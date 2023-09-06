Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не попал в список претендентов на «Золотой мяч».
Это произошло с португальцем впервые за 20 лет. Он брал этот приз 5 раз.
Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не попал в список претендентов на «Золотой мяч».
Это произошло с португальцем впервые за 20 лет. Он брал этот приз 5 раз.
В сборной хотел переписать гол на себя.
А вы придумываете изза ненависти Месси, что все против него, а он пушистик.
Хотябы призналибы что он не играл топ уровне в прошлом сезоне и точка
В сборной хотел переписать гол на себя.
А вы придумываете изза ненависти Месси, что все против него, а он пушистик.
Хотябы призналибы что он не играл топ уровне в прошлом сезоне и точка
1. Почему он пропустил предсезонку, из-за которой его посадили на лавку?
2. Почему дал интервью, из-за которого его забраковали клубы Европы и он отправился в верблюд-лигу?
3. Зачем сорился с тренером, когда его заменили, ведь Португалия уже обеспечила себе выход в плей-офф? Тренер просто хотел дать ему отдохнуть перед плей-офф, а Роналду хотел свою статистику набивать
4. Кто мешал ему выиграть титулы в СА? Аль-Наср был на первом месте с отрывом 5 очков, был в полуфинале Суперкубка.
Твой кумир сам себя уничтожил, а вину перекладывает на других. Его за дело нет в списке номинантов.
1. Почему он пропустил предсезонку, из-за которой его посадили на лавку?
2. Почему дал интервью, из-за которого его забраковали клубы Европы и он отправился в верблюд-лигу?
3. Зачем сорился с тренером, когда его заменили, ведь Португалия уже обеспечила себе выход в плей-офф? Тренер просто хотел дать ему отдохнуть перед плей-офф, а Роналду хотел свою статистику набивать
4. Кто мешал ему выиграть титулы в СА? Аль-Наср был на первом месте с отрывом 5 очков, был в полуфинале Суперкубка.
Твой кумир сам себя уничтожил, а вину перекладывает на других. Его за дело нет в списке номинантов.
Весь ЧМ лучшими были Месси, Гризманн и Бруно. Те двое отпали. Мбаппе до финала и в финале 80 минут не было видно и то ему преподнесли в штрафную и 2 пенки. Сравните какие атаки проводили аргентинцы.
Роналду забил в АПЛ 18 голов? Но они закончили вне топ6, вылетали отовсюду, получили разгромы, игнорировал тренера, дал тупейший интервью, вот и без работы на топ уровне. Совпадение?) Все закономерно! Претендовать на гол напарника это вишенка, хотя нет, клубничка.
Весь ЧМ лучшими были Месси, Гризманн и Бруно. Те двое отпали. Мбаппе до финала и в финале 80 минут не было видно и то ему преподнесли в штрафную и 2 пенки. Сравните какие атаки проводили аргентинцы.
Роналду забил в АПЛ 18 голов? Но они закончили вне топ6, вылетали отовсюду, получили разгромы, игнорировал тренера, дал тупейший интервью, вот и без работы на топ уровне. Совпадение?) Все закономерно! Претендовать на гол напарника это вишенка, хотя нет, клубничка.
Как бы кто к нему ни относился, но это по истине великое достижение!
Очень жаль, что окончание эпохи одного из двух величайших футболистов XXI века как никогда близко.
Роналду нет в списке впервые. Ничего страшного. Это никак не влияет на его величие и наследие.
Как бы кто к нему ни относился, но это по истине великое достижение!
Очень жаль, что окончание эпохи одного из двух величайших футболистов XXI века как никогда близко.
Роналду нет в списке впервые. Ничего страшного. Это никак не влияет на его величие и наследие.
когда-то всё кончается
когда-то всё кончается
Гном есть в списке
Гном есть в списке
КриРо нет в списках!!! Всех на детектор лжи!!!
КриРо нет в списках!!! Всех на детектор лжи!!!
Роналду был лучшим в МЮ, забил 18(по моему) голов в АПЛ. И резко берут и сажают на скамейку запасных. На ЧМ мира тоже очень странно все себя ведут, даже тренер сборной Португалии, который (до этого момента) очень хорошо ладил с Роналду.
Аргентина проигрывает сборной Саудовской Аравии (где Лига верблюдов, по словам Илиады). И со следующего матча судьи начинают плевать под дудку сборной Аргентины. Почти в каждом матче ставят какие-то выдуманные пенальти. В ворота сборной Польши вообще цирковой был. Мбаппе ставится лучшим бомбардиром, даже в финале сделал хет-трик. Но титул лучшего игрока турнира отдают Месси. И многое многое другое.
Совпадение? Не думаю!
Роналду был лучшим в МЮ, забил 18(по моему) голов в АПЛ. И резко берут и сажают на скамейку запасных. На ЧМ мира тоже очень странно все себя ведут, даже тренер сборной Португалии, который (до этого момента) очень хорошо ладил с Роналду.
Аргентина проигрывает сборной Саудовской Аравии (где Лига верблюдов, по словам Илиады). И со следующего матча судьи начинают плевать под дудку сборной Аргентины. Почти в каждом матче ставят какие-то выдуманные пенальти. В ворота сборной Польши вообще цирковой был. Мбаппе ставится лучшим бомбардиром, даже в финале сделал хет-трик. Но титул лучшего игрока турнира отдают Месси. И многое многое другое.
Совпадение? Не думаю!