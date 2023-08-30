Сака получил приз лучшему молодому футболисту года по версии PFA

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сегодня, 00:03

Вингер «Арсенала» признан лучшим молодым игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов Английской Премьер-Лиги.

21-летний игрок четвёртый сезон подряд был номинирован на этот приз. Футболист обошёл своего одноклубника Габриэла Мартинелли, Джейкоба Рэмзи из «Астон Виллы», а также Мойсеса Кайседо и Эвана Фергюсона из «Брайтона».