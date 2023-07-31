Арбитры РПЛ соревнуются в дикости. Сезон стартовал с пенальти и удалений

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сегодня, 11:16

Свистки привычно искажают футбольные результаты.

Судьи не чувствуют вину за ошибки

Безбородов грубо огрызнулся на просьбу прокомментировать решения в матче «Ахмата» и ЦСКА . Арбитры снизили к себе требования, ведь нет еврокубковых мест в таблице РПЛ . Одиозные рефери раньше одним левым свистком лишали команды 25 миллионов евро премиальных УЕФА в пользу конкурента, который прямо попадал в группу Лиги чемпионов.

Теперь всё иначе, в идеале будет только чемпионская борьба в РПЛ . Но интригу могут убить арбитры. Если с протоколом VAR не знаком Безбородов – лучший арбитр прошлого сезона, что натворят остальные? Проблемы со связью не мешают следовать инструкции. Правила в Грозном нарушали нетолько футболисты, а и арбитры скандальной игры.

Гайича нельзя было удалять после пенальти и сэйва Акинфеева. Впрочем, накопились вопросы к разным рефери, не только к Безбородову. Ужасно, что нет никого в хорошей форме. Еще хуже, если Вячеслав знал, что не имеет права идти смотреть повтор и предлагать «Ахмату» повторное пенальти, но упрямо нарушил правила. Безумный эпизод.

А ведь многие рефери намного слабее, чем Базбородов. На определенном этапе некоторым грандам РПЛ было выгодно, чтобы судьи были низкого качества. А теперь сильных арбитров неоткуда выкопать. Российских рефери больше не подготовят в серьезных международных матчах. Раньше не было чем хвастаться, а теперь станет ещё хуже.

Арбитры принимают наглые решения

Новый глава департамента судейства серб Мажич понял, куда попал. Но рекордные пять пенальти Безбородова в одной игре привлекли внимание. А есть менее заметные, но тоже важные для таблицы эпизоды. Что случилось в штрафной площади «Крыльев Советов» на последних секундах матча против «Динамо»?

Счет был 3:3, арбитр мог поставить пенальти в ворота самарцев. На Грулева после подачи с фланга со спины налетел защитник. Не было игры в мяч, стоило смотреть повтор. И этого не сделали. Не было даже повтора для зрителей с удачного ракурса. А в других матчах судьи не показали вторые желтые карточки.

После игры «Пари НН» и «Зенита» все обсуждают спасительное для Семака удаление. Но игрок хозяев Калинский мог получить вторую желтую чуть раньше. Арбитр Иванов ошибался в первом туре. Удаление игрока «Пари НН» за «явное лишение возможно забить» вызвало споры. Позицию Бакаева оценили как голевую.

А спустя несколько туров чужие ворота будет атаковать Бонгонда из «Спартака». Случится аналогичный фол, но судья покажет защитнику лишь желтую карточку. Одинаковые эпизоды трактуют по-разному, давняя беда РПЛ . Арбитры симулируют уверенность в себе, подменяя ее наглостью, но это не работает.

Например, Кукуляк удалил Семака после матча «Ростова» и «Зенита» без должных на это причин. Тренер точно оспорит дисквалификацию. И ЦСКА , разумеется, попробует добиться отмены красной карточки Гайича. Но это известные клубы, а протесты середняков часто не слышат и не рассматривают.

Клубы привыкли к ужасному судейству

Без футбольной политической воли ничего не изменится. А воли нет, ведь клубы коллегам не доверяют. Даже если владельцы команд дадут друг другу слово, что теперь они за крутой арбитраж, каждый будет думать, что соперник хочет его обмануть. Нет доверия – нет правосудия. Российское судейство не изменится, пока в РФС нет системных профессионалов.

Циник скажет, что сейчас стало чуть лучше, несколько сезонов назад ошибки были жестче. Быть может, в этом сезоне даже не потянут на дно команду, которая замахнется на первое место «Зенита». Но неважное состояние чемпионов провоцирует на невеселые прогнозы. Когда у отдельных фаворитов не получается, то арбитры нередко ошибаются. Совпадение?

А поскольку система VAR , которая используется в РПЛ , не самая крутая в мире, то могут снова заявить о «проблемах со связью». Хотя иногда обходятся без отговорок. Просто констатируют, что рефери убил отдельную игру. Арбитра отстраняют, а караван идет дальше. Хочется увидеть талантливую работу молодых рефери, но таких в РПЛ просто не существует.

Рефери слишком часто в центре внимания

Сами виноваты. Были попытки напугать теперь уже бывших одиозных арбитров. Но даже если в кулуарах РФС шептались о взятках или ставках, то никто не сидит в итоге в тюрьме. Странные рефери завершили карьеру, это венец всех реформ. Но несистемных ходов не хватило для счастья. За годы не догадались, что Безбородову и Карасеву нужны будут сменщики.

Открытый футбол в РПЛ с высокой результативностью ведет к множеству контактов игроков, а рефери не успевают. Даже Безбородов несколько раз был в плохом положении для оценки эпизодов. Не хочется выдумывать, будто абсолютно все решения опытного рефери в Грозном ошибочные. Нет, были правильные свистки. Но общий тон поединку задал именно арбитр.

Рефери создают безумные сюжеты. Вспомните работу Москалева в кубковом матче «Зенита» и «Спартака». Арбитр потерял игру, нулевая ничья завершилась грандиозной дракой. Её оценили миллионы зрителей по всему миру, но в этой популярности нет пользы для российского футбола. Отмена ошибочных решений после протестов тоже не выход из положения.

Остается лишь наивно верить, что судейские ошибки не испортят конкретно борьбу за чемпионство. Если титул отдадут свистками, то это катастрофа, независимо от имени победителя. А пока вывод грустный. Качество работы российский рефери настолько низкое, что сложно отличить предвзятость от ошибок из-за самоуверенности или незнания правил футбола.