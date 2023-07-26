«Локомотив» готов продать Тикнизяна

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сегодня, 13:35

«Вердер» проявляет серьёзный интерес к защитнику «Локомотива» и сборной Армении . «Железнодорожники» отклонили первое официальное предложение бременского клуба в размере 2,5 миллионов евро. Московский клуб готов отпустить 24-летнего игрока не дешевле, чем за 5,5 миллионов евро. Именно за такую сумму он перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года.

В прошедшем сезоне Тикнизян провёл 37 матчей в РПЛ и Кубке России, набрал 10 результативных баллов (5 голов и 5 ассистов) и получил 8 жёлтых карточек. В новом сезоне игрок сборной Армении сыграл 2 матча и забил 2 мяча.

Контракт защитника с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.