РФС признал ошибку Безбородова о разрешении «Ахмату» перебить пенальти

В РФС объяснили спорную ситуацию, произошедшую в матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).
Речь идёт об эпизоде, произошедшем в добавленное к первому тайму время.
На 51-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов зафиксировал фол в штрафной площади со стороны защитника москвичей Милана Гайича, после чего игроку была показана жёлтая карточка, а в ворота «армейцев» назначили пенальти, который в итоге отбил Игорь Акинфеев. VAR проверил этот момент, после чего подтвердил правильность решения судьи.
Через 12 секунд после этого VAR чётко 3 раза проговорил «Стоп», чтобы остановить возобновление встречи и проверить необходимость удаления Гайича, но из-за проблем со связью бригада арбитров не услышала сообщение, продолжив подготовку к исполнению пенальти. Ещё через 11 секунд VAR правильно установил необходимость вынесения красной карточки сербскому игроку из-за лишения явной возможности забить гол.
VAR и AVAR увидели, что бьющий двигается в сторону мяча для пробития пенальти и сообщили арбитрам в поле о том, что нужно остановить игру и дать красную карточку Гайичу. Безбородов зафиксировал информацию из комнаты VAR и свистнул для остановки пробития одиннадцатиметрового, но свисток прозвучал уже после того, как был нанесён удар, а вратарь отразил пенальти. После этого арбитр показал, что находится на связи с комнатой VAR, подошёл к монитору, а затем решил показать футболисту красную карточку вместо жёлтой и назначить повторный пенальти. Данное решение противоречит протоколу VAR, так как после выполнения одиннадцатиметрового пересмотр ситуации не допускается.
Связь, ошибка с КК и ЖК, это всё факторы которые могут быть в футболе, но ведь есть чёткий регламент, что после пробития пенальти ВАР уже не вмешивается! Ну они же всей бригадой и в поле, и перед мониторами не могли этого не знать! Почему один позвал, а другой пошёл смотреть? После удара кто-то же должен был сказать, что уже всё, дальше мы уже не можем отмотать назад! А теперь представьте, что первый гол был бы забит, а второй Акинфеев бы отбил? Это же было бы несправедливо по отношению к Ахмату!
Я могу понять человеческий фактор в работе судьи, когда он что-то не заметил или ошибочно штрафной назначил или наоборот не заметил нарушения, но тут он не знает инструкции, что и как делать. Просто жесть какая-то. И это лучший арбитр! А что тогда от худших ждать?
Я всегда на ошибки судей смотрел как на часть футбола, ну как на ляпы вратарей - без них никуда и ни у кого, когда побеждающая команда тянет время в конце матча, ну вот на всякие такие " мелочи", но вчера было что-то с чем-то - тут просто несоответствие занимаемой должности получается.
Связь, ошибка с КК и ЖК, это всё факторы которые могут быть в футболе, но ведь есть чёткий регламент, что после пробития пенальти ВАР уже не вмешивается! Ну они же всей бригадой и в поле, и перед мониторами не могли этого не знать! Почему один позвал, а другой пошёл смотреть? После удара кто-то же должен был сказать, что уже всё, дальше мы уже не можем отмотать назад! А теперь представьте, что первый гол был бы забит, а второй Акинфеев бы отбил? Это же было бы несправедливо по отношению к Ахмату!
Я могу понять человеческий фактор в работе судьи, когда он что-то не заметил или ошибочно штрафной назначил или наоборот не заметил нарушения, но тут он не знает инструкции, что и как делать. Просто жесть какая-то. И это лучший арбитр! А что тогда от худших ждать?
Я всегда на ошибки судей смотрел как на часть футбола, ну как на ляпы вратарей - без них никуда и ни у кого, когда побеждающая команда тянет время в конце матча, ну вот на всякие такие " мелочи", но вчера было что-то с чем-то - тут просто несоответствие занимаемой должности получается.