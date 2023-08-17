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УЕФА назвал тройку претендентов на звание игрока сезона

вчера, 16:13

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона 2022/23.

В нее вошли Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити») и Лионель Месси (в прошлом сезоне — «Пари Сен-Жермен»).

Победитель будет назван 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:24
Ты явно не понимаешь, что это за награда. Месси всего лишь 2 раза получал эту награду. О каких обделенных ты говоришь??? Кстати, Иньеста получил эту награду в 2012 году. Весь твой комментарий говорит, что ты хейтер Месси. Без фактов уже обвиняешь.

Что касается КДБ. Награду еще не вручили. Это тройка номинантов. Конечно, КДБ заслужил. Он может выиграть. Вот кого реально раскручивают медиа это Холанн. Тут согласен. А Месси это КДБ + Холанн.
Incredulous
Incredulous ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:10
Может и не все представители руководства УЕФА настолько коррумпированы как сам президент и его приближенные, но вы же понимаете, что они по сути не могут противостоять шайке, которая ещё со времён президентства Платини плотно засела и пустила корни в организации. Уверен, что все неугодные по тем или иным причинам покидают свои посты, чтобы не испортить налаженные схемы. Там, где вертятся огромные финансовые потоки, честным людям нет места, и вы не хуже меня это знаете. И действия УЕФА в последние годы с наказанием одних на какие-то непонятные, не доказанные дела, и полным игнорированием очевидных, грубейших нарушений других доказывают это лучше любых слов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:48
Ваш посыл понятен, но вы по каким-то неизвестным мне причинам не хотите видеть очевидных вещей, а именно: в том же УЕФА, на который вы ссылаетесь, сидят не только бюрократы чиновники , но и люди, разбирающиеся (надеюсь в этом) в футболе и ценящие его красоту, а также футболистов, её создающих. Вам это не приходило в голову ?
В заключение скажу, что ваше мнение по этому вопросу, как и моё, имеет право на существование и принимается мною. Истина, как всегда, где - то посередине. Спасибо.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:58
Не повезло Де Брюйне, он оказался в той же ситуации, что и Хави с Иньестой в свое время в Барселоне, которые не раз заслуживали своей игрой подобных наград, но не получали их из-за одного аргентинского партнёра по команде, которого руководство УЕФА решило сделать главной мировой футбольной и медийной персоной. Искусственно наращивая значимость Месси в европейском футболе, из него просто делали коммерческий продукт, на котором можно очень хорошо зарабатывать, и поэтому его нужно было всегда держать в статусе "лучшего" в мировом медийном пространстве, чтобы, образно говоря, акции на его бренд, не упали. Именно поэтому в свое время ЗМ отдавали аргентинцу, когда очевидно было, что он того не заслуживал, и намеренно игнорировали действительно достойных этой награды, тех же Хави, Иньесту, Снайдера, Левандовского... В аналогичной ситуации оказался и Де Брюйне, когда в команду пришел Холанд. Норвежца уже заочно назначили мировой звездой футбола, и то, что без мозгов и таланта Кевина, длинноволосый скандинав и половины своих голов не забил бы, теперь некому не интересно. Теперь статус Де Брюйне в команде - это подносчик снарядов для главной "звёзды", как в своё время такими же подносчиками стали Иньеста и Хави.
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:29
Чм мира на голову выше стоит
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
И я этого не понимаю. Совершенно невзрачная личность, средненького роста, в непонятно каких татуировках. Запретил самолётам летать над своей резиденцией (совсем охамел от безнаказанности), толку на поле от него никакого. Технически подкован слабо, партнёров дальше своего носа не замечает. Только и может, что забивать со штрафных. В общем - мрак. За что его все на руках носят, не пойму.
Capral
Capral
сегодня в 00:17
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:03
    Все же наверное Де Брюйне, хотя и Холланд тоже молодец, ну а присутствие в этом списке Месси выглядит смешно
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:03
    Везде суюют этого Меську.
    В чем он отличился то, чтоб попасть в топ-3?
    Capral
    Capral ответ Кристо 4 (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Надо быть готовыми к тому, что даже через много лет, после завершения карьеры, Месси- еще долго будет лучшим... Увы, надо примириться, как это не печально. Согласен, ни стыда, ни совести.
    Кристо 4
    Кристо 4
    вчера в 22:45
    Ахахаха. Гном в тройке)))))) Как всегда. Ни стыда, ни совести. Гыгы
    Capral
    Capral ответ Dead Morose (раскрыть)
    вчера в 22:42, ред.
    У меня бы так не получилось!!!!!!! Супер!!!!!!! Вы- Кудесник!!!!!!!

