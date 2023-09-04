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Роналду ответил на вопрос, променял ли бы он 5 побед в ЛЧ на победу на ЧМ

вчера, 10:52

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прошёл проверку на детекторе лжи.

В ходе проверки португальцу был задан вопрос, променял ли бы он все свои 5 побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира? КриРо ответил: «Нет».

Детектор лжи показал, что ответ Роналду оказался правдой.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:59
ЧМ это всего лишь 7 матчей...
Mixa_69
Mixa_69 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:47
По твоему он если чешет.Что ЧМ не важен ему а зачем тогда после,Поражения ныть начал плакса.Может у тебя повод найдётся.
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:39
Потому ЧМ сложнее выиграть и он престижнее. Чтобы выиграть ЛЧ, можно купить кого угодно и пытаться каждый год, а чтобы выиграть ЧМ нужно играть с тем, что есть и шанс выпадает раз в 4 года.

Состав Португалии 1 млрд. О чем ты говоришь?
lexatver
lexatver ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:37
Сравни составы Аргентины и Португалии на прошедшем чемпионате. У Аргентины половина ноунеймов, у Португалов состав явно сильнее за исключением пары позиций.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:06
А вот Месси такого вопроса не задали бы. Нет предмета торга. Он выиграл всё. Журналистам нечего предложить ему на обмен..
lotsman
lotsman
вчера в 18:10
ЛЧ для него дороже во всех отношениях.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:49
Правельно Рон ответил. ЧМ сильно пере оцененый турнир и футболист не может изменить сборную чтобы его выйграть. Тут как повезет где ты родился. У французов, немцев, аргентинцев и бразильцов априори больше шансов чем у других потому что их сборные всегда в фаворитах. А Португалия не когда не была фаворитом на ЧМ. Холанд тоже вряд ли за кариеру выйграет ЧМ хотя он крутой игрок.
амурец
амурец ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:37, ред.
Я просто сказал что всегда ЧМ было выйграть было всегла почетнее и что это честный турнир, но после ЧМ 2022 обьективности и честности этого турнира есть большие сомнения, хотя пристижность этот турнир не потерял
В
Igo0rek
Igo0rek ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:26
Еще добавлю. Твое футбольное мастерство может привести тебя к победе в ЛЧ. Потому что если ты топовой игрок, тебя купит сильный клуб претендующий на победу в ЛЧ. А если ты даже выиграл 10 Золотых мячей, тебя называют лучшим футболистом в истории, но ты выступаешь за сборную Лихтенштейна, ты никак не станешь чемпионом мира, даже будучи лучшим игроком мира.
Igo0rek
Igo0rek ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:22
Я искренне не понимаю почему. С точки зрения корреляции мастерства футболистов, тактических схем, синергии между игроками, гиковская красота футбола, Лига чемпионов является самым объективным срезом футбольной вершины. Сборная, которая выигрывает ЧМ или ЧЕ, это совокупность факторов, которые на процентов 40% не коррелируют с футболом. Сборная собирается несколько раз в год, пусть даже проводит сборы, но эти футболисты не сыграны, они не тренируются каждый день на протяжении долгих лет вместе, они не тренируются под руководством тренера сборной систематически. В итоге побеждает та сборная, у которой индивидуальное мастерство футболистов выше, и у кого футболисты находятся в форме здесь и сейчас. Плюс львиная доля везения. Поэтому Лига чемпионов по уровню футбола на десять голов выше, чем ЧМ.
Конструктивный монолог
Конструктивный монолог
вчера в 16:08
Будучи объективным я бы тоже конечно не поменял ВСЕ свои победы в ЛЧ на победу в ЧМ, но 2-3 точно бы махнул.
Но Кристина это типичная Кристина, поэтому надо читать между строк, мне сто лет, я играю в БушульмеМальмеКыгильме лиге, забиваю по два пенальти за матч и порой даже накатывают на пустые ворота с игры, скоро вручение Золотого Мяча где меня не будет даже в расширенном списке претендентов, а этот чертов гном мало того что будет, так ещё и выиграл ЧМ...при том что ему его 4 победы в ЛЧ не надо менять на данный трофей.
Любой мало-мальски умный человек читает капризную истеричку уже как открытую книгу, благо поведение португалки примитивно и не меняется уже много, много, много лет. Эволюции ноль. А при его гоноре, самовлюбленности и эгоизме его ответ на данный вопрос мог спрогнозировать даже семилетний ребенок.
амурец
амурец ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:01
Все таки ЧМ почетнее
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:54
Если бы мне например пришлось выбирать один раз выиграть ЛЧ или один раз выиграть ЧМ, я бы не задумываясь выбрал ЛЧ.
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:29
Ошибка вышла: гениТальные наклонности
амурец
амурец
вчера в 15:06
    амурец
    амурец
    вчера в 14:36
    А вот тут при всем уважении к Роналду он все свои титулы (в отличие от некоторых мелких аргентинцеа) завал честно, но тут что он не поменял свои титулы ЛЧ на один титул ЧМ тут он 61ит (извиняюсь за французкий), но он понимант, что его тянуть как аргентиского гнома не будут
    Справедливый Хам
    Справедливый Хам ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 14:04
    Липовое бумажное чемпионство благодаря непонятному регламенту. Заняли третье место в группе - давай досвидос, иначе зачем вообще играть
    goodmonter
    goodmonter
    вчера в 13:48
    На вопрос, променял бы ли 5 бутылок портвейна на 1 теплое одеяло? КриРо ответил: «Нет».

