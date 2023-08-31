Роналду — лучший игрок месяца в Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии.
Португалец в августе отличился пятью голами и двумя результативными передачами.
На приз также претендовали Игор Коронадо («Аль-Иттихад»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Малком («Аль-Хиляль»).
И про каких лучших ты говоришь? Роналду набил статистику на слабаках, а тех кого купили из Европы, с ними еще не играл. Куда больше заслужил Малком, у которого 4+1 и никаких пенальти. Его команда выиграла 3 игры и еще 1 ничья. У команды Роналду 2 победы и 2 поражения.
И про каких лучших ты говоришь? Роналду набил статистику на слабаках, а тех кого купили из Европы, с ними еще не играл. Куда больше заслужил Малком, у которого 4+1 и никаких пенальти. Его команда выиграла 3 игры и еще 1 ничья. У команды Роналду 2 победы и 2 поражения.