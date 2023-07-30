Безумное шоу Безбородова в Грозном. Судья назначил пять пенальти в игре ЦСКА

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вчера, 23:28

А ещё арбитр позволил «Ахмату» перебить неудачную попытку.

Споры начались с первого эпизода

Безбородов выдал шоу, которое невозможно забыть. Споры стартовали с первого пенальти. Крайний защитник «Ахмата» Быстров пытался остановить мяч, который шел в ворота после удара с угла. На плохих повторах сложно разобрать, куда попадает мяч. Это не аналог знаменитого действия Луиса Суареса на линии ворот сборной Уругвая на ЧМ -2010. Тогда нападающий сознательно работал рукой, а Марат пытался сыграть грудью.

Можем лишь предположить аргументацию Безбородова. Арбитр обратил внимание на движение левой руки Быстрова. Марат поднял конечность. Даже если мяч коснулся одновременно груди и руки, то именно вторая преградила путь в ворота. Когда судья фиксирует такое нарушение, то должен добавлять пункт о лишении явной возможности забить. Не работает оговорка о двойном наказании, об удалении и пенальти в одном эпизоде.

Если на девятой минуте матча мяч попал в руку Быстрову, то это пенальти и красная карточка. А если случился контакт с корпусом игрока, то Безбородов ошибся. Чалов забил первый гол из трех, ЦСКА быстро получил преимущество. Но игра только начиналась, проблемы в обороне «армейцев» намекали на голы. А Безбородов добавил зрелища – выдал 4 пенальти за тайм.

Второй пенальти ещё веселее первого

Ох уж это российское футбольное правосудие. Безбородов безапелляционно рассмотрел игру рукой Быстрова и не сомневался ни секунды, когда Кучаев потянул ногу к стопе Олейникова. А стоило посмотреть повторы. Во-первых, до начала решающей фазы атаки Олейников оттолкнул Кучаева на бровке. Если это фол, то последующие события значения не имеют. Также показательно, как именно упал хавбек «Ахмата».

Допустим, Кучаев подбил ногу сопернику. Но почему Олейников падал в другом направлении? Отмечаем грамотность полузащитника «Ахмата», круто подставлялся. Но Безбородову стоило смотреть повторы. Официально лучший арбитр прошлого сезона не хотел, чтобы после матча его упрекали в предвзятости? Поэтому с радостью назначал пенальти в обе стороны. А так делать нельзя, арбитр не имеет права связывать разные эпизоды между собой.

Авторитет возрастного Безбородова играет против него. Рефери уважают коллеги из числа экспертов и слепо пишут, что Владислав принял правильные решения. Раньше случалось, что арбитр явно ошибался, но его поддерживали по инерции. В результате Безбородов поплыл в Грозном, а его уже начали агрессивно защищать эксперты по судейству, ведь он свой. Подумаешь, пять пенальти за матч, как у легендарного арбитра Валентина Иванова.

Судья остался главной персоной игры

Получился душный матч. Голы из ничего, удаления, много нарушений правил. Банальность зла, неважная игра в защите у двух команд. Выделялся лишь Олейников. До красной карточки Гайича не было ощущения, что «Ахмат» играл в меньшинстве, что указывает на плохую физическую готовность ЦСКА . Молодые резервисты «армейцев» порезвились против «Оренбурга» в Кубке, но там было два удаления у соперника. Теперь снова карточки.

Команды не смогли найти героя матча, а не эпизодов. Повезло, что «Ахмат» такой боевитый, Ташуев настроил команду, которая нуждалась в набранных очках. Но и Федотов приехал в Грозный за победой, на которую его команда до перерыва не наиграла. Футбол ЦСКА скромнее, чем был на старте прошлого сезона с Карраскалем, Обляковым и Мединой. «Армейцам» не хватает кадров, чтобы управлять такими сложными матчами, как против «Ахмата».

Зато в составе хитрый Заболотный. Семенов неудачно обработал мяч, а форвард выскочил у защитника из-за спины. Третий эпизод простой, как и удар Чалова. Если бы Фёдор сделал долгую паузу, то Безбородов заставил бы нападающего ЦСКА перебить. Ложный замах запрещен правилами. Но небольшая пауза во время разбега разрешена. У Чалова сегодня легкие голы – все с пенальти.

Решения Безбородова затмили игру

«Ахмат» и ЦСКА в неважной форме. Москвичам не хватает качественных футболистов в основе, чтобы работать иначе. Например, начудил Гайич. Латераль схватил Олейникова за футболку. Хавбек «Ахмата» с радостью упал в штрафной площади. Это пенальти, но зачем Безбородов дал Акинфееву отразить удар, и лишь после этого пошел смотреть повтор? Невероятно странный эпизод, в ЦСКА заявили, что подадут протест.

Фол Гайича точно заслуживал удаления? Олейников не был перед линией ворот, мяч успел отскочить, хавбек искал падение, а не удар. Захват за футболку был, но арбитры VAR не имели права передумать и позвать Безбородова к монитору на тему смены карточки после исполнения пенальти. Скорее всего, удаление Гайича отменят, а рефери матча накажут. Дело в нарушении процедуры. Безбородов разрешил Олейникову подойти к точке, Акинфеев законно отразил пенальти.

Ошибка рефери повлияла на счет, ведь перебивал пенальти Конате. В РФС защищают Безбородова, рассказывают о проблемах со связью. Удобно, но Акинфееву сэйв отговорки не вернут. Если не работала связь, то стоило взять паузу, пока чинят. Есть ведь протокол. В правилах нет пункта, что надо отвечать на одни решения аналогичными действиями у других ворот. Лишь один лучик света, хотя бы фол на Чалове перед пятым одиннадцатиметровым матча очевидный, как и вторая желтая карточка Семенову.