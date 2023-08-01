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В Английской Премьер-Лиге судьи станут реже реагировать на единоборства

вчера, 17:57

В АПЛ арбитры реже будут останавливать игру после единоборств футболистов. Порог, который обозначает наличие нарушения в конкретном эпизоде, станет выше.

Отмечается, что те стыки, которые считаются «безрассудными», будут наказываться желтой карточкой, а игроков, способных своими действиями «поставить безопасность оппонента под угрозу», станут удалять с поля.

Помимо этого, споры с рефери приведут к предупреждению. Любой футболист, который захочет подбежать к судье для этого, получит желтую карточку. Если несколько игроков окружат арбитра, то один из них однозначно получит желтую карточку, но наказать могут и нескольких футболистов.

Новые правила касаются и тренеров коллективов. Если в технической зоне будет более одного тренера каждой из команд, то члены тренерского штаба получат предупреждение. Агрессия тренеров в адрес арбитров и соперников будет наказываться красной карточкой, игру с трибуны смотреть будет нельзя. Рулевых также станут чаще наказывать за выход из технической зоны.

Ранее стало известно, что в АПЛ будут добавлять время, которое тратится на празднование голов.

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Перевод с skysports.com Фото: Сайт sportsnet.ca
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:34
Мексика и Южная Америка улыбаются с широко раскрытыми очами)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:28, ред.
Чёрт те что... Простите, люди.
Elliada
Elliada
вчера в 21:01
Вообще, обычно нововведения тестируют на лигах попроще, а тут сразу решили на АПЛ протестировать. Как будет на практике вообще не понятно. Возможно, что хлопот будет больше, чем раньше.
pomor45
pomor45
вчера в 20:56
Когда-то наши, собрав всё лучшее из единоборств, создали знаменитое САМБО. Настала пора создать РУССКИЙ ФУТБОЛ.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:12
АПЛ и без этого всегда отличалась самым быстрым и силовым футболом, а теперь вообще превратится практически в хоккей. Но нам, болельщикам, от этого только лучше, так как теперь этот футбол станет ещё зрелищней. А вот процент травм у футболистов скорее всего вырастет, но учитывая их нынешние зарплаты, это вполне оправдано.
599g97pundvk
599g97pundvk
вчера в 19:59
Меньше остановок, интереснее футбол
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:51
Тоже карточками. Только денежными.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:23, ред.
А судей как наказывать будут за промахи?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:23
В каждой Премьер-лиге судьи по-своему развлекаются, но наших им не переплюнуть.
galem72
galem72
вчера в 19:15
Вполне разумно и адекватно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:13
Дагестанцы уже присматривают себе клубы в Англии)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:08
В Европе они и так меньше всего реагировали.. В Италии, к примеру, свистят постоянно при любом стыке..
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:01
И официально разрешить приёмы дзюдо и самбо.
drug01
drug01
вчера в 18:29
Англия стремиться сделать футбол более интересным!
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