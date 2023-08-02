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ЭСК РФС признала верными все решения арбитра в матче «Ростов» — «Зенит»

сегодня, 15:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

ЭСК РФС признала правильными все решения главного арбитра Евгения Кукуляка в матче 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

Ранее клуб из Санкт-Петербурга обратился в комиссию с просьбой рассмотреть работу судьи в четырёх моментах, а именно: неудаление полузащитника ростовчан Хорена Байрамяна на 49-й минуте встречи, неудаление хавбека Алексея Миронова на 63-й, неназначение пенальти в ворота «жёлто-синих» на 90+5-й и удаление главного тренера петербуржцев Сергея Семака после финального свистка.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 18:11
Это Кукуляк себя щёлкнул...
Зениту плюс минус 2 очка на длинной дистанции - по-боку...
А Кукуляк с его репутацией уж точно не в плюсе...после глупой красной...непонятно за что ...да ещё и после игры...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:22
Вот так щелкули Семаку и Зениту по носу. Дисквалификацию Семака надо увеличивать.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:16
Ответ вот на это?)) - "..............стыдно должно быть жаловаться, когда у тебя в команде столько легионеров высокого класса................"
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:11
Да там всё ровненько было!
Четыре момента... Ай-ай-ай!
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 17:10
В правилах футбола это оговорено.
Арбитр после финального свистка имеет право показать тренеру или игроку красную карточку!
Ironigor
Ironigor ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 17:07
Вот и ответ , - ЭСК РФС признала верными все решения арбитра в матче «Ростов» — «Зенит» !)
Тем более у Зенита есть аналитический отдел и специалисты должны были проанализировать все эти ситуации , чтобы потом подавать жалобы .
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:41
"..............стыдно должно быть жаловаться, когда у тебя в команде столько легионеров высокого класса................"
По твоему, если в команде много легионеров и большой бюджет, то жаловаться вообще не стоит? Пусть будет произвол в сторону команды, а ты не жалуйся, потому что.................
lotsman
lotsman
сегодня в 16:36
Лично я согласен, всё правильно, кроме красной Семаку. Моё мнение - прозвучал финальный свисток, матч окончен, почему нельзя выходить на поле?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:27, ред.
Очень странно выглядит всё что делает Зенит, стыдно должно быть жаловаться, когда у тебя в команде столько легионеров высокого класса, из них только шесть бразильцев и два колумбийца.

Да и бюджет не сравним не с одним клубом России. Да и учитывая именно этот матч с Ростовом у которого в составе вообще нет ни одного легионера и идти и жаловаться на судейство, просто должно быть не приемлемо для такого клуба как Зенит.

Лучше бы научились пользоваться своим гандикапом и доказывали это на поле, а не ссылаться на какие-то якобы ошибки судейства, которые ЭСК РФС не увидели и не подтвердили.

Всем Добра !
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