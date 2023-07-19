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«Динамо» рассчитывает подписать вратаря «Сочи»

сегодня, 14:44

Вратарь «Сочи» Денис Адамов может перебраться в «Динамо».

По данным источника, московский клуб намерен подписать голкипера этим летом.

Интерес к Адамову также проявляет «Зенит», но «Динамо» хочет перехватить вратаря у чемпионов России.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 15:37
Может лучше вместо этого стать не основным вратарём?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:29, ред.
Несомненно вратарская позиция в Динамо требует усиления, хотя сейчас в московском клубе числится четыре вратаря.

Но если смотреть глубже, то Шунин уже в предпенсионном возрасте в то время, как ещё двое Купцов и Будачёв напротив ещё молоды и без должного опыта выступления на турнирах высокого уровня.

И четвёртый Лещук, сыгравший за бело-синих уже больше трёх десятков официальных матчей но не показал стабильной и главное высокой надёжности своей игры в воротах.

Пятый вратарь в команде уже явный перебор, а значит как минимум пару человек нужно куда-то пристроить, а лучше продать, а потом уже покупать надёжного дублёра для нашей легенды Антона Владимировича.

Но тем временем можем упустить Адамова, на которого положили глаз питерцы. Думаю список кандидатов на усиление в Динамо не ограничивается одним вратарём фк Сочи, наверняка есть ещё пара-тройка других, а тягаться с Газпромом дурная затея, в любом случае по деньгам мы не перебьем, а переплачивать это не наш метод.

И интересно какую сумму запросит Ротенберг за своего голкипера? Ждём более подробных новостей от soccera. Болейте за своих, а не против чужих!
ВаняLOVE
ВаняLOVE
сегодня в 15:23
Интерес к Адамову также проявляет «Зенит», но «Динамо» хочет перехватить вратаря у чемпионов России.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1356324/adamov-denis-dinamo 19.07.2023
Хочется улыбнуться и одновременно возмутиться. Как только в Зените узнают об этом, этот парень на следующий день окажется в Зените под № 5 на лавке. Главный принцип Газпрома. Не должен достаться конкуренту. Хотя главный патриот Газпрома с позывным Джек на это ответит. "Динамо Зениту не конкурент" И смахнет слезу, вспомнив вылет Зенита именно от Динамо в Кубке
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:01
Неплохой вариант для Динамиков . Лишь бы Газпром не обломал .
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:58
А Шунину пора на покой
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