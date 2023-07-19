Полузащитник сборной Мексики согласовывает контракт с «Динамо»

Клаудио Курти, агент полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Динамо».
Правда ли, что сделка закрыта? Команды между собой договорились, осталось согласовать последние вопросы о личном контракте, и всё будет готово.
достаточно и 500к рублей в месяц чтобы оборзеть в юном возрасте и не только
ну ты представь, вырос в условной Воронежской области, выбрался в Москву и тут такие деньги получаешь на руки - к чему стремиться?
ну как бы цели в России - всё
а на Мир и не надо выходить с прекрасными условиями жизни
достаточно и 500к рублей в месяц чтобы оборзеть в юном возрасте и не только
ну ты представь, вырос в условной Воронежской области, выбрался в Москву и тут такие деньги получаешь на руки - к чему стремиться?
ну как бы цели в России - всё
а на Мир и не надо выходить с прекрасными условиями жизни