел 5 лет в Барсе, Реале или МС, МЮ, то ты желанный гость, а где там сидел на лавке Шапи? Не шейхи даже о таком не слышали.