Гвардиола — лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан УЕФА лучшим тренером в сезоне 2022/23.
52-летний испанец обошел в борьбе за награду рулевого «Интера» Симоне Индзаги и экс-наставника «Наполи» Лучано Спаллетти.
В прошлом сезоне Гвардиола выиграл с «Ман Сити» Лигу чемпионов.
Результаты голосования
1 Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
2 Лучано Спаллетти («Наполи»)
3 Симоне Индзаги («Интер»)
4 Роберто Де Дзерби («Брайтон»)
5 Микель Артета («Арсенал»)
6 Златко Далич (Хорватия)
7 Хосе Луис Мендилибар («Севилья»)
8 Дидье Дешам (Франция)
9 Дэвид Мойес («Вест Хэм»)
10 Франк Эз («Ланс»)
Не очень понятно...
Не очень понятно...