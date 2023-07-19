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«Зенит» завтра объявит о переходе Ераковича из «Црвены Звезды»

сегодня, 12:48

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Еракович перейдёт в «Зенит».

По данным источника, питерский клуб официально объявит о трансфере игрока завтра, 20 июля.

«Зенит» заплатит за переход Ераковича 7 млн евро. Заплата футболиста составит 1,1 млн евро, а контракт будет рассчитан на 3 года (с возможностью продления на ещё один сезон).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:18
Возможно даже до 13 легионеров на поле одновременно?
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:17
Ничего, в РФС увидят, что Зенит выходит за рамки легионеров и отменят лимит.
Лишь бы в Зените играло побольше загорелых латиноамериканцев.
Ну а всякие бакаевы, ерохины и адамовы на лавке посидят - это же, по словам Мостового запас сборной России ))))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 15:34
Почему Вы надеетесь на это?
альсато
альсато
сегодня в 15:31
Нравится мне (броуновское движение) в Спартаке))))
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 15:29
Надеюсь, не заиграет.
lotsman
lotsman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 15:04
Должны быть подписи под договором, тогда это будет официально. А нет подписей, то это всё разговоры.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:53
Зенит .....творит что хочет . Потому , что власть у них по вертикале....)))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:44
так не доставайся ж ты никому! (с)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:34
Зачем объявлять завтра, если сегодня уже объявили, что завтра объявят? Хотят стук барабанов?).
FenixSL
FenixSL
сегодня в 13:02
молодец зенит
стабильно нарасщивают ненависть к себе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:58
Коллекция Газпрома пополняется. 13 гастролеров на месте.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:49
Увели игрока у прямого конкурента...
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