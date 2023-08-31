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Гвардиола — лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА

вчера, 20:33

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан УЕФА лучшим тренером в сезоне 2022/23.

52-летний испанец обошел в борьбе за награду рулевого «Интера» Симоне Индзаги и экс-наставника «Наполи» Лучано Спаллетти.

В прошлом сезоне Гвардиола выиграл с «Ман Сити» Лигу чемпионов.

Результаты голосования
1 Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
2 Лучано Спаллетти («Наполи»)
3 Симоне Индзаги («Интер»)
4 Роберто Де Дзерби («Брайтон»)
5 Микель Артета («Арсенал»)
6 Златко Далич (Хорватия)
7 Хосе Луис Мендилибар («Севилья»)
8 Дидье Дешам (Франция)
9 Дэвид Мойес («Вест Хэм»)
10 Франк Эз («Ланс»)

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 13:19, ред.
Во многом с Вами согласен, но не во всем. Нагель- простак, самый обычный тренер. Он до сих пор сидит без работы, на "социале". При Нагеле, в команде были два лагеря- его сторонников и противников, что само по себе непозволительно! Да, Нагель хлопнул ПСЖ, но французы на тот момент были в упадке и ничего не показывали. МС, Нагель, точно не обыграл бы, у британцев состав сильней и тренер.

Про ошибки и слабые стороны Гварда, я постоянно пишу, и привожу примеры его работы в Баварии. Насчет Спалетти, ну, мне странно, что он на 2-м месте. Ничем особенным, он не запомнился. А вот Индзаги, да, сыграл великолепно в финале, очень грамотно, лишил МС его сильных сторон, но проиграл, конечно, очень обидно... Индзаги, больше достоин 2-го места!!!
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:58
Гвард не лучше, тренируя клубы на их пике , и выигрывать трофеи много и ненадо, да в Апл и лч у них не было конкурентов, Реал Бавария Псж лихорадили, если бы не уволили Нагельсмана он бы хлопнул этот мешок без истории, он не поднимал клуб с колен как это делал тот же Клопп и другие
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:54
Согласен вторым должен был быть Индазаги, играли лучше Сити в финале, если бы не Лукаку оставил бы голубой мешок у разбитого корыта
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:07
Вообще то приняли правильное решение,достойная кандидатура.
протон
протон
сегодня в 02:44
абсолютно заслуженно!! даже не обсуждается!
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 23:43
Однозначно лучший тренер 21 века!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:21
Все закономерно. Он выиграл требл.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:02
Пеп- лучший!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:51
Хави задумался глубоко
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Я не отрицаю его способностей, но по прошедшему сезону, он, при всем желании- не мог так высоко забраться. Даже, если, просто, тупо взять его результаты. Другое дело- что остальные, еще хуже. Мне, Спалетти- нравился в Зените.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:46
Нет, я про Спаллетти...по Хосепу вопросов нет)...
ilia77707
ilia77707 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:37, ред.
Ну Клоп играет в классический немецкий футбол , темп, темп и еще раз темп , а вот на весь сезон не хватает темпа и от этого бывают частые провалы , на второе место я поставил бы тренера Брайтона итальянца Де Дзерби ,очень разносторонний тренер и с не самой сильной командой играет в очень интересный футбол , за этим тренером будущее ,не сомневаюсь в этом
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:31
Вы про Гварда? Да, здесь без вопросов! Вопросы к нему, могут быть по частностям, но то, что он заслужил быть лучшим в этом сезоне- однозначно!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:28
Мистер - удивительный персонаж...раньше тоже относился к нему несерьёзно...но что то в нём есть всё-таки)...
Дима Логинов
Дима Логинов ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Клоппа я бы ещё добавил, за его командами тоже приятно наблюдать. Правда, команды Гвардиолы более стабильнее, подопечные немца иногда проваливаются, хотя на пике, пожалуй, даже поинтереснее для глаза, чем игроки каталонца.
Capral
Capral
вчера в 21:11
То что Гвард лучший- это понятно. Тренер победивший в трех крупнейших турнирах- автоматически становится лучшим! А вот, как Спалетти, влез так высоко и по какому праву?! Из ЛЧ вылетел от средненького Милана, из кубка Италии вылетел от аутсайдера, который, в свою очередь, потом вылетел из Серии А. Да, стал чемпионом страны, которая в свою очередь, из шести крупнейших турниров- пять проиграла!!!

Не очень понятно...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:50
Тройка в том порядке, в которой хотелось ее видеть. Без вопросов по каждому месту.
ilia77707
ilia77707
вчера в 20:48
Пеп не только сильнейший в этом сезоне , это главный революционер современного футбола , за его командами всегда приятно наблюдать даже если они и проигрывают , безусловно лучший тренер новой эпохи
Elliada
Elliada
вчера в 20:44
Тут без вопросов. Требл говорит за себя. Здоровья Пепу, награду полностью заслужил
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:39
Ну здесь абсолютно без вариантов
Гвардиола в этом году всех уничтожил!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:37
Ну а кто ещё..
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:34
Тут альтернативы быть не могло
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