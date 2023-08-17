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Гвардиола и два итальянца претендуют на звание тренера сезона

вчера, 16:20

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона 2022/23.

В нее вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти (в прошлом сезоне — «Наполи», сейчас без клуба).

Победитель будет назван 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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УЕФА назвал тройку претендентов на звание игрока сезона
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 13:29
Тут скорей всего лысый Гвардиола, все же за ним ЛЧ , и в этот раз честно
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:01
Ну тут понятно кто победит
John 5mith
John 5mith ответ Кристо 4 (раскрыть)
сегодня в 09:28
А знаете, пожалуй я с вами согласен. Только называется это чуть иначе: успешный тренер топ-клубов. Такая вот отдельная профессия.
Команд, предоставляющих "всё готовое" - полно. А вот тренеров способных на этом готовом давать стабильный результат всегда считанные единицы. Прямо сейчас всего двое - Анчелотти и Пеп. Тот же Моур например именно в топ-клубах сдувался в лучшем случае на третий сезон, а ЛЧ брал только с выскочками-середняками.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:56
УЕФА при выборе лучшего будет в большом затруднении. Действительно, кого из трёх претендентов выбрать ? Какого - то Гвардиолу, выигравшего незначительные турнирчики, или остальных двух, добившихся выдающихся успехов на тренерском поприще, о которых уже все давным - давно забыли.
Capral
Capral ответ Кристо 4 (раскрыть)
вчера в 22:52
Шарлатаном, его вряд ли можно назвать- он тренер достаточно продвинутый. И, иметь дорогих и сильных футболистов- еще не значит построить сильную, и классную команду, которую построил Гвард- надо отдать ему должное.

А вот, то, что тренер он не разноплановый и где-то даже примитивный- это факт доказанный- его работа в Баварии, откуда его поперли за барселонский стиль игры, который, он начал прививать Баварии.
Кристо 4
Кристо 4
вчера в 22:41
Я бы отдельный приз для лысого шарлатана учредил: Лучший на всем готовом.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Близки к культуре Спартака???!!! До сих пор, я видел, что они абсолютно не похожи!!! Спартак- НИКОГДА не играет по периметру, в Тики-таку- это не стиль Спартакa!!!!!!!

Ладно, на сегодня всё!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:08
МС, Барса близки к культуре игры Спартака. Но Куинси раза в три сильнее Грилиша, а Бонгонда сильнее Холанда.
По игре Спартак лишь в середине, точнее в опорной зоне уступит
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:55
Вчера, ты сказал, что игра Спартака не хуже, чем МС. Что скажешь?
И еще, Гвард- в упор не видит твоего грузина. Не надо, свои хотелки выдавать за истину первой инстанции....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:48
Посмотрим, и это уже в прошлом. Если Наполи снова затащит с Хвичей то том 100+ млн будет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33
Лукаку тоже хорош был в серии А, а в АПЛ никак.
Вчера Джек Грилиш касаний сто лишних сделал за матч и может разок кого-то обвёл, и я думаю Пеп с удовольствием обменял бы его на грузина
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:27
Да уже посмотрели, 16 игр подряд- без голов и ассистов, а еще- жесточайшая критика крупнейшей итальянской газеты!!! Дальше будет еще страшнее. Я же говорил: как только его раскусят- ему конец. Он был, человек новый в Италии. Да, неплохой дриблинг, симпатичный, ну и всё- ничего больше. Ни физики, ни маневренности, ни поставленного удара, игра головой, вообще не помню такого... Агент ему сделал витрину, распиарил, купил заказные интервью, вот и получился- свежеиспеченный марадончик.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:21
Он может вырасти в цене, хоть на 80млд! Вопрос в другом- кто его купит?! Пока, спроса на него нет... Если да, то спрашивают про Осимхена.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:04
Т. е осечки в кубках перечеркнут систему, которую выстроил Спал, в которой Квара вырос на 80 млн долл и Осимхен на столько же? нет.
У Пепа этих осечек пруд пруди и ничего
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:59
Абаскалю до Индзаги как до луны.
А вот на Квару давай посмотрим, только не говори если он начнёт феерить осенью, что всё это к весне растает
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:05
Черчесов?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:03
1. Лысый шарлатан;
2. Спаллетти;
3. Индзаги.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:21
А теперь отгадайте загадку.
Какой испанец, который с МС выиграл ЛЧ, Суперкубок Европы, АПЛ, кубок Англии в 2023 году и будет признан лучшим тренером сезона 2022/23?
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:35
Индзаги лучший?! Что ты такое говоришь?! Лучший- только Абаскаль!!! Да, еще и марадонка- как игрок, разумеется, который в 16-ти играх, ничего не забил и не отдал...
Capral
Capral
вчера в 18:31
Ну, с Гвардом понятно- победы в трех турнирах, безусловное- огромное достижение! Он- лучший, однозначно!!! Индзаги дошел до финала, показал очень приличный уровень, достойно противостоял МС! А вот, Спалетти, какое отношение имеет?! Выиграл дохлую Серию А, после 1-го круга. Из ЛЧ вылетел от серенького Милана, из кубка Италии, еще позорнее вылетел от аутсайдера, который в последствии вылетел из Серии А! Так в чём заслуги, и какие?!
sova147
sova147 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:30
Конечно это не Семак! А почему забыли нашего Витюшку с Урала?
idres
idres
вчера в 18:20
После вчерашней победы думаю что вариант только один...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:16
Однозначно кто то из Италии!
Лучано и Индзаги трудом вывели команды, Хосеп накупил игроков...
Elliada
Elliada
вчера в 17:50
Получит Гвардиола. Он же станет лучшим тренером года по версии ФИФА.
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 17:26
ну не знаю ЦСКА распродает игроков, но в толк не возьму почему щенникова еще на год не подписали, уж точно пригодился бы
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:24
Тут всё понятно. Кто взял требл, тому и дадут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:11
АПсолютно по барабану на их тёрки...
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:08
Бред а не список
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 17:05
Ну тут без вариантов....Английский чемпионат на данный момент сильнее итальянского.Кто бы не занял 2 место...тут я на стороне Спалетти.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:56
Как кубковый тренер - Индзаги, как тренер чемпионата Спалетти.
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