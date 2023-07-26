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Руководители АПЛ воспрепятствовали переходу Санчеса в «Спартак»

сегодня, 10:42

Английскую Премьер-Лигу беспокоит желание «Тоттенхэма» продать своего защитника Давинсона Санчеса в «Спартак». АПЛ настоятельно не рекомендует своим клубам вести дела с российскими коллегами.

Сообщается, что английская Премьер-Лига не может запретить своим клубам иметь дело с российскими командами, но в соответствии с рекомендациями Министерства культуры, СМИ и спорта предупреждает их о том, что необходимо помнить о рисках.

Ожидается, что колумбиец откажется от предложения московского клуба, и будет искать варианты продолжения карьеры в других странах.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне защитник сборной Колумбии сыграл 24 матча во всех турнирах и получил жёлтую карточку. Контракт 27-летнего игрока с лондонским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер Санчеса.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:00
Ну Санчес сам не перешел бы туда, морозы нацизм все такое, без еврокубков
Tex
Tex ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 10:57
ого, а что спорт не был? Именно поэтому государства вкладывают миллиарды в спортивные мероприятия, потому что спорт вне политики... С другой стороны конкретно у вас есть возможность не чувствовать себя тупым демократом))) У вас то возможностей повлиять хоть на что-то в своей жизни вагон и маленькая тележка))
Futurista
Futurista ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 10:47
Они не тупые...просто злобные)...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:46
Тупые демократы.... а в принципе все можно было предвидеть за ранее...Жаль что спорт стал продолжением политики....
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