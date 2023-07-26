Руководители АПЛ воспрепятствовали переходу Санчеса в «Спартак»

1690357335

сегодня, 10:42

Английскую Премьер-Лигу беспокоит желание «Тоттенхэма» продать своего защитника в «Спартак». АПЛ настоятельно не рекомендует своим клубам вести дела с российскими коллегами.

Сообщается, что английская Премьер-Лига не может запретить своим клубам иметь дело с российскими командами, но в соответствии с рекомендациями Министерства культуры, СМИ и спорта предупреждает их о том, что необходимо помнить о рисках.

Ожидается, что колумбиец откажется от предложения московского клуба, и будет искать варианты продолжения карьеры в других странах.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне защитник сборной Колумбии сыграл 24 матча во всех турнирах и получил жёлтую карточку. Контракт 27-летнего игрока с лондонским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер Санчеса.