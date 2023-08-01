«Зенит» обратился в ЭСК РФС по нескольким моментам матча с «Ростовом» .

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сегодня, 13:00

В службе коммуникаций РФС сообщили, что «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Речь идёт о неудалении полузащитников ростовчан на 49-й минуте и на 63-й, удалении главного тренера петербуржцев Сергея Семака и неназначенном пенальти в пользу «сине-бело-голубых» на 95-й минуте.