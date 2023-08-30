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Сака получил приз лучшему молодому футболисту года по версии PFA

сегодня, 00:03

Вингер «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим молодым игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов Английской Премьер-Лиги.

21-летний игрок четвёртый сезон подряд был номинирован на этот приз. Футболист обошёл своего одноклубника Габриэла Мартинелли, Джейкоба Рэмзи из «Астон Виллы», а также Мойсеса Кайседо и Эвана Фергюсона из «Брайтона».

В прошлой кампании Сака вместе с «канонирами» занял 2-е место в АПЛ, а также забил 14 голов и сделал 11 результативных передач в 38 матчах чемпионата страны. Также на его счету 3 гола в составе сборной Англии на ЧМ-2022.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:13
Заслужено, один из лучших в мире на своей позиции.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:08
Заслужил парень
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 08:49
Все верно, лучше Сака молодежи не было.
dxdf2zww56z2
dxdf2zww56z2
сегодня в 07:36
Сака талантливый, заслуженно стал лучшим
протон
протон
сегодня в 06:34
Всем, кто переживает за Холанда: лучшего игрока и лучшего молодого игрока выбирают голосованием. Это значит, что футболисты выбирали Холланда в одной категории, а Сака - в другой, потому что хотели отметить обоих. Нет никакой «повесточки», потому что буквально их коллеги голосовали)) Но можете идти каждому игроку АПЛ по очереди за неправильное голосование предъявить, конечно
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:31
Букайо заслуженно получил приз - прогресс этого молодого игрока на лицо.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:29
Правильное решение,хороший полузащитник!!!
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