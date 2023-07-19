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Полузащитник сборной Мексики согласовывает контракт с «Динамо»

сегодня, 12:07

Клаудио Курти, агент полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Динамо».

Правда ли, что сделка закрыта? Команды между собой договорились, осталось согласовать последние вопросы о личном контракте, и всё будет готово.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 16:08
ну 2,5 ляма нет
достаточно и 500к рублей в месяц чтобы оборзеть в юном возрасте и не только
ну ты представь, вырос в условной Воронежской области, выбрался в Москву и тут такие деньги получаешь на руки - к чему стремиться?
ну как бы цели в России - всё
а на Мир и не надо выходить с прекрасными условиями жизни
Scorp689
Scorp689 ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 14:25
Молодняк же не начинает с 2,5 ляма евро....
FenixSL
FenixSL ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 13:45
да?
молодежь у нас стремится просто хорошо зарабатывать, что вполне нормально
но вот не стремятся развиваться после того как попали в какую-нибудь команду РПЛ
просто играют в надежде что заметит зенит
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:34, ред.
По сути ничего нового, вся эта информация уже была опубликована на soccere вчера примерно в это же время. Подробности сделки, включая окончательную стоимость игрока и его зарплату возможно узнаем уже после официального объявления администрации Динамо о подписании контракта на совместной пресс-конференции футболиста и представителей клуба уже через два дня. По слухам из разных источников приезд Чавеса в Москву совпадает с открытием чемпионата РПЛ этого сезона.
drug01
drug01
сегодня в 12:32
Пусть играет, будет интересней футбол!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:11
Зачем эти варяги нам нужны? Пускай наша молодёжь играет... Хватает легионеров у нас...
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