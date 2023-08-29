Холанд стал игроком года в Англии по версии PFA

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вчера, 23:49

Нападающий «Манчестер Сити» стал лучшим игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов Английской Премьер-Лиги.

Норвежец в прошлом сезоне побил рекорд результативности сезона в АПЛ , забив 36 голов в 35 матчах турнира, а также выиграл вместе с «горожанами» чемпионат страны, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Форвард в борьбе за награду опередил партнёров по клубу Кевина Де Брюйне и Джона Стоунза, а также представителей «Арсенала» Мартина Эдегора и Букайо Сака и экс-игрока «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Холанд стал первым иностранцем после Руда ван Нистелроя, получившим этот приз в своём дебютном сезоне в Премьер-Лиге. Голландцу это удалось в кампании 2001/02.