    Я хотел по немецки ответить, но подумал, что Админ может наказать. Но по немецки- классно звучит!!!
    Dead Morose
    Dead Morose ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 21:53
    Чего чего, но такого вопроса я не ожидал. Скобки это улыбка.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:47
    Юра, если ДИНАМО победит ЦСКА, ты меня поздравишь, завуалированно, как в прошлый раз?
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:46
    КДБ, конечно.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:44
      Алексей Солдатов 1
      Алексей Солдатов 1
      вчера в 21:11
      все ссылаются на Месси и его провал в лиге чемпионов, тогда возьмем ЧМ:
      Холанд - мимо ЧМ
      Де Брюйне - провал ЧМ.

      Если брать розыгрыш ЛЧ и ЧМ 4 к 1.

      Если брать составы Аргентины - ниже Среднего, МС - супер ТОП.
      John 5mith
      John 5mith
      вчера в 20:39
      Трудно выбрать самого достойного. Даже с учетом того, что сейчас в приоритете статистика и титулы так что айронмен-интеллектуал Модрич в пролете.
      Месси привел к победе сборную, выдал приличный сезон в Париже но вау-эффекта не вызвал. Кстати почему в списке нет автора хет-трика в финале ЧМ у которого общие результаты почти такие же и забитых вдвое больше?
      Кевин в сборной был нулём, в клубе только одним из лидеров. Холанд и вовсе на ЧМ не попал, в решающих матчах за МС тоже потерялся. Одних бомбардирских рекордов маловато будет. Гюндоган за клуб зажигал, но со сборной утоп сразу. Да и статистика не та чтобы в подобные рейтинги попадать.
      Если уж из трех перечисленных выбирать - Кевин.
      Capral
      Capral
      вчера в 20:37
      Сенатов, а шо, слабо, меня на дуэль вызвать?! Чисто по футбольному, разумеется. Так я готов!!!
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 20:13
      Холанд №3, а оба других достойны звания лучшего - пусть победит сильнейший в голосовании! Но я бы отдал предпочтение рыжему.
      Dead Morose
      Dead Morose ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:04
      ))))
      adekvat
      adekvat
      вчера в 20:04
      На следующий год ни Месси, ни Роналдо не будет в претендентах, ни на мяч, ни на звание лучшего игрока.
      zim289
      zim289
      вчера в 19:57
      Думаю, когда Месси закончит карьеру, его всё ещё будут включать в список претендентов)
      Там похоже на Месси кнопка запала, или ещё какой глюк.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 19:53
      Лотсману. Отличный комментарий по поводу пошлости и грязи. Не пойму, почему его забанили.Вам за него два плюса.
      Aleks Captain
      Aleks Captain
      вчера в 19:21
      Кто-то из рыжих однозначно!...Бородач и так в славе накупался за этот год... Тогда Кевин - за все годы заслужил , его место в топе среди : ХавИнеста, МодричКросс
      lotsman
      lotsman ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:58
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 18:31
        Вся более менее публика бегает на задворках мирового футбола!
        Их вместе с Месси вычеркиваем.
        Остается Кевин и Холанд...
        Их роль в сильнейшем Чемпе - АПЛ...
        Не стриженый получает мячи на блюдечке и не всегда ими рационально распоряжается, если застряет в центре поля бежит и не знает что делать с мячом... Да, забивает много, но! В подавляющем большинстве случаев всё организует рыжий, мозг команды и командный центр, стоило выйти из строя Кевину и в МС или пожар или броуновское (беспорядочное) движение, тому пример вчерашняя игра с испанским более чем середняком... (К Севильи стал относиться с большим почтением)
        Вывод:
        Если уж выбрали тройку, хватит с Месси и левых ЗМ, включая противного мне поляка, норвежец без Кевина тоже шлёпает только губами - Кевин Де Брюйне!!!
        Вoлхв
        Вoлхв
        вчера в 18:29
        Серьезная компания собралась..... НО Холанд снова потерялся в важной игре, 15 касаний и один удар за матч – катастрофа... Он просто бесполезен в финалах... 1. Суперкубок УЕФА (0), 2. Финал ЛЧ 2023 (0), 3. Финал кубка Англии 2023 (0), 4. Суперкубок Англии 2022 и 2023 (0)....

        Де Брюйне хорош, НО череда травм просто достали его и соответственно показатели снизились...

        Остается только Мессеныш, как не крути....
        Capral
        Capral ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 18:20
        А какое отношение имеет Месси к Европе и ЗМ, если он играет в Америке? Я не копаюсь в грязном белье, но только лишь привожу не самые корректные факты из жизни Месси...
        agentSmith.
        agentSmith.
        вчера в 18:20
        На мой взгляд заслуживает Холанд.
        Гость
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