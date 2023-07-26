Захарян готов заключить пятилетний контракт с «Лацио»

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сегодня, 09:31

Полузащитник «Динамо» и сборной России готов подписать пятилетний контракт с римским «Лацио». Зарплата игрока составит 1,8 миллиона евро.

Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2021 года. В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл 37 матчей в РПЛ и Кубке России, набрал 15 результативных баллов (5 голов и 10 ассистов) и получил 8 жёлтых карточек. В наступившем сезоне Арсен сыграл 90 минут в РПЛ и 30 минут в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о сумме перехода Захаряна в «Лацио».