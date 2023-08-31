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Роналду — лучший игрок месяца в Саудовской Аравии

вчера, 18:19

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии.

Португалец в августе отличился пятью голами и двумя результативными передачами.

На приз также претендовали Игор Коронадо («Аль-Иттихад»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Малком («Аль-Хиляль»).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:05
крутой победный путь ... )
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:29
Лига где пешеход стал лучшим это нечто.
Смотрел матчи там гей-нарцисс весь матч пешком ходит и пенальти бьёт.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:20
Статистика у него хорошая, чего уж там.
Imrebellion
Imrebellion ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 23:40
Мы тут говорим о достижениях этих игроков и троллинге фанатиков. Что за глупое снисхождение по отношению к ним?? Выбрали денег? Суть каждой профессии это материальная выгода. Все хотят лучшие контракты и профит. И они не "в прошлом великие", а и сейчас получше многих звезд. Можно видеть других рядом с ними, против них и т.д. они и близко не показывают всё то же самое что эти вытворяют до сих пор.
1580556558
1580556558 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:57
И слава Богу. Не хватало еще, чтобы и Роналду стал пешком по полю ходить. А так оба в прошлом великие игроки, ну а снйчас хорошие, оба могли бы еще в Европе поиграть. Но один выбрал комфорт и доллары, а другой нефтедоллары. Но это их право и осуждать их за это мы не в праве.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:52
Некоторые фаны, серьезно?) Да даже если ему вручат еженедельно игрока матча, месяца и турнира, ему до Месси как до луны))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:50
Молодец Роналду,скоро станет лучшим игроком Вьетнама.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:38
Все закономерно.)
z2etdmmuk4ra
z2etdmmuk4ra
вчера в 20:02
Тут Бадир подключился
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:55
- Криштиану, обменяли ли бы Вы лучшего игрока месяца Саудовской Аравии на участие в ЛЧ в составе Копенгагена?

Grizly88
Grizly88
вчера в 19:28
Сколько звезд в Саудии и сколько Млс, посчитайте и делайте выводы чей чемпионат любительский
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:19
Заслуженно получил свой приз Рон а не как гном липовые награды. Так держать!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:16
Благодарю! Приз получил! Теперь дело за Балтикой!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:06, ред.
Не решились отдать Малкому.. Иначе пришлось бы усиливать ему охрану как и Милинковичу.. Хе..
Elliada
Elliada
вчера в 18:54
Помнится мне, что когда Роналду только приехал в СА стал лучшим игроком в первый месяц, а потом сдулся. В этот раз традиция снова будет сохранена.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:52
Месси к верблюд-лиге не имеет никакого отношения, но ты всё равно приплел его сюда. Любители как раз в СА, недавний товарищеский турнир, который не признает весь мир, это подтверждает.

И про каких лучших ты говоришь? Роналду набил статистику на слабаках, а тех кого купили из Европы, с ними еще не играл. Куда больше заслужил Малком, у которого 4+1 и никаких пенальти. Его команда выиграла 3 игры и еще 1 ничья. У команды Роналду 2 победы и 2 поражения.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:38
Роналду лучший среди лучших(ну или бывших лучших), Месси лучший среди любителей)
протон
протон
вчера в 18:31
Кто бы в этом сомневался. Двигаются в абсолютно правильном направлении. С такими игроками, кто только в этом году пришёл местные подтянутся, молодёжь заиграет, дети захотят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:22
Ну всё как и должно было быть по разнарядке !)
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