КДК РФС рассмотрит неявку Йокановича на послематчевую пресс-конференцию

КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит неучастие главного тренера «Динамо» во флеш‑интервью и пресс‑конференции после матча 27‑го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3). Об этом сообщил глава комитета .

По матчу «Химки» — «Спартак»: болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. У «Химок» Талалаев выходил за пределы технической зоны. Также у «Химок» неподобающее поведение — семь футболистов получили жёлтые карточки.

Матч «Динамо» — «Ахмат». Йоканович не принял участие во флеш‑интервью и пресс‑конференции, также он систематически покидал техническую зону. Тренер «Ахмата» Ташуев тоже покидал техническую зону.