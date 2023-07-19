«Зенит» завтра объявит о переходе Ераковича из «Црвены Звезды»

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сегодня, 12:48

Защитник «Црвены Звезды» перейдёт в «Зенит».

По данным источника, питерский клуб официально объявит о трансфере игрока завтра, 20 июля.

«Зенит» заплатит за переход Ераковича 7 млн евро. Заплата футболиста составит 1,1 млн евро, а контракт будет рассчитан на 3 года (с возможностью продления на ещё один сезон).