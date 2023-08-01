«Зенит» обратился в ЭСК РФС по нескольким моментам матча с «Ростовом» .

В службе коммуникаций РФС сообщили, что «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Речь идёт о неудалении полузащитников ростовчан Хорена Баграмяна на 49-й минуте и Алексея Миронова на 63-й, удалении главного тренера петербуржцев Сергея Семака и неназначенном пенальти в пользу «сине-бело-голубых» на 95-й минуте.
Будь моя воля, я бы за такие страдания выгонял бы футболистов с поля без всякого снисхождения. Смотреть противно, когда игроки ведут себя не как мужики, а как девочки-недотроги. Болейте за своих, а не против чужих!
Будь моя воля, я бы за такие страдания выгонял бы футболистов с поля без всякого снисхождения. Смотреть противно, когда игроки ведут себя не как мужики, а как девочки-недотроги. Болейте за своих, а не против чужих!