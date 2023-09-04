Роналду ответил на вопрос, променял ли бы он 5 побед в ЛