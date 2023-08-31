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Холанд — лучший игрок минувшего сезона по версии УЕФА

вчера, 20:21

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона 2022/23 по версии УЕФА.

23-летний футболист забил 52 гола в 53 матчах во всех соревнованиях в минувшей кампании.

Также на награду претендовали Кевин Де Брюйне и Лионель Месси.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:41
Ты сначала напиши мне подтверждение, что за Ибаньеса шпоры или Ньюкасл хоть какие-то деньги предлагали, а потом уж дальше поговорим.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 13:36
Ну во первых это было давно и Испания и текущая апл вообще 2 разные лиги, если команды со второй половины Испании будут играть со второй половиной англии, то английские клубы их вынесут в салат, и тут мы смотрим чисто прошедший сезон, где норвежец лучший
Grizly88
Grizly88 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 12:51
Лч покорилась Сити не из-за приобретение Холланда, да был Агуэро технарь не хуже Холланда, раньше было труднее ее выйграть, звезд в других командах хватало, шас многие клубы в кризисе, кроме Мс они и выйграли лч.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Здорова дружище, слышал что Саллах переходит в СА?)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:09
Да,Месси вне конкуренции,он особенный,таких нет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 12:08
Технарь Месси в его годы больше забивал чем таран Холанд.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:36
Гному дадут левые мячи за голы в любительской Млс
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 10:01
Конечно, который просто растворился в полуфинале и финале ЛЧ. А также не сыграл ни в одном топ-матче главной роли. Какой ему ЗМ может быть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:42
Однозначно холан, он более медийный персонаж и более выгоден для эксплуатации
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 06:48
С таким ростом и комплекцией, у него отличная скорость и техника, и ещё почему нужно обделять таранных форвардов? Холланд яркий пример что таран может быть в 50 раз эффективнее технаря
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 06:45
Де брюйне просто в сборной другой футболист
112910415
112910415
сегодня в 04:44
что ж, парень очень эффективен !
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 03:20
А хотите прикол? По голосованию места распределились так:

1. Холланд
2. Месси
3. Де Брейне

Справедливость вышла погулять. По факту Месси вообще не должно быть даже в топ 10.
протон
протон
сегодня в 02:43
Дебютный сезон Эрлинга Холанда в Англии:

🏆 Лига чемпионов
🏆 Премьер-лига
🏆 Кубок Англии
🎖 «Золотая бутса» ЛЧ
🎖 «Золотая бутса» АПЛ
🎖 Лучший игрок сезона АПЛ
🎖 Лучший молодой игрок сезона АПЛ
🆕 Игрок года по версии ПФА
Лучший игрок года по версии УЕФА
ЗМ
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:09
УЕФА приняла правильное решение - Холанд достойная кандидатура.
Per4ick
Per4ick
сегодня в 00:06
Халланд заберет и ЗМ. и это будет заслуженно. давать за ЧМ? Иньеста Гризманн/Мбаппе или Нойер не получили его в свои годы. глиноликий уже и так наворовал достаточно мячей. ему хватит. будет потом своим внукам рассказывать про свое мнимое "величие", хотя я бы величие поменял на слово мошенничество. ЧМ коррумпированный турнир, все и так видели как аргнентину тянули за уши весь турнир. потом продался семейке бекса. какой он лучший? и по сезону он не был лучшим игроком, просто пропал во второй половине. норвежцу поздравления
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 23:39
Месси в 36 лет в числе лучших игроков мира.
Легко можно было угадать кому отдадут приз, Холанд своей скорострельностью привлёк к себе огромное внимание.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:13
А я и не отрицаю вклад Холанда в победы МС. По своему- он забивной, агрессивный форвард, гроза вратарей соперника. Другое дело, что футбольного интеллекта ему не хватает. Но с другой стороны, ему подыгрывает интеллектуал Де Брюйне. Ну вот, для сравнения, в Серии А, Осимхен забил больше всех, и по игре смотрелся лучше всех, а лучшего игрока дали Хвиче, который, мягко говоря- полностью провалил 2й круг...

Сравнение Холанда с Роналдо, наверно не совсем правильное- разные футболисты, абсолютно, и разный футбол.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:59, ред.
Один без другого не смог бы........Интересно даже как это Холанд без Де Брюйне в Боруссии забивал голы пачками так скажем в сезоне 20/21 41 гол в 41 матче. Но нельзя отрицать фактора, что именно с норвежцем МС выиграл ЛЧ, ведь у Де Брюйне был напарником и Агуэро в нападении, но ЛЧ так и не покорялась им.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:54
Умеет забивать хорошо но как то не лучший,техника не то.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:49
Месси получит 8 зм
Capral
Capral
вчера в 21:47
ilia77707.
У меня к тебе просьба. Поскольку- я старый, и не могу как раньше быть в курсе всех событий, я тебя попрошу, держать меня в курсе событий связанных с Сазоновым. Ты по итальянскому футболу- знаток, всё знаешь, поэтому, по возможности, снабжай меня информацией, хотябы переодически. Очень я хочу за него порадоваться!!!

А я, обещаю тебе, Хвичу не обижать.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 21:41
А можно узнать сколько он забил в полуфинале и финале ЛЧ?
FenixSL
FenixSL ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:40
нового покемона выбрали себе
Capral
Capral
вчера в 21:26
Всегда много вопросов вызывает тот факт- каким образом, примитивный, прямолинейный и зависимый форвард получает лучшего игрока. По высокой результативности можно получить "Золотую бутсу", но высокая результативность- еще не признак большого таланта. Холанд без Де Брюйне- как жизнь без любви.

А впрочем, мог же когдато, такой же, прямолинейный и предсказуемый И.Беланов получить ЗМ.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:03
А что эту левую награду не отдали гному?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59
А как же наш Дзюба !??)
УЕФА, думай что говоришь !!!)))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:51
Эх, КДБ снова обделен...
ilia77707
ilia77707
вчера в 20:45
Дожили , швабра который и одного игрока не может обвести стал лучшим , лучшего надо было давать конечно Кевину
DXTK
DXTK
вчера в 20:34, ред.
Холанд хорош вот он и должен получить ЗМ)))))) правда сейчас будут кричать, что он не достоен, как же Так Месси был лучшим, Де Брюйне тоже который лечится постоянно)))))))

PS странно а почему Родри нету?
Гость
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