ЭСК РФС признала верными все решения арбитра в матче «Ростов» — «Зенит»

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сегодня, 15:20

ЭСК РФС признала правильными все решения главного арбитра в матче 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

Ранее клуб из Санкт-Петербурга обратился в комиссию с просьбой рассмотреть работу судьи в четырёх моментах, а именно: неудаление полузащитника ростовчан на 49-й минуте встречи, неудаление хавбека на 63-й, неназначение пенальти в ворота «жёлто-синих» на 90+5-й и удаление главного тренера петербуржцев после финального свистка.