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КДК РФС рассмотрит неявку Йокановича на послематчевую пресс-конференцию

сегодня, 11:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит неучастие главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича во флеш‑интервью и пресс‑конференции после матча 27‑го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

По матчу «Химки» — «Спартак»: болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. У «Химок» Талалаев выходил за пределы технической зоны. Также у «Химок» неподобающее поведение — семь футболистов получили жёлтые карточки.

Матч «Динамо» — «Ахмат». Йоканович не принял участие во флеш‑интервью и пресс‑конференции, также он систематически покидал техническую зону. Тренер «Ахмата» Ташуев тоже покидал техническую зону.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:22
"Так надо" - наверное объяснение в этом духе. И полагаю что так им более безопасно и спокойно быть на своих местах, когда больше бурной деятельности, не важно насколько бурной и насколько нужной.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 12:29
Я вообще не понимаю, зачем ради этого комиссию созывать. Есть рефери на бровке, который стоит рядом с тренером, он должен зафиксировать факт выхода и после игры автоматом выписывается штраф. Так же с пресс-конференцией, если он не пришёл, факт фиксируется сразу же и сразу же выписывается штраф.
Сп62
Сп62 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 12:22
На то он и риторический, что никто не ответит.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:51
Риторический вопрос, который я задаю уже не первый раз. Сколько дармоедов на зарплате в Лиге, просто жутко становится. Что толку от их "рассмотрений"? Влепят штраф, с которого потом себе же начислят зарплаты и премии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:30
чем люди занимаются с серьёзным видом?))
Гость
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