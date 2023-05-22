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Стало известно, когда пройдёт заседание КДК с участием Соболева и Виллиана

вчера, 17:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Ближайшее заседание КДК РФС пройдёт в среду, 24 мая, в 14:00.

После него состоится брифинг председателя комитета Артура Григорьянца для СМИ.

На заседании будут рассматриваться эпизоды с удалением нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана в матче 28-го тура РПЛ. Футболисты, а также представители клубов приглашены в Дом футбола.

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27 декабря 2022
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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 08:52
Значит, для вас то, что сделал Соболев в порядке вещей?
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 07:38
Прощать Соболева я не призываю, но и считать этот эпизод, как вопиющий, тоже не следует.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:18
Не знаю что там будет но тут спартачи считают героем соболева. Мол он настоящий спартаковец.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:12
Роша затупил. Поспешил просто. Следите лучше за своим. Он оказывается до этого еше показывал этот жест в центре поля.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:11
Причем тут тычки провакации и т д. Это всегда было есть и будет. Никто не говорит что роша ангел. Твой соболев которого ты считаешь нормальным игроком еще до этого показал этот жест тому же вилиану но второй раз прямо перед ним. Адекватный человек так не сделает. Но самое интересное это то что многие спартаковские известные болельщики журналисты блогеры считают соболева неадекватным а тут на сокере вы его защишаете
ABir
ABir
вчера в 21:32
Интересно, напишут после слушаний причину и пояснения к жесту Соболева
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:21
    морозз
    морозз
    вчера в 21:18, ред.
    Соболев…рыцарь без страха и упрека! Сначала навешал люлей бомжам у них на поле а затем смертельно стёр с лица улыбку коня! Но по факту конечно беспредельщик, но это наш спартаковский беспредельщик! Он не бьёт из подтишка копытом как конь и не налетает толпой на одного как бразильские бомжи!
    Вперёд красно белый кабан, подними на клык всех спартаковских недругов!
    cska1948
    cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Я вас правильно понял. Вы предлагаете Соболева понять и простить?
    makkie
    makkie
    вчера в 20:46
    Внимательно следите за Рошей на заседании КДК
    А то он может еще раз показать то, что показал ему Соболев в дерби 😁😁😁
    Ну и еще пару матчей дисквы получит!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:05, ред.
    Для кого-то Соболев плохой игрок, а для Спартака нормальный. Себя не жалеет. Все силы отдаёт игре. Голы, в том числе и решающие, забивает. Горячий? Да. Эмоциональный? Да. Иногда безрассудный? Тоже да. Самое главное он неравнодушный и любит футбол. Остальное всё от зависти. От неприятия, что он игрет в Спартаке. А то, что из последнего эпизода сделали трагедию, так это тоже естественно. Спартак в лидерах и это ах как неприятно противникам команды. Если смотреть на поле без розовых очков, то можно увидеть удары из под тишка (как это сделал Роша), мат, который слышен на верхних ярусах трибун, оскорбление судей (особенно боковых) и ничего, всё нормально. Так, где ваша объективность господа присяжные?
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:53
    Будут стучать друг на друга и приводить доказательства оскорбления со стороны соперника.
    протон
    протон ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    вчера в 18:03
    Сам себе задаю этот вопрос.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ протон (раскрыть)
    вчера в 17:56
    Вообще не могу понять, почему Карась не пошел к помощникам по поводу инцидента консультироваться. Инцидент то вопиющий.
    По уму надо Соболю дать длительную дискву, не конкретно даже за этот эпизод, а за весь сезон. Играет из рук, или ног, вон плохо, постоянно срывается и хватает желтые карточки. А тут, как вишенка на торте, этот случай. Если СпаМ не проведет внутреннее расследование, будет очень печально...
    adekvat
    adekvat
    вчера в 17:27
    Пипипками будут меряться.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:10
    Ну Соболев всю картину дерби испортил.... НАКАЗАТЬ по полной...
    протон
    протон
    вчера в 17:07
    соболева неплохо бы оградить от участия в публичной деятельности...
    протон
    протон
    вчера в 17:07
    Соболева наказать, Рошу оправдать!
    протон
    протон
    вчера в 17:06
    Доигралиcь судьи с соболевым в лояльность, он и на заседании может этот жест повторить.
    e8xtqgh79zaa
    e8xtqgh79zaa
    вчера в 17:05
    Пройдёт оно под лозунгом "Долой мудотрясов!"
    протон
    протон
    вчера в 17:05
    Сначала один покажет. Потом другой.
    А потом очная ставка!
    Гость
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