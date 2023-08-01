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РФС признал ошибку Безбородова о разрешении «Ахмату» перебить пенальти

сегодня, 13:43
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В РФС объяснили спорную ситуацию, произошедшую в матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

Речь идёт об эпизоде, произошедшем в добавленное к первому тайму время.

На 51-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов зафиксировал фол в штрафной площади со стороны защитника москвичей Милана Гайича, после чего игроку была показана жёлтая карточка, а в ворота «армейцев» назначили пенальти, который в итоге отбил Игорь Акинфеев. VAR проверил этот момент, после чего подтвердил правильность решения судьи.

Через 12 секунд после этого VAR чётко 3 раза проговорил «Стоп», чтобы остановить возобновление встречи и проверить необходимость удаления Гайича, но из-за проблем со связью бригада арбитров не услышала сообщение, продолжив подготовку к исполнению пенальти. Ещё через 11 секунд VAR правильно установил необходимость вынесения красной карточки сербскому игроку из-за лишения явной возможности забить гол.

VAR и AVAR увидели, что бьющий двигается в сторону мяча для пробития пенальти и сообщили арбитрам в поле о том, что нужно остановить игру и дать красную карточку Гайичу. Безбородов зафиксировал информацию из комнаты VAR и свистнул для остановки пробития одиннадцатиметрового, но свисток прозвучал уже после того, как был нанесён удар, а вратарь отразил пенальти. После этого арбитр показал, что находится на связи с комнатой VAR, подошёл к монитору, а затем решил показать футболисту красную карточку вместо жёлтой и назначить повторный пенальти. Данное решение противоречит протоколу VAR, так как после выполнения одиннадцатиметрового пересмотр ситуации не допускается.

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Все комментарии
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 15:25
Все верно. Но тут не ошибка. Тут не знание правил судьи которого признали в прошлом году лучшим.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:21
Ошибаются все - тем более такая " горячая " игра как Футбол...
За адекватность
За адекватность ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 15:02, ред.
Приветствую соратника ( в плане боления за Краснодар), Нет не так. Смею предположить, что ипотеки давно оплачены. Смотрел вью Карасева, гляньте, верить или нет его словам, тут уж каждый сам решает. Я повторюсь, уверенной в своих силах команде будет плевать на судейство на длинной дистанции, она свое возьмет. Я не поверю, что судьи на данный момент готовы гнобить одну команду. Увы и ах, но в РПЛ во всем судьи виной, и не важно что условно за матч не нанесено ни одного удара в створ, это мелочи, потому как гады в мантиях не разглядели попадания в руку, и очень сильно артистичных падений в штрафной соперника. Как-то так.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:58
Из 5 пенальти всегда можно найти один забитый не по правилам, или заработанный не по правилам.
TheBoLt
TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 14:49
У нас в судейской системе (в футболе, естественно) и будут ошибки до тех пор, пока арбитры не будут наказываться за них. Если арбитр начнет задумываться "а не подучить ли мне правила перед матчем, а то ошибусь и не смогу платить кредиты и ипотеку", то и ошибок будет допускаться меньше, не так ли? Я больше чем уверен, что Бородатый последний раз читал правила только при обучении на лицензию, а с тех пор читает только редкие поправки. Даешь тест на профессиональные навыки перед каждым матчем! не сдал тест - идешь в комнату с ВАР, а варовец на твое место
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:45
Раз признали ошибку Безбородова....то и красная Гайичу должна быть отменена!
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:37
Анатолий, да хватить нагнетать. Даже не в курсе что случилось, обзоры не смотрел. Но что-то в Ваших комментариях начинает веять заговором. Есть только один клуб в РПЛ, великий, честный и неподкупный. Все остальные ополчились в договорняке, благо бенифициар известен. Вроде как биться против сил зла? Однозначно своей игрой. ну ежели что люди в мантиях всему виной, а за последние места в группах ЛЕ ответят магнитные бури и Меркурий в ретрограде.
adekvat
adekvat
сегодня в 14:36
Двоешник Безбородов.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 14:35
Безбородов зафиксировал информацию из комнаты VAR и свистнул для остановки пробития одиннадцатиметрового, но свисток прозвучал уже после того, как был нанесён удар, а вратарь отразил пенальти

TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 14:24
Не согласен,не видно ничего там и тебе не видно,просто гнешь свою линию.А телевизор у меня нормальный,не переживай.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:21
Ну прям катаклизм какой то. И связь у них заклинило, и муха в ухо залетела............
Вещий
Вещий
сегодня в 14:16
Лучший арбитр прошлого чемпионата устроил главный скандал этого сезона и Безбородов вновь вывел тему судейства на первый план....

