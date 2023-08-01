Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2023

«Интер» одержал волевую победу над ПСЖ в товарищеском матче

сегодня, 14:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

ПСЖ уступил «Интеру» в контрольной игре (1:2).

На 63-й минуте встречи французскую команду вывел вперёд Витинья. Себастьяно Эспозито на 81-й сравнял счёт. Победный мяч парижан забил Стефано Сенси на 83-й.

Поединок состоялся в Токио.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт «Интера»
«Спартак» переиграл «Балтику» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 21:30
«Алания» переиграла КАМАЗ в матче Первой лиги
Вчера, 18:59
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче
Вчера, 09:54
Гол Бензема помог «Аль-Иттихаду» выйти в плей-офф Кубка арабских чемпионов
30 июля
«Челси» выиграл у «Фулхэма» в товарищеском матче
30 июля
ЦСКА обыграл в гостях «Ахмат» в матче РПЛ. В игре было пять пенальти
30 июля
Все комментарии
Estiva
Estiva
сегодня в 15:20, ред.
Победный мяч парижан??
Тут ошибка.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:14
Далек от зарубежного футбола, хотя ЕК смотрю, но как по мне лучше бы "Интер" "МС" грохнул, в не так давно состоявшемся матче.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:01
Очередные грабли ПСЖ /тренера/-это насколько нужно быть бестолковым ,видя что нет голевого паса-держать в запасе Неймара-ответ может быть один -Неймар на продажу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:59, ред.
Это конечно товарищеский матч, но кое какая картина уже просматривается/
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 