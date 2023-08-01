Гайича пригласили на заседание КДК РФС

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сегодня, 12:51

КДК РФС пригласил защитника ЦСКА на заседание. Об этом сообщил председатель комитета .

Вчера КДК РФС получил письмо от футбольного клуба ЦСКА об отмене красной карточки Гайичу. В связи с этим в установленном порядке КДК направил документ в экспертно-судейскую комиссию, а также пригласил на заседание самого Гайича.