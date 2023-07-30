Гол Бензема помог «Аль-Иттихаду» выйти в плей-офф Кубка арабских чемпионов

«Аль-Иттихад» обыграл тунисский «Сфаксьен» в матче 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов (1:0).
Единственный гол в игре забил Карим Бензема на 63-й минуте. Африканская команда доигрывала встречу вдевятером.
Клуб из Джидды обеспечил себе выход в плей-офф турнира, набрав 6 очков в Группе А.
Месси и Бензема без предсезонки в новой команде и сразу результат. Роналду полгода в Аль-Насре и с предсезонкой - нет результата.
Месси и Бензема без предсезонки в новой команде и сразу результат. Роналду полгода в Аль-Насре и с предсезонкой - нет результата.