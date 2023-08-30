Сака получил приз лучшему молодому футболисту года по версии PFA

Вингер «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим молодым игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов Английской Премьер-Лиги.
21-летний игрок четвёртый сезон подряд был номинирован на этот приз. Футболист обошёл своего одноклубника Габриэла Мартинелли, Джейкоба Рэмзи из «Астон Виллы», а также Мойсеса Кайседо и Эвана Фергюсона из «Брайтона».
В прошлой кампании Сака вместе с «канонирами» занял 2-е место в АПЛ, а также забил 14 голов и сделал 11 результативных передач в 38 матчах чемпионата страны. Также на его счету 3 гола в составе сборной Англии на ЧМ-2022.