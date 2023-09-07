Названы претенденты на получение приза имени Льва Яшина

Опубликован список номинантов на получение приза имени Льва Яшина.
В него вошли: Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Мик Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Брис Самба («Ланс»), Тибо Куртуа («Реал»), Доминик Ливакович («Фенербахче»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Случайно отправил Вас в игнор. Соглашусь с вашим выбором, но все призы могут не дать игрокам одной сборной.
Случайно отправил Вас в игнор. Соглашусь с вашим выбором, но все призы могут не дать игрокам одной сборной.
Эдерсон 3 трофея и нереальные сэйвы в финале ЛЧ, но в сборной он лишь вторая опция.
Мартинес выиграл ЧМ за себя и за того парня, да и на клубном был неплох после прихода Эмери на мостик.
Тер Штеген крутейший перформанс в Ла лиге, но провал еврокубки, в сборной опять же вне старта.
Буну Лига Европы+ 4(!!) место с нетоповой сборной, немного не хватило до суперкубка Европы. Множество сэйвов , в т.ч. при пенальти.
Получается, что только Буну играл везде, в том числе часто решающую роль, плюс трофеи. Марокканец ближе всего по идее к призу.
Эдерсон 3 трофея и нереальные сэйвы в финале ЛЧ, но в сборной он лишь вторая опция.
Мартинес выиграл ЧМ за себя и за того парня, да и на клубном был неплох после прихода Эмери на мостик.
Тер Штеген крутейший перформанс в Ла лиге, но провал еврокубки, в сборной опять же вне старта.
Буну Лига Европы+ 4(!!) место с нетоповой сборной, немного не хватило до суперкубка Европы. Множество сэйвов , в т.ч. при пенальти.
Получается, что только Буну играл везде, в том числе часто решающую роль, плюс трофеи. Марокканец ближе всего по идее к призу.