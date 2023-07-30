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Гол Бензема помог «Аль-Иттихаду» выйти в плей-офф Кубка арабских чемпионов

вчера, 23:59

«Аль-Иттихад» обыграл тунисский «Сфаксьен» в матче 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов (1:0).

Единственный гол в игре забил Карим Бензема на 63-й минуте. Африканская команда доигрывала встречу вдевятером.

Клуб из Джидды обеспечил себе выход в плей-офф турнира, набрав 6 очков в Группе А.

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Аль-Иттихад
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Аль-Иттихада»
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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:00
Уверен что Месси и Бензема будут так же играть как и Роналду, когда им будет по 38. Либо в 38 они уже закончат.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:06
Оправдывает возлагаемые на него надежды!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:45
Мастерство не пропьёшь.
Elliada
Elliada ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 10:07
Топ чемпионатов? Каких, например?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:41
Роналду бережет себя для топ-чемпионатов
Incredulous
Incredulous ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 09:11
Да, согласен, в таком возрасте для футболиста это ощутимая разница.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:10
Ты ещё не забывай что сравниваешь их в один период времени, а Роналду несколько постарше, а 35 и 38 в футболе большая разница
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:05, ред.
Да, Роналду как топ-футболист уже закончился. И тут дело не в том, кто из них лучше, а в том, что Бензема и Месси, это футболисты с врожденным талантом, а Роналду с приобретенным, достигнутым в первую очередь за счет упорства, физической подготовки, и колоссальной работой над собой. Бензема и Месси технари, как говорится, в крови, способные разобраться с соперником именно за счет своей техники, и Роналду обладает хорошей техникой и дриблингом, но все это он осуществляет за счет своей скорости, которую развил в себе тяжелыми и изнуряющими физическими тренировками. Соответственно с возрастом функциональная составляющая у футболистов заметно проседает, организм больше не в состоянии выдерживать такие большие нагрузки как раньше, и если в случае с Месси и Бензема это отражается только на скорости движения игроков, то в случае с Роналду это отражается практически на всех его скилах, так как все они достигались именно за счет скорости. Особенно это можно было хорошо наблюдать на примере Месси в последние пару лет, где он часто ходил по полю, что называется пешком, но в нужный момент включался и делал результативное действие. Вот и получается, что с возрастом одни футболисты лишаются лишь своих функциональных качеств, а именно скорости и выносливости, а другие лишаются практически всего своего игрового арсенала, так как достигался этот арсенал как раз за счет функциональной составляющей.
112910415
112910415
сегодня в 08:15
не стареют душой ветераны
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:15
Молодец Бензема!!! И там голы клепает!
Elliada
Elliada
сегодня в 07:59, ред.
Месси 2 игры за Майами 3 гола и 1 ассист, вывел команду в плей-офф. Бензема 2 игры 2 гола и ассист, вывел команду в плей-офф. Где "тащер" Роналду?

Месси и Бензема без предсезонки в новой команде и сразу результат. Роналду полгода в Аль-Насре и с предсезонкой - нет результата.
z2hebagehppq
z2hebagehppq
сегодня в 07:43
Рад что у Карима пока всё получается,удачи ему в дальнейшем
ДСА
ДСА
сегодня в 07:18
Вовремя его взяли, уже оправдывает выданные авансы.
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 03:40
Главное не шантажировать как в Париже,иначе останешься там...НАВСЕГДА.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 03:34
Это Бензема,молодец,жаль,что он покинул европу!!!
valt134
valt134
сегодня в 02:41
А там оказывается еще и Чемпионы есть…
ABir
ABir
сегодня в 02:26
Мастерство с годами не уходит. Бензема еще не раз поможет своему новому клубу
salleeh
salleeh
сегодня в 02:04
Рон напрягся наверное…🤔
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:04
Вот и польза от него
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:11
Пока один забивает - другой "мочит" операторов... А-ха-ха-ха..
протон
протон
сегодня в 00:46, ред.
Добрый вечер админы. Вчера был дан бан когда общались с другом на одной ветке, я попросил разъяснить администрацию за что? Ведь есть теги ссылки куда можно обращаться просто без разъяснений лепят карточки, я могу знать за что получаю, я ведь ответил собеседнику на вопрос. Может быть я нарушил на другой ветке сайта? Я хочу знать что бы не нарушать впредь. Я хочу понять стараешься не нарушать, и тут лепят. Проведите анализ, где было нарушение.
протон
протон
сегодня в 00:08
Смотрел игру. Было очень интересно смотреть как играют звезды футбола
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:08
Опыт Бензема и его "голевое чутьё" уже начало приносить пользу его новому клубу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:08
Каримушка большая проблема для других команд !
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