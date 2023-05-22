Стало известно, когда пройдёт заседание КДК с участием Соболева и Виллиана

Ближайшее заседание КДК РФС пройдёт в среду, 24 мая, в 14:00.
После него состоится брифинг председателя комитета Артура Григорьянца для СМИ.
На заседании будут рассматриваться эпизоды с удалением нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана в матче 28-го тура РПЛ. Футболисты, а также представители клубов приглашены в Дом футбола.
По уму надо Соболю дать длительную дискву, не конкретно даже за этот эпизод, а за весь сезон. Играет из рук, или ног, вон плохо, постоянно срывается и хватает желтые карточки. А тут, как вишенка на торте, этот случай. Если СпаМ не проведет внутреннее расследование, будет очень печально...
По уму надо Соболю дать длительную дискву, не конкретно даже за этот эпизод, а за весь сезон. Играет из рук, или ног, вон плохо, постоянно срывается и хватает желтые карточки. А тут, как вишенка на торте, этот случай. Если СпаМ не проведет внутреннее расследование, будет очень печально...