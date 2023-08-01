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Гайича пригласили на заседание КДК РФС

сегодня, 12:51
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

КДК РФС пригласил защитника ЦСКА Милана Гайича на заседание. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Вчера КДК РФС получил письмо от футбольного клуба ЦСКА об отмене красной карточки Гайичу. В связи с этим в установленном порядке КДК направил документ в экспертно-судейскую комиссию, а также пригласил на заседание самого Гайича.

Сербский игрок был удалён в концовке первого тайма матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 15:37
Я понимаю, что очки надо зарабатывать, но хоть по теме писать начал бы.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:48
А карточку он заслужил
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 13:33
А в чём Вы видите "ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ? Счёт изменят? Нет! Ещё три очка добавят нам?? Нет!! Отменят??? Тоже нет! Осталась только судьба Гайича на следующий(плюс дополнительное наказание за прямую красную)матч.
Так прямо и пишите гипотезу :Считаю,что красную отменят! НО ведь как быть с экспертным заключением,что Гайич лишил форварда явной возможности забить гол??? Всё последующее имеет отношение только к действиям арбитра,но не отменяют признания факта нарушения.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 13:27
И что,уважаемый.Я не рассуждаю о прошедших событиях матча,а пытаюсь предугадать решение комиссии.Которая уже не отменит результат матча,и не назначит переигровку(на чём настаивают некоторые,исходя,якобы,из регламента использования поганого ВАРева),следовательно,за пределами этой ДАННОСТИ она может принимать самые разумные(или самые смешные),но относительно безопасные решения,не повлияющие на установившееся положение команд-участников в таблице.Так что вопрос с Гайичем(по удалению) после вердикта ЭСК я считаю решённым,а иначе нахрена нужны тогда ЭКСПЕРТЫ??? Поэтому будет идти речь о формальностях и дополнительном наказании,или отсутствии такового.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 13:16
Уважаемый. ты забываешь главное. Красная карточка была дана Гайичу после просмотра ВАР, на который (повторный просмотр) судья ПРАВА НЕ ИМЕЛ. Поэтому и нет и не было оснований для красной.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 13:13
Дело совсем не в этом. Дело в том, что желтая карточка была заменена на красную после просмотра ВАР, на который Безбородов права не имел. Надо в корень смотреть.
Red blu
Red blu
сегодня в 13:10, ред.
Мы уверены, что с учетом заключения департамента судейства РФС справедливость будет восстановлена.
Так как Департамент судейства РФС уже разобрал спорный эпизод на 52-й минуте матча 2-го тура РПЛ и установил, что арбитр Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.
Безбородов не имел права обращаться к VAR после возобновления игры.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:06
Уверен, что КК будет отменена ( в худшем случае заменена на ЖК ).
Грубости со стороны Милана не было.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 13:03
То есть,Пастернак -таки плохой поэт???
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 13:02
Не отменят,ЭСК поступил "привычно мудро" : Не ставя под сомнения результат матча,сказал,что нарушение на красную было,а судья -8.
Просто не дадут дополнительные(кроме очередного) пропуски матчей,или сделают их условными.Скажут,что неумышленное нарушение,не связанное с угрозой здоровья "пострадавшего".
drug01
drug01
сегодня в 12:59
Игру не видел но счёт говорит сам за себя
sova147
sova147 ответ Мaлик (раскрыть)
сегодня в 12:58
Будем на это надеяться!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:57
Гайич с собой захватит коробку конфет и может бутылочку пятизвездочного и договорятся))
Мaлик
Мaлик
сегодня в 12:52
Беспредельный получился матч... думаю что примут правильное решение по Гаичу.
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