Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Роналду не попал в список претендентов на «Золотой мяч»

Сортировать
Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 09:45
Удивительно что тренер и сборная выигравшая ЧЕ выйдя с 3 места, пройдя изи ветку до финала, в финале справившись без Него, посвятили победу Ему. Затем также с ЛН, вдруг оказывается устроили заговор! Эта сборная со стоимостью 1млрд, также как и сб.Франции, Англии, Испании, Германии, Бразилии, Голландии, Бельгии - по мнению некоторых все вместе отказались от чемпионства, их подкупили. Устроили цирк, сыграли свои роли на отлично. Зато каждый из них купается в золоте наверное)
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 09:16
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 09:13
      just futball
      just futball ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 08:50
      Он сидел на скамейке изза того что игнорирвал команду и, искал новый клуб играющий в ЛЧ и пропустил предсезонку. Вначале сезона он не был на уровне. Потом дал скандальный интервю.
      В сборной хотел переписать гол на себя.
      А вы придумываете изза ненависти Месси, что все против него, а он пушистик.
      Хотябы призналибы что он не играл топ уровне в прошлом сезоне и точка
      Elliada
      Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 08:47
      Интересный ты человек. Если Роналду нет в списке, значит, заговор против него?

      1. Почему он пропустил предсезонку, из-за которой его посадили на лавку?
      2. Почему дал интервью, из-за которого его забраковали клубы Европы и он отправился в верблюд-лигу?
      3. Зачем сорился с тренером, когда его заменили, ведь Португалия уже обеспечила себе выход в плей-офф? Тренер просто хотел дать ему отдохнуть перед плей-офф, а Роналду хотел свою статистику набивать
      4. Кто мешал ему выиграть титулы в СА? Аль-Наср был на первом месте с отрывом 5 очков, был в полуфинале Суперкубка.

      Твой кумир сам себя уничтожил, а вину перекладывает на других. Его за дело нет в списке номинантов.
      Imrebellion
      Imrebellion
      сегодня в 08:23, ред.
        протон
        протон
        сегодня в 07:47
        Человек 20 лет подряд был номинирован на самую главную индивидуальную награду в футболе!
        Как бы кто к нему ни относился, но это по истине великое достижение!
        Очень жаль, что окончание эпохи одного из двух величайших футболистов XXI века как никогда близко.
        Роналду нет в списке впервые. Ничего страшного. Это никак не влияет на его величие и наследие.
        112910415
        112910415
        сегодня в 07:25
        так бывает
        когда-то всё кончается
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        сегодня в 05:59
        А жаба давит...
        Гном есть в списке
        ОПС
        ОПС
        сегодня в 05:30
        А вот не надо было уходить из европы. Да и все пора уже другим давать дорогу.
        Vladimir808
        Vladimir808
        сегодня в 02:53
        Что они себе позволяют?
        КриРо нет в списках!!! Всех на детектор лжи!!!
        Дима Глухих
        Дима Глухих ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:42
        вроде бы всегда признавали лучшего из команды победителя,могу ошибаться,а вот зм отдавали не чемпиону мира ,тот же модрич,лично я бы отдал зм либо холланду либо де брюйне
        НЕ ЭГО И СТ
        НЕ ЭГО И СТ
        сегодня в 00:59, ред.
        Все запомнят тебя "красивым".. Фруктом.. Хе-хе.. 🤭🍓
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 00:17
        Когда против тебя становится две самых главных футбольных организаций, то конечно же не попадешь туда.
        Роналду был лучшим в МЮ, забил 18(по моему) голов в АПЛ. И резко берут и сажают на скамейку запасных. На ЧМ мира тоже очень странно все себя ведут, даже тренер сборной Португалии, который (до этого момента) очень хорошо ладил с Роналду.
        Аргентина проигрывает сборной Саудовской Аравии (где Лига верблюдов, по словам Илиады). И со следующего матча судьи начинают плевать под дудку сборной Аргентины. Почти в каждом матче ставят какие-то выдуманные пенальти. В ворота сборной Польши вообще цирковой был. Мбаппе ставится лучшим бомбардиром, даже в финале сделал хет-трик. Но титул лучшего игрока турнира отдают Месси. И многое многое другое.
        Совпадение? Не думаю!
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         