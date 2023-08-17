УЕФА назвал тройку претендентов на звание игрока сезона

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона 2022/23.
В нее вошли Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити») и Лионель Месси (в прошлом сезоне — «Пари Сен-Жермен»).
Победитель будет назван 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Да, я извиняюсь- перепутал местонахождение твоего кумира. Виноват. И теперь, я за все время, только один раз вспомнил про игру с Баварией, да и то, это было давно. Я- не сторонник вспоминать подобные игры, так как считаю, что подобные разгромы не свидетельство превосходства одной команды над другой, а только лишь несчастное стечение обстоятельств в силу тех или иных причин и объективных факторов. Я не хейтер Месси, я только понимаю, что, где бы, и как бы он не играл- всё лучшее будет присваиваться ему, только по одной причине- он Месси!
Если откровенно, мне всё-равно, кто получит приз, но, на мой субъективный взгляд, в этом году- Месси не лучший. А там, пусть решают те, кто должен это делать. Но, я никогда не забуду тот год, когда Левандовски должен был получить ЗМ по всем показателям, но отдали приз Месси.
Да, я извиняюсь- перепутал местонахождение твоего кумира. Виноват. И теперь, я за все время, только один раз вспомнил про игру с Баварией, да и то, это было давно. Я- не сторонник вспоминать подобные игры, так как считаю, что подобные разгромы не свидетельство превосходства одной команды над другой, а только лишь несчастное стечение обстоятельств в силу тех или иных причин и объективных факторов. Я не хейтер Месси, я только понимаю, что, где бы, и как бы он не играл- всё лучшее будет присваиваться ему, только по одной причине- он Месси!
Если откровенно, мне всё-равно, кто получит приз, но, на мой субъективный взгляд, в этом году- Месси не лучший. А там, пусть решают те, кто должен это делать. Но, я никогда не забуду тот год, когда Левандовски должен был получить ЗМ по всем показателям, но отдали приз Месси.
Их вместе с Месси вычеркиваем.
Остается Кевин и Холанд...
Их роль в сильнейшем Чемпе - АПЛ...
Не стриженый получает мячи на блюдечке и не всегда ими рационально распоряжается, если застряет в центре поля бежит и не знает что делать с мячом... Да, забивает много, но! В подавляющем большинстве случаев всё организует рыжий, мозг команды и командный центр, стоило выйти из строя Кевину и в МС или пожар или броуновское (беспорядочное) движение, тому пример вчерашняя игра с испанским более чем середняком... (К Севильи стал относиться с большим почтением)
Вывод:
Если уж выбрали тройку, хватит с Месси и левых ЗМ, включая противного мне поляка, норвежец без Кевина тоже шлёпает только губами - Кевин Де Брюйне!!!
Их вместе с Месси вычеркиваем.
Остается Кевин и Холанд...
Их роль в сильнейшем Чемпе - АПЛ...
Не стриженый получает мячи на блюдечке и не всегда ими рационально распоряжается, если застряет в центре поля бежит и не знает что делать с мячом... Да, забивает много, но! В подавляющем большинстве случаев всё организует рыжий, мозг команды и командный центр, стоило выйти из строя Кевину и в МС или пожар или броуновское (беспорядочное) движение, тому пример вчерашняя игра с испанским более чем середняком... (К Севильи стал относиться с большим почтением)
Вывод:
Если уж выбрали тройку, хватит с Месси и левых ЗМ, включая противного мне поляка, норвежец без Кевина тоже шлёпает только губами - Кевин Де Брюйне!!!