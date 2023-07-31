ЭСК РФС поддержала все решения Иванова в матче «Пари НН» – «Зенит»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неудалением защитника «Зенита» Дугласа Сантоса на 3-й минуте поединка (0:2 в пользу «сине-бело-голубых»), неудалением другого игрока обороны «Зенита» Роберта Ренана на 33-й минуте матча, неназначением пенальти в ворота коллектива из Санкт-Петербурга на 44-й минуте встречи и удалением игрока «Пари НН» Виктора Александрова на 48-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» №3 Дугласа Сантоса на 3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела оснований для того, чтобы квалифицировать действия данного игрока в единоборстве за верховой мяч с игроком команды «Пари НН» №26 Дмитрием Тихим как серьезное нарушение правил игры ввиду того, что руки при выпрыгивании игрока «Зенита» и игре в мяч двигались в естественной манере, не было дополнительного движения руки в сторону соперника, в связи с чем рука не использовалась как оружие или как орудие.

По этой причине комиссия считает, что судье следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу команды «Пари НН» без вынесения дисциплинарных санкций.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» №77 Роберта Ренана на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, по мнению всех членов комиссии, данный игрок не нарушал правила игры в единоборство с игроком атакующей команды «Пари НН» №93 Тимуром Сулеймановым, так как он действовал в правильной манере, двигая ногу к мячу снизу-вверх и сыграв в него, после чего произошел в воздухе контакт по инерции с ногой соперника, двигающейся также к мячу.

Ввиду отсутствия нарушения правил со стороны защитника у комиссии нет оснований квалифицировать данное единоборство как серьезное нарушение правил игры или лишение соперника явной возможности забить гол, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 44-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №77 Роберта Ренана в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является не наказуемым, так как данный контакт произошел после умышленной игры в мяч партнера защитника №21 Александра Ерохина, мяч двигался с короткой дистанции и был неожиданным для игрока «Зенита», его рука в момент контакта с мячом находилась в естественном положении близко к телу и с его стороны не было дополнительного движения руки к мячу.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока атакующей команды «Зенит» №7 Зелимхана Бакаева, по мнению всех членов комиссии, являлось лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая тот факт, что мяч находился под полным контролем нападающего, имеющим возможность выйти один на один с вратарем соперника под нормальным углом движения к воротам, а позиция партнеров игрока обороны потенциально не позволила бы при этом вступить в единоборство с атакующим игроком «Зенита».

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Пари НН» после вмешательства ВАР и просмотра судьей данного эпизода на мониторе.