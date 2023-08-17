УЕФА назвал тройку претендентов на звание игрока сезона

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вчера, 16:13

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона 2022/23.

В нее вошли , (оба — «Манчестер Сити») и (в прошлом сезоне — «Пари Сен-Жермен»).

Победитель будет назван 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.