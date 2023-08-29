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Холанд стал игроком года в Англии по версии PFA

вчера, 23:49

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов Английской Премьер-Лиги.

Норвежец в прошлом сезоне побил рекорд результативности сезона в АПЛ, забив 36 голов в 35 матчах турнира, а также выиграл вместе с «горожанами» чемпионат страны, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Форвард в борьбе за награду опередил партнёров по клубу Кевина Де Брюйне и Джона Стоунза, а также представителей «Арсенала» Мартина Эдегора и Букайо Сака и экс-игрока «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Холанд стал первым иностранцем после Руда ван Нистелроя, получившим этот приз в своём дебютном сезоне в Премьер-Лиге. Голландцу это удалось в кампании 2001/02.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:44
Я о том, что Де Брюйне имел больше моральных и фактических прав получить лучшего игрока. В мировом футболе не так много таких как он- по футбольному интеллектуальных футболистов. Зато, таких примитивных как скандинав- наверняка, сколько угодно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:06, ред.
"Невероятно. Такой тупой, прямолинейный и предсказуемый форвард забивает больше всех и становится лучшим игроком АПЛ."

Наоборот вероятно. АПЛ стилистически создана для нападающих. Там защита никогда во главу угла не ставилась. Поэтому любому забивному форварду (хоть тупому, хоть с мозгами Эйнштейна) там (в Англии) - раздолье.
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:57
тоже самое можно ответь о вашем коментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:10
Несомненно, что умение быть в нужное время в нужном месте, а также по максимуму использовать моменты позволили забить такое количество голов. Бесспорно Холанд молодец и стал лучшим. Также надеюсь, что КДБ не должны обойти мимо подобные награды и признания по итогам прошлого сезона., он это очень заслуживает.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:33
Ниже никто не поздравил. Я поздравлю его)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:07
Это все было ожидаемо,показал хорошую результативность.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:08
Установил рекорд - это достижение, но за такое давать награду это перебор. Как по мне, лучшим игроком был Де Брюйне. Холанн всего лишь замыкатель
Capral
Capral
сегодня в 00:30
Невероятно. Такой тупой, прямолинейный и предсказуемый форвард забивает больше всех и становится лучшим игроком АПЛ. Если бы подобное, случилось, лет 30-40 назад, не удивился бы, тогда, такой футбол приветствовался в Британии. Но сейчас, когда английский футбол изменился до неузнаваемости, стал креативнее, техничнее и интереснее, лучшим игроком- становится неотесанный мужик.
Весьма странно...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:17, ред.
Все видели, что представляет собой Холанд без КДБ. Однозначно заслуженная награда … Кевин, прости - мы все прокакакли!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:12
Нормально так Де Брюйне "кинули". У Ман Сити появился свой Месси, теперь будут раскручивать его по полной.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:55
Морган не согласен.. Хе..
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55
В достойной компании стал лучшим !
протон
протон
вчера в 23:54
При Пепе все игроки прибавляют и становятся лучшими:))
Гость
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