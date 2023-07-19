«Зенит» может подписать вингера «Бенфики» вместо Малкома и Клаудиньо .

«Зенит» рассматривает варианты на случай ухода из клуба Малкома и Клаудиньо.
По данным источника, чемпионы России интересуются вингером «Бенфики» Давидом Нересом.
«Зенит» уже контактировал с игроком относительно возможного трансфера.
«Зенит» рассматривает варианты на случай ухода из клуба Малкома и Клаудиньо.
По данным источника, чемпионы России интересуются вингером «Бенфики» Давидом Нересом.
«Зенит» уже контактировал с игроком относительно возможного трансфера.
Учитывая что год назад Бенфика брала его за 15 млн...выгодная сделка для португальцев.
И если Малкома заменить не удастся, ибо игроков такого уровня (способных на переход в РПЛ) за такие деньги в европах просто нет (отсюда и интерес саудитов в РПЛ), то Клаудиньо на Нереса заменить - неплохо.
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Ибо, при всём уважении, Клаудиньо больше актёр чем работяга, коим является Нерес, и отсюда польза Зениту налицо....
Как бы там ни было....Пятилетка Семака со старой командой закончена, состав (основа) перекраивается на 50%....и тут уж на авось..с Кассьеррами не расчемпионишся.
По поведению бразильцев было видно что их уже не удержать коврижками, возможно за этим последует перерыв в чемпионствах, но всё когда-то заканчивается.
Нужно набирать борзых и жадных до побед, эти ребята-латиноамериканята наверное сказали своё слово в Зените...за что им Спасибо.
Будем посмотреть на новую команду...
Возможно (желательно) и тренера, при всём уважении к Богданычу.
Учитывая что год назад Бенфика брала его за 15 млн...выгодная сделка для португальцев.
И если Малкома заменить не удастся, ибо игроков такого уровня (способных на переход в РПЛ) за такие деньги в европах просто нет (отсюда и интерес саудитов в РПЛ), то Клаудиньо на Нереса заменить - неплохо.
.
Ибо, при всём уважении, Клаудиньо больше актёр чем работяга, коим является Нерес, и отсюда польза Зениту налицо....
Как бы там ни было....Пятилетка Семака со старой командой закончена, состав (основа) перекраивается на 50%....и тут уж на авось..с Кассьеррами не расчемпионишся.
По поведению бразильцев было видно что их уже не удержать коврижками, возможно за этим последует перерыв в чемпионствах, но всё когда-то заканчивается.
Нужно набирать борзых и жадных до побед, эти ребята-латиноамериканята наверное сказали своё слово в Зените...за что им Спасибо.
Будем посмотреть на новую команду...
Возможно (желательно) и тренера, при всём уважении к Богданычу.
Мечты Зенит Газпрома.
Мечты Зенит Газпрома.