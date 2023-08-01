Гайича пригласили на заседание КДК РФС

КДК РФС пригласил защитника ЦСКА Милана Гайича на заседание. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Вчера КДК РФС получил письмо от футбольного клуба ЦСКА об отмене красной карточки Гайичу. В связи с этим в установленном порядке КДК направил документ в экспертно-судейскую комиссию, а также пригласил на заседание самого Гайича.
Сербский игрок был удалён в концовке первого тайма матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом».
Так прямо и пишите гипотезу :Считаю,что красную отменят! НО ведь как быть с экспертным заключением,что Гайич лишил форварда явной возможности забить гол??? Всё последующее имеет отношение только к действиям арбитра,но не отменяют признания факта нарушения.
Так прямо и пишите гипотезу :Считаю,что красную отменят! НО ведь как быть с экспертным заключением,что Гайич лишил форварда явной возможности забить гол??? Всё последующее имеет отношение только к действиям арбитра,но не отменяют признания факта нарушения.
Так как Департамент судейства РФС уже разобрал спорный эпизод на 52-й минуте матча 2-го тура РПЛ и установил, что арбитр Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.
Безбородов не имел права обращаться к VAR после возобновления игры.
Так как Департамент судейства РФС уже разобрал спорный эпизод на 52-й минуте матча 2-го тура РПЛ и установил, что арбитр Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.
Безбородов не имел права обращаться к VAR после возобновления игры.
Грубости со стороны Милана не было.
Грубости со стороны Милана не было.
Просто не дадут дополнительные(кроме очередного) пропуски матчей,или сделают их условными.Скажут,что неумышленное нарушение,не связанное с угрозой здоровья "пострадавшего".
Просто не дадут дополнительные(кроме очередного) пропуски матчей,или сделают их условными.Скажут,что неумышленное нарушение,не связанное с угрозой здоровья "пострадавшего".