РФС признал ошибку Безбородова о разрешении «Ахмату» перебить пенальти

1690886613

сегодня, 13:43

В РФС объяснили спорную ситуацию, произошедшую в матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

Речь идёт об эпизоде, произошедшем в добавленное к первому тайму время.

На 51-й минуте главный арбитр зафиксировал фол в штрафной площади со стороны защитника москвичей , после чего игроку была показана жёлтая карточка, а в ворота «армейцев» назначили пенальти, который в итоге отбил Игорь Акинфеев. VAR проверил этот момент, после чего подтвердил правильность решения судьи.

Через 12 секунд после этого VAR чётко 3 раза проговорил «Стоп», чтобы остановить возобновление встречи и проверить необходимость удаления Гайича, но из-за проблем со связью бригада арбитров не услышала сообщение, продолжив подготовку к исполнению пенальти. Ещё через 11 секунд VAR правильно установил необходимость вынесения красной карточки сербскому игроку из-за лишения явной возможности забить гол.