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«Зенит» может подписать вингера «Бенфики» вместо Малкома и Клаудиньо

сегодня, 13:53

«Зенит» рассматривает варианты на случай ухода из клуба Малкома и Клаудиньо.

По данным источника, чемпионы России интересуются вингером «Бенфики» Давидом Нересом.

«Зенит» уже контактировал с игроком относительно возможного трансфера.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:14
Завалят деньгами, как Эраковича и Фернандеса?)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:14
Узнав про Вендела, Малкома и Клаудиньо, Российские запасные игроки Зенита побежали снимать паутину со своих бутц
У Ерохина, Бакаева, Сутормина возможно появится шанс выйти хотя бы в нескольких играх в основе
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:07, ред.
«Зенит» может подписать вингера «Бенфики» вместо Малкома и Клаудиньо .

Мечты Зенит Газпрома.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 15:00
Сильно сомневаюсь, что Нерес пойдет на такой шаг. Разве что ему огромную зарплату предложат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:41
Если я правильно понял Граждане РФ массово смываются из Зенита? Мобилизации испугались кариоки?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 14:30
А справиться ли ????

"Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен!" (Конфуций)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:18, ред.
Так-то понятно, одни бразы денег хапнули, теперь другим соотечественникам надо место уступить. В общем по-христиански. Головная боль для Сергея Богдановича: как там получится с новыми бразилами?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:17, ред.
Отмечается, что сумма сделки оценивается в €30 млн.

Учитывая что год назад Бенфика брала его за 15 млн...выгодная сделка для португальцев.

И если Малкома заменить не удастся, ибо игроков такого уровня (способных на переход в РПЛ) за такие деньги в европах просто нет (отсюда и интерес саудитов в РПЛ), то Клаудиньо на Нереса заменить - неплохо.
.
Ибо, при всём уважении, Клаудиньо больше актёр чем работяга, коим является Нерес, и отсюда польза Зениту налицо....

Как бы там ни было....Пятилетка Семака со старой командой закончена, состав (основа) перекраивается на 50%....и тут уж на авось..с Кассьеррами не расчемпионишся.

По поведению бразильцев было видно что их уже не удержать коврижками, возможно за этим последует перерыв в чемпионствах, но всё когда-то заканчивается.

Нужно набирать борзых и жадных до побед, эти ребята-латиноамериканята наверное сказали своё слово в Зените...за что им Спасибо.

Будем посмотреть на новую команду...

Возможно (желательно) и тренера, при всём уважении к Богданычу.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:06
Газпром лучше бы покупал беспилотники
FenixSL
FenixSL
сегодня в 14:00, ред.
ахахахахаха
да да
Нерес так и горит желанием играть в лиге зенита без ЛЧ, ЛЕ и футбола в целом
а за деньгами можно поехать в место и потеплее
Гость
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