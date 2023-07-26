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Захарян готов заключить пятилетний контракт с «Лацио»

сегодня, 09:31

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян готов подписать пятилетний контракт с римским «Лацио». Зарплата игрока составит 1,8 миллиона евро.

Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2021 года. В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл 37 матчей в РПЛ и Кубке России, набрал 15 результативных баллов (5 голов и 10 ассистов) и получил 8 жёлтых карточек. В наступившем сезоне Арсен сыграл 90 минут в РПЛ и 30 минут в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о сумме перехода Захаряна в «Лацио».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:31
Тут, как в ЗАГСе нужны готовность и согласие всех сторон.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 10:09
Мне вот что интересно, сколько денег берёт соккер за пиар Захаряна?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:06
А что значит Готов подписать 5 летний контракт? Он то готов, а клуб готов?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:59
Не заиграет он в Италии
Smertch
Smertch
сегодня в 09:46
Удачи Арсену!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:36
Пожалеет Лацио
drug01
drug01
сегодня в 09:34
Надо переходить от слов к делу, скорее в Лацио!
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