    Детектор лжи показал, что ответ Роналду оказался правдой.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 13:26
    Ну чемпионом то Европы успел стать тоже нехило так
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 13:10, ред.
    Я считаю победа на Чм престижнее чем лч, там лучшие сборные лучшие игроки мира. А лч можно выйграть если у тебя в команде 5 топов.
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 12:58, ред.
      ЦСКА-06
      ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 12:54
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        вчера в 12:50, ред.
        ЛЧ более сложный турнир, там выше уровень соперников, более энергозатратный и т.п., но ЧМ есть ЧМ. Чемпион мира - это высшая степень награды, более престижного титула не бывает. А то, что ЧМ проходит раз в четыре года, лишь добавляет ему эксклюзивности.

        Безусловно Криштиану не поменял бы все победы в ЛЧ, но однозначно не отказался бы от кубка мира, ведь это огромное дополнение было бы чтобы тешить своё самолюбие.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 12:47, ред.
        Что за уход от темы ?!
        Да пусть Роналду сам себя хоть трижды (!) спросил об этом, - здесь сама суть вопроса важна и искренность ответчика, мысли которого ты перевернул с ног на голову.
        Поэтому, дружище, не надо юлить - вопрос именно к тебе (ряд вопросов, пардон)
        Elliada
        Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 12:31
        Про обмен у него никто не спрашивал. Он сам весь этот цирк устроил. Зачем было отвечать на то, что у него не спрашивали и еще спеца с детектором лжи звать???? Так что вопрос не ко мне.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 12:10, ред.
        "Так у него ЛЧ стало круче ЧМ"

        Как порой у тебя всё просто - прямо таки по щелчку выходит...
        За коротким словом "нет" от Рона, ты додумываешь его мысли на свой лад..., да мало того додумываешь, так ещё и пытаешься их ему в уста вложить. Это как минимум несерьёзно. Как минимум.
        Детский вопрос, Илья. А с какого хрена Роналду должен менять то, что САМ заслужил ПО ПРАВУ, на то, что не заслужил (пусть хоть это и кубок мира) ?!
        Я тебе так скажу: любой человек, который своим трудом чего то достиг (если он конечно профи и горд за своё ремесло), никогда не променяет своё РОДНОЕ - потом/кровью заработанное на эфемерные, заоблачные замки в дар от Божьей благодати...
        Вот ты сам...променяешь свой бизнес, который своим умом и трудом создавал? Променяешь своих партнеров и соратников по нему, которые бок о бок его с тобой строили, выжимая из себя последнее, отдавая всё и жертвуя собой ради цели ?!

        А по Рону это выглядит так: он Реалу всего себя отдал, без остатка; отдал со своими гениальными наклонностями, способностями, а также бзиками, нервными срывами и прочими слабостями. И многого достиг. Поэтому ему это дорого.
        Подумай чуток над этим.
        НЕ ЭГО И СТ
        НЕ ЭГО И СТ ответ FenixSL (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 12:07
        Есть ещё один вариант. Не отвечать на глупые и провокационные вопросы. Но это не про Гешу.. Хе..
        3ton
        3ton
        вчера в 11:56, ред.
        Роналду , как обычно ))
        Был бы ЧМ , говорил бы другое
        Он как его фанатики . Придумывает на ходу , чтобы преувеличить.

        Месси , как карма . За плохие слова в свой адрес - берет трофеи 😂
        Elliada
        Elliada ответ 112910415 (раскрыть)
        вчера в 11:54
        Это постанова. Жил-был Роналду и тут к нему в голову сбрела мысль, что важнее: ЧМ или 5 ЛЧ? Чтобы ответить честно, он позвал специалиста с детектором лжи и поделился со всеми своим ответом. Такое разве бывает? Просто решил в очередной раз похвалить себя и привлечь внимание.
        112910415
        112910415
        вчера в 11:41
        нехороший вопрос
        сложно нормально ответить
        Гость
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