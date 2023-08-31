Холанд — лучший игрок минувшего сезона по версии УЕФА

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вчера, 20:21

Форвард «Манчестер Сити» признан лучшим игроком сезона 2022/23 по версии УЕФА .

23-летний футболист забил 52 гола в 53 матчах во всех соревнованиях в минувшей кампании.

Также на награду претендовали Кевин Де Брюйне и Лионель Месси.