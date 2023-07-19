«Зенит» завтра объявит о переходе Ераковича из «Црвены Звезды»

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Еракович перейдёт в «Зенит».
По данным источника, питерский клуб официально объявит о трансфере игрока завтра, 20 июля.
«Зенит» заплатит за переход Ераковича 7 млн евро. Заплата футболиста составит 1,1 млн евро, а контракт будет рассчитан на 3 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
Лишь бы в Зените играло побольше загорелых латиноамериканцев.
Ну а всякие бакаевы, ерохины и адамовы на лавке посидят - это же, по словам Мостового запас сборной России ))))
Лишь бы в Зените играло побольше загорелых латиноамериканцев.
Ну а всякие бакаевы, ерохины и адамовы на лавке посидят - это же, по словам Мостового запас сборной России ))))