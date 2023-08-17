Гвардиола и два итальянца претендуют на звание тренера сезона

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона 2022/23.
В нее вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти (в прошлом сезоне — «Наполи», сейчас без клуба).
Победитель будет назван 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Команд, предоставляющих "всё готовое" - полно. А вот тренеров способных на этом готовом давать стабильный результат всегда считанные единицы. Прямо сейчас всего двое - Анчелотти и Пеп. Тот же Моур например именно в топ-клубах сдувался в лучшем случае на третий сезон, а ЛЧ брал только с выскочками-середняками.
Команд, предоставляющих "всё готовое" - полно. А вот тренеров способных на этом готовом давать стабильный результат всегда считанные единицы. Прямо сейчас всего двое - Анчелотти и Пеп. Тот же Моур например именно в топ-клубах сдувался в лучшем случае на третий сезон, а ЛЧ брал только с выскочками-середняками.
А вот, то, что тренер он не разноплановый и где-то даже примитивный- это факт доказанный- его работа в Баварии, откуда его поперли за барселонский стиль игры, который, он начал прививать Баварии.
А вот, то, что тренер он не разноплановый и где-то даже примитивный- это факт доказанный- его работа в Баварии, откуда его поперли за барселонский стиль игры, который, он начал прививать Баварии.
Ладно, на сегодня всё!
Ладно, на сегодня всё!
По игре Спартак лишь в середине, точнее в опорной зоне уступит
По игре Спартак лишь в середине, точнее в опорной зоне уступит
И еще, Гвард- в упор не видит твоего грузина. Не надо, свои хотелки выдавать за истину первой инстанции....
И еще, Гвард- в упор не видит твоего грузина. Не надо, свои хотелки выдавать за истину первой инстанции....
Вчера Джек Грилиш касаний сто лишних сделал за матч и может разок кого-то обвёл, и я думаю Пеп с удовольствием обменял бы его на грузина
Вчера Джек Грилиш касаний сто лишних сделал за матч и может разок кого-то обвёл, и я думаю Пеп с удовольствием обменял бы его на грузина
У Пепа этих осечек пруд пруди и ничего
У Пепа этих осечек пруд пруди и ничего
А вот на Квару давай посмотрим, только не говори если он начнёт феерить осенью, что всё это к весне растает
А вот на Квару давай посмотрим, только не говори если он начнёт феерить осенью, что всё это к весне растает
2. Спаллетти;
3. Индзаги.
2. Спаллетти;
3. Индзаги.
Какой испанец, который с МС выиграл ЛЧ, Суперкубок Европы, АПЛ, кубок Англии в 2023 году и будет признан лучшим тренером сезона 2022/23?
Какой испанец, который с МС выиграл ЛЧ, Суперкубок Европы, АПЛ, кубок Англии в 2023 году и будет признан лучшим тренером сезона 2022/23?
Лучано и Индзаги трудом вывели команды, Хосеп накупил игроков...
Лучано и Индзаги трудом вывели команды, Хосеп накупил игроков...