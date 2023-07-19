«Динамо» рассчитывает подписать вратаря «Сочи»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов может перебраться в «Динамо».
По данным источника, московский клуб намерен подписать голкипера этим летом.
Интерес к Адамову также проявляет «Зенит», но «Динамо» хочет перехватить вратаря у чемпионов России.
Вратарь «Сочи» Денис Адамов может перебраться в «Динамо».
По данным источника, московский клуб намерен подписать голкипера этим летом.
Интерес к Адамову также проявляет «Зенит», но «Динамо» хочет перехватить вратаря у чемпионов России.
Но если смотреть глубже, то Шунин уже в предпенсионном возрасте в то время, как ещё двое Купцов и Будачёв напротив ещё молоды и без должного опыта выступления на турнирах высокого уровня.
И четвёртый Лещук, сыгравший за бело-синих уже больше трёх десятков официальных матчей но не показал стабильной и главное высокой надёжности своей игры в воротах.
Пятый вратарь в команде уже явный перебор, а значит как минимум пару человек нужно куда-то пристроить, а лучше продать, а потом уже покупать надёжного дублёра для нашей легенды Антона Владимировича.
Но тем временем можем упустить Адамова, на которого положили глаз питерцы. Думаю список кандидатов на усиление в Динамо не ограничивается одним вратарём фк Сочи, наверняка есть ещё пара-тройка других, а тягаться с Газпромом дурная затея, в любом случае по деньгам мы не перебьем, а переплачивать это не наш метод.
И интересно какую сумму запросит Ротенберг за своего голкипера? Ждём более подробных новостей от soccera. Болейте за своих, а не против чужих!
Но если смотреть глубже, то Шунин уже в предпенсионном возрасте в то время, как ещё двое Купцов и Будачёв напротив ещё молоды и без должного опыта выступления на турнирах высокого уровня.
И четвёртый Лещук, сыгравший за бело-синих уже больше трёх десятков официальных матчей но не показал стабильной и главное высокой надёжности своей игры в воротах.
Пятый вратарь в команде уже явный перебор, а значит как минимум пару человек нужно куда-то пристроить, а лучше продать, а потом уже покупать надёжного дублёра для нашей легенды Антона Владимировича.
Но тем временем можем упустить Адамова, на которого положили глаз питерцы. Думаю список кандидатов на усиление в Динамо не ограничивается одним вратарём фк Сочи, наверняка есть ещё пара-тройка других, а тягаться с Газпромом дурная затея, в любом случае по деньгам мы не перебьем, а переплачивать это не наш метод.
И интересно какую сумму запросит Ротенберг за своего голкипера? Ждём более подробных новостей от soccera. Болейте за своих, а не против чужих!