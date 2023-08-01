«Интер» одержал волевую победу над ПСЖ в товарищеском матче

ПСЖ уступил «Интеру» в контрольной игре (1:2).
На 63-й минуте встречи французскую команду вывел вперёд Витинья. Себастьяно Эспозито на 81-й сравнял счёт. Победный мяч парижан забил Стефано Сенси на 83-й.
Поединок состоялся в Токио.
|Пари Сен-Жермен1 : 2Интер
|Матч завершен
ПСЖ уступил «Интеру» в контрольной игре (1:2).
На 63-й минуте встречи французскую команду вывел вперёд Витинья. Себастьяно Эспозито на 81-й сравнял счёт. Победный мяч парижан забил Стефано Сенси на 83-й.
Поединок состоялся в Токио.
Тут ошибка.
Тут ошибка.