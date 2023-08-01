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«Зенит» обратился в ЭСК РФС по нескольким моментам матча с «Ростовом»

сегодня, 13:00
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В службе коммуникаций РФС сообщили, что «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Речь идёт о неудалении полузащитников ростовчан Хорена Баграмяна на 49-й минуте и Алексея Миронова на 63-й, удалении главного тренера петербуржцев Сергея Семака и неназначенном пенальти в пользу «сине-бело-голубых» на 95-й минуте.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:26
Рано ещё Байрамяну Баграмяном становиться!
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:23
На поле выходить можно, общаться с судьями нельзя.
abuefftagir
abuefftagir ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 15:10
Обоснуй...
pomor45
pomor45 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 14:21
Наверстает ещё с лихвой. Всё ещё впереди.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:20
Может решили больше не покупать? Отсюда и такая нервная реакция Кукуляка на безобидный Семака.
pomor45
pomor45 ответ Накир (раскрыть)
сегодня в 14:18
Так Семак и попытался решить вопрос в поле ... и нарвался на красную. Любопытно, с него решили начать пресекать попытки тренеров полемизировать с судьями, или он первый и последний.
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:13
Это так, но регламентом так же не запрещён выход на поле ПОСЛЕ финального свистка. И красная карточка, после финального свистка, за обращение к арбитру, это абсурд.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ abuefftagir (раскрыть)
сегодня в 14:07
Стыд обратной силы тоже не имеет! Как и сослагательного наклонения.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:06
Судья подумал: "Что-то Семак исхудал...А может он стал инклюзивным и небинарным?". И защитился от предполагаемых Серёгиных объятий и поцелуев.На всякий случай!
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:03
Доброго Здоровья lotsman!
Для этого регламентом предусмотрен протокол матча, куда представители обеих команд могут внести своё несогласие с тем или иным решением арбитра и замечания по проведению матча, а не предъявлять ему претензии напрямую лично.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:03
Тише. Зачем так орать!?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:58
Вот уж не думал, что питерский клуб будет заострять внимание на артистичной симуляции своего игрока Мантуана, когда картинно упал изображая эпилептический припадок после гусарского поклона от нашего Хоренчика. Надо сказать спасибо Кукуляку, за то что не показал тут же вторую карточку за симуляцию бразильца.
Будь моя воля, я бы за такие страдания выгонял бы футболистов с поля без всякого снисхождения. Смотреть противно, когда игроки ведут себя не как мужики, а как девочки-недотроги. Болейте за своих, а не против чужих!
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 13:46
Неужели не стыдно сколько ошибок были в пользу зенита за последние годы...начиная с 2007 года...
lotsman
lotsman ответ Накир (раскрыть)
сегодня в 13:45
Каким образом можно решить вопросы на поле? Семак, к примеру, попробовал, выйдя на поле к судье ПОСЛЕ финального свистка. В итоге красная. За что?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:44
Кстати, моменты спорные
m6n7s4sqb24x
m6n7s4sqb24x
сегодня в 13:43
Семак просто тряпка, половая
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Накир (раскрыть)
сегодня в 13:27
Спартак в прошлом сезоне из ЭСК совсем не вылазил.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:24
Да ладно. Что-то похоже на "Плач Ярославны". От нечего делать, благо отпуска дождался,глянул матч в записи. Даже близко "Зенит на победу не наиграл. "Ростов" конечно, окромя желания, тоже не блеснул, и россыпью убойных моментов не удивил, но как минимум за желание ничья справедливый итог. Как всегда личное мнение.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:17
Они в бесперспективную погоню за справедливостью устремились...Видели же,как псина или котяра за своим хвостом гоняются???
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 13:15
Угнетают зенитовцев,негодяи...Всех в топку-Алаева,Митрофанова,Дюкова,Илюхину,Голубева,Погорелова!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:12
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по нескольким моментам матча с «Ростовом» .
Богатые тоже плачут !!!)
Не всех успели купить !??)))
Накир
Накир
сегодня в 13:01
Нужно решать все вопросы на поле а не в ЭСК ...
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