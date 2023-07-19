«Троянский конь» из ЦСКА. Клубы РПЛ побаиваются главного технаря лиги

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сегодня, 13:00

Агент подтвердил, что Карраскаль покинет «армейцев».

Хорхе – самый техничный игрок чемпионата

Атакующий полузащитник ЦСКА Карраскаль вступает в дриблинг в среднем 6.3 раза за полный матч. Это лучший показатель среди футболистов, которые провели более 1 000 минут в чемпионате. Даже аргентинец Гарре из «Крыльев Советов» не догнал колумбийца из ЦСКА . И показатель ветерана «Ахмата» Бериши тоже заметно скромнее. В случае контракта ПАОКа и Карраскаля РПЛ снова потеряет самого техничного футболиста.

Раньше лидировали Эджуке – вингер ЦСКА , и Кварацхелия – игрок «Рубина». Их показатели были грознее, чем у Карраскаля, в районе 8-9 попыток дриблинга за матч. Конечно, у всей тройки не лучший КПД обводок, но для техничных игроков это футбольная норма. Лишь на отдельном коротком отрезке можно показать высокую эффективность. Дриблинг это всегда шанс забить гол, но и риск быть обворованным. И вот тут начинается самая интересная часть разговора.

Почему ЦСКА готов к продаже? Карраскаль, невзирая на технику, является запасным, ведь рушит командную структуру и игру вторым номером. Федотов после домашней ничьей 2:2 в дерби со «Спартаком», когда соперник забил два мяча за пять минут, нашел виновника:

Провал случился у одного футболиста. Так безвольно уступить и дать нанести удар… Мы же знаем, что этот человек может играть намного лучше.

Речь о Карраскале, который не заблокировал удар Зиньковского. Кроме Хорхе, Федотов персонально критиковал за потерю концентрации Медину. Матчи против «Спартака» важны для любого нового тренера ЦСКА , после обидной ничьей наставник сорвался. И хотя Карраскаль не сразу переместился на скамейку, весной стал даже не первым выбором в случае замены инсайда. А Медина временно ушел на левый фланг, став латералем. Теперь Хесус в «Спартаке», а Хорхе ищет новый клуб. Трансферная политика ЦСКА доказывает, что фанатам пора переживать.

Из Карраскаля не получается Скотти Пиппен

Федотов сравнивал Хорхе с легендарным баскетболистом «Чикаго Буллз», напарником Майкла Джордана. Надо отдать должное тренеру ЦСКА , свои конфликты с Карраскалем наставник комментировал очень подробно. Ничего от болельщиков не скрывали. Трудно не заметить, что колумбиец, который был среди лидеров ЦСКА , вдруг оказался на скамейке. Федотов говорит, что причина не только в манере игры, но также в характере:

У нас состоялся разговор о дальнейшем развитии Хорхе, инициатива шла от футболиста. Мы как раз смотрели фильм про Скотти Пиппена. Майкл Джордан рассказывал, что Скотти был неуправляемым, получил очередное удаление до конца матча, и в результате команда проиграла. После того матча, как рассказывает Джордан, Скотти молча пришел в номер Майкла. Он не извинялся, но показал, что сожалеет. С этого момента Пиппен стал другим, командным игроком.

Федотов надеялся, что Карраскаль изменится, но не получилось. Зато тренер благодарен Хорхе за реализованный пенальти в серии против «Краснодара», напарники помогли Акинфееву выиграть Кубок России. Впрочем, за несколько недель подготовки к новому сезону Хорхе не стал паинькой. Поэтому важно заработать на расставании, пока скауты помнят матчи прошлого лета, когда у колумбийца было 5 голов и 1 ассист. Но есть статистика важнее – с сентября колумбиец создал в РПЛ всего два гола.

Для «Динамо» и «Зенита» Хорхе опасный игрок

Пока Карраскаль является «троянским конем» в ЦСКА . Его конфликт с Федотовым может изменить атмосферу в раздевалке. Медина тоже не был доволен тренером, но честно ушел в «Спартак». А Карраскаль подумывал остаться. Поскольку это хулиган с опытом, то привык просить прощения. Извинялся в «Карпатах», когда устраивал настолько шумные ночные вечеринки, что соседи вызывали полицию. Извинялся в «Севилье», где спортивный директор Мончи иногда может взять игрока за шкирку, как случилось с Иско.

Извинения Карраскаля в ЦСКА завершились ничем, как во всех предыдущих случаях. Клуб и футболист расстанутся. Владельцы «армейцев» под жесткими санкциями, поэтому для них важнее продажа в команду РПЛ , чтобы не было проблем с оплатой трансфера. Но «Динамо» и «Зениту» важно учесть, что без Карраскаля ЦСКА стал лучше играть в атаке. Также осталась надежной защита, стартующая в футболе с высокого прессинга.

Впрочем, новый тренер «Динамо» Личка обожает футболистов похожего формата. В «Оренбурге» были латиноамериканцы, списанные другими из-за характера и дисциплины. А Семак может пойти за Карраскалем, если потеряет Малкома, которому предлагают огромную зарплату в другом клубе. Хорхе в Санкт-Петербурге ждет еще один колумбиец Барриос, поможет с адаптацией в клубе. А если не получится, то зимой подвезут бразильца Педро, он тоже фланговый форвард.

Откажется «Зенит» — задумается «Динамо». Народу в атаке там немало, но нужны лидеры по духу. У Йокановича в прошлом сезоне никто не играл в стиле Языджи. Этот турок на коротком отрезке в ЦСКА был лучшим футболистом РПЛ . Карраскаль на старте прошлого сезона тоже был королем атаки. А дальше случился стандартный для Хорхе срыв. Задолго до переезда в РПЛ о Карраскале знали всё. И как он живет, и как общается с тренерами.

Колумбийцу сложно удерживать функциональную форму, хотя физически это подтянутый парень. Хорхе достался ЦСКА , ведь остальные испугались его токсичности. Федотов устал от игрока, нашел лучший вариант с Обляковым и Чаловым в роли инсайдов. Это право тренера, а право «армейцев» — заработать на расставании с Карраскалем. Будет немного обидно, если РПЛ потеряет техничного футболиста, ведь их немного. Но яркость не отменяет известные минусы колумбийца.