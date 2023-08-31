Холанд — лучший игрок минувшего сезона по версии УЕФА

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона 2022/23 по версии УЕФА.
23-летний футболист забил 52 гола в 53 матчах во всех соревнованиях в минувшей кампании.
Также на награду претендовали Кевин Де Брюйне и Лионель Месси.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона 2022/23 по версии УЕФА.
23-летний футболист забил 52 гола в 53 матчах во всех соревнованиях в минувшей кампании.
Также на награду претендовали Кевин Де Брюйне и Лионель Месси.
А впрочем, мог же когдато, такой же, прямолинейный и предсказуемый И.Беланов получить ЗМ.
А впрочем, мог же когдато, такой же, прямолинейный и предсказуемый И.Беланов получить ЗМ.