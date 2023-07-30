Гол Бензема помог «Аль-Иттихаду» выйти в плей-офф Кубка арабских чемпионов

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вчера, 23:59

«Аль-Иттихад» обыграл тунисский «Сфаксьен» в матче 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов (1:0).

Единственный гол в игре забил Карим Бензема на 63-й минуте. Африканская команда доигрывала встречу вдевятером.

Клуб из Джидды обеспечил себе выход в плей-офф турнира, набрав 6 очков в Группе А.