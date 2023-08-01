«Амкал» переиграл «Знамя Ногинск» в Кубке России

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вчера, 21:39

«Амкал», представляющий Медиалигу, переиграл «Знамя Ногинск» в матче 1/256 Пути регионов Кубка России.

Анатолий Катрич открыл счет на 29-й минуте, хозяева вышли вперед. Никита Саламатов на 31-й забил ответный гол. Владимир Лобкарёв на 62-й вновь обеспечил хозяевам преимущество. Евгений Маричев на 73-й забил третий гол команды. Итоговый счет на 85-й установил Дмитрий Вансович.

В нынешнем розыгрыше турнира участвуют и другие клубы Медиалиги: 2DROTS и «Родина Медиа».