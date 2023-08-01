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«Амкал» переиграл «Знамя Ногинск» в Кубке России

вчера, 21:39
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Знамя НогинскЗнамя НогинскМатч завершен

«Амкал», представляющий Медиалигу, переиграл «Знамя Ногинск» в матче 1/256 Пути регионов Кубка России.

Анатолий Катрич открыл счет на 29-й минуте, хозяева вышли вперед. Никита Саламатов на 31-й забил ответный гол. Владимир Лобкарёв на 62-й вновь обеспечил хозяевам преимущество. Евгений Маричев на 73-й забил третий гол команды. Итоговый счет на 85-й установил Дмитрий Вансович.

В нынешнем розыгрыше турнира участвуют и другие клубы Медиалиги: 2DROTS и «Родина Медиа».

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Источник: soccer.ru
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:52
Уровень футбола...
Хорошо, что не строительный...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:49
Все прогнозы пролетели... Молодцы любители...
sova147
sova147
вчера в 22:46
В футбол можно успешно играть на любом уровне...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:54
Футбол имени цирка Шапито !) И вот это у наших чиновников из РФС считается развитием футбола в целом !??(
ДСА
ДСА
вчера в 21:51
Профессионалы оказались слабее любителей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:43
Чудеса от блогеров продолжаются...
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