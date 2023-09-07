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Названы претенденты на получение приза имени Льва Яшина

вчера, 09:31

Опубликован список номинантов на получение приза имени Льва Яшина.

В него вошли: Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Мик Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Брис Самба («Ланс»), Тибо Куртуа («Реал»), Доминик Ливакович («Фенербахче»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:08
В одной команде, но из разных Сборных
амурец
амурец
вчера в 13:36
Мартинес либо Куртуа
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:55
Не вижу легенду Гинера..
7stars2
7stars2
вчера в 11:43
Мартинес. Он сделал Аргентину чемпионом мира. Если не брать во внимание победу в ЧМ, то Месси золотого мяча не особо достоин. Но он выиграл ЧМ мира, поэтому золотой мяч заслуженно ему!
Guzhel
Guzhel
вчера в 10:52
Та нет, лучший Акинфеев. (в игре с Зенитом)
Futurista
Futurista
вчера в 10:12, ред.
Следуя последним тенденциям претенденты из недружественных стран должны самоисключиться из списка претендентов на приз имени советского/российского вратаря Льва Ивановича Яшина...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:06
У Марадоны на ЧМ была "рука бога", у Мартинеса - "нога века".. Хе.. Хотя - должно было быть наоборот.. Но так футбол и мир устроены.. Получит Эмилиано.. На ЗМ есть ещё приз лучшему нападающему.. Его получит Холанд.. Ну а ЗМ заслуженно получит "нога и голова бога и века".. Это Месси..💪..
Elliada
Elliada ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:52
Почему это? Если Месси и Мартинес были лучшие, почему им не должны давать за это награды? К примеру, в 2022 году ЗМ получил Бензема, а награду Льва Яшина взял Куртуа. Они оба из Реала.
stanichnik
stanichnik ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:48
Доброго Здоровья Elliada!
Случайно отправил Вас в игнор. Соглашусь с вашим выбором, но все призы могут не дать игрокам одной сборной.
протон
протон
вчера в 09:47
Если судить по результатам и влиянию, то наверное такой расклад.
Эдерсон 3 трофея и нереальные сэйвы в финале ЛЧ, но в сборной он лишь вторая опция.
Мартинес выиграл ЧМ за себя и за того парня, да и на клубном был неплох после прихода Эмери на мостик.
Тер Штеген крутейший перформанс в Ла лиге, но провал еврокубки, в сборной опять же вне старта.
Буну Лига Европы+ 4(!!) место с нетоповой сборной, немного не хватило до суперкубка Европы. Множество сэйвов , в т.ч. при пенальти.
Получается, что только Буну играл везде, в том числе часто решающую роль, плюс трофеи. Марокканец ближе всего по идее к призу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:34
Акинфеева в студию !!!
Elliada
Elliada
вчера в 09:34
Здесь без вариантов - Мартинес. На ЧМ был великолепен.
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