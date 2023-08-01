В Английской Премьер-Лиге судьи станут реже реагировать на единоборства

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вчера, 17:57

В АПЛ арбитры реже будут останавливать игру после единоборств футболистов. Порог, который обозначает наличие нарушения в конкретном эпизоде, станет выше.

Отмечается, что те стыки, которые считаются «безрассудными», будут наказываться желтой карточкой, а игроков, способных своими действиями «поставить безопасность оппонента под угрозу», станут удалять с поля.

Помимо этого, споры с рефери приведут к предупреждению. Любой футболист, который захочет подбежать к судье для этого, получит желтую карточку. Если несколько игроков окружат арбитра, то один из них однозначно получит желтую карточку, но наказать могут и нескольких футболистов.

Новые правила касаются и тренеров коллективов. Если в технической зоне будет более одного тренера каждой из команд, то члены тренерского штаба получат предупреждение. Агрессия тренеров в адрес арбитров и соперников будет наказываться красной карточкой, игру с трибуны смотреть будет нельзя. Рулевых также станут чаще наказывать за выход из технической зоны.