ЭСК РФС признала верными все решения арбитра в матче «Ростов» — «Зенит»

ЭСК РФС признала правильными все решения главного арбитра Евгения Кукуляка в матче 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).
Ранее клуб из Санкт-Петербурга обратился в комиссию с просьбой рассмотреть работу судьи в четырёх моментах, а именно: неудаление полузащитника ростовчан Хорена Байрамяна на 49-й минуте встречи, неудаление хавбека Алексея Миронова на 63-й, неназначение пенальти в ворота «жёлто-синих» на 90+5-й и удаление главного тренера петербуржцев Сергея Семака после финального свистка.
Да и бюджет не сравним не с одним клубом России. Да и учитывая именно этот матч с Ростовом у которого в составе вообще нет ни одного легионера и идти и жаловаться на судейство, просто должно быть не приемлемо для такого клуба как Зенит.
Лучше бы научились пользоваться своим гандикапом и доказывали это на поле, а не ссылаться на какие-то якобы ошибки судейства, которые ЭСК РФС не увидели и не подтвердили.
Всем Добра !
Да и бюджет не сравним не с одним клубом России. Да и учитывая именно этот матч с Ростовом у которого в составе вообще нет ни одного легионера и идти и жаловаться на судейство, просто должно быть не приемлемо для такого клуба как Зенит.
Лучше бы научились пользоваться своим гандикапом и доказывали это на поле, а не ссылаться на какие-то якобы ошибки судейства, которые ЭСК РФС не увидели и не подтвердили.
Всем Добра !