Связь, ошибка с КК и ЖК, это всё факторы которые могут быть в футболе, но ведь есть чёткий регламент, что после пробития пенальти ВАР уже не вмешивается! Ну они же всей бригадой и в поле, и перед мониторами не могли этого не знать! Почему один позвал, а другой пошёл смотреть? После удара кто-то же должен был сказать, что уже всё, дальше мы уже не можем отмотать назад! А теперь представьте, что первый гол был бы забит, а второй Акинфеев бы отбил? Это же было бы несправедливо по отношению к Ахмату!

Я могу понять человеческий фактор в работе судьи, когда он что-то не заметил или ошибочно штрафной назначил или наоборот не заметил нарушения, но тут он не знает инструкции, что и как делать. Просто жесть какая-то. И это лучший арбитр! А что тогда от худших ждать?

Я всегда на ошибки судей смотрел как на часть футбола, ну как на ляпы вратарей - без них никуда и ни у кого, когда побеждающая команда тянет время в конце матча, ну вот на всякие такие " мелочи", но вчера было что-то с чем-то - тут просто несоответствие занимаемой должности получается.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
сегодня в 14:12
Вот именно. Раз ты дал свисток чтобы пробить пенальти то поздно поезд ушел а он взял и отменил взятие пенальти Акинфеевым плюс удалил игрока ЦСКА но я рад что он так сделал в ином случае все обвиняли бы ЦСКА. В принципе и сейчас многие хотят некомпетентность судей переложить на ЦСКА. Но это выглядит глупо так как ЦСКА в том моменте пострадал 2 раза
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 14:11
кстати, грозненец падал с большим удовольствием, желания двигаться вперёд не было, было желание чуть что - сразу упасть, желательно в штрафной, и так было аж 2 раза, вот например Хусаинов ни разу не дал бы пенальти, а грозненцу показал бы 2 карточки за симуляцию
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 14:07, ред.
Нап Терека под углом уходил и не факт что это фол последней надежды. Но как ты говоришь у вар было достаточное время чтобы определить красная это или нет. То что это пенальти вар определил а то что красная не сразу определил как такое возможно? То что судья тупил весь маты ЦСКА не виноват
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 14:04
Безбородова по сути на Вар подвели,они там более виновны,просто ему надо было сказать им,-Поздно!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
сегодня в 14:01, ред.
У тебя просто другой телевизор.Именно на одном из четырёх показов(кстати-первом) совершенно очевидно,что он ИГРАЕТ РУКОЙ(то есть-делает движение навстречу мячу.А то,что он это сделал инстинктивно-это не имеет значения),а на трёх-нет.Но просмотры с разных ракурсов-это не партсобрание с голосованием"Кто больше",а установление факта.Если бы копытом не дёргал,то могли решить,что не смог уклониться от близкого удара.Да и то-ты же не чайка в полёте-нефиг крыльями махать!
drug01
drug01
сегодня в 14:00
Сезон новый а ошибки судей старые...
pomor45
pomor45 ответ Свeтозар (раскрыть)
сегодня в 13:58
Клоунов в цирке не наказывают, а поощряют. Без них не было бы добой половины зрителей.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 13:57
И чё? А ничё! "Добродетель" под сомнение не поставлена была и так,а "порок" пока не наказан.А вот вообще НАКАЗУЕМ-ли он-это увидим попозже.
Вывод : Безбородов подорвался на ВАРеве,лежит в "реанимации",но не известно,насколько он жив,или мёртв.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 13:54
Цска решил подать протест,но опомнился,ведь при явных ошибках матч легко может быть переигран.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:54
Безбородову надо было сразу КК показывать, за сорванную атаку, и не было бы проблем. Пожалел, как обычно гинеровца на свою задницу.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 13:52, ред.
Я одного не пойму,почему Ахмат не подаст протест на удаление игрока и пенальти?Нет ни одного ракурса,где видно,что мяч попадает в руку.Будем все время молчать? Этот матч вообще должен быть переигран по хорошему.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:51
Вызывает удивление желание РФС видеть в нас наивных несмышленышй. Это не ошибка Безбородова. Это его умышленное и преднамеренное действие. Поверить в то, что Безбородов не знал протокол ВАР, может только ребенок. Он УМЫШЛЕННО пошел на нарушение протокола ВАР. А умышленное нарушение закона должно караться со всей строгостью.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:46
Это было ясно и без РФС
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 13:45
Клоунаду устроил... ну а как его накажут интересно...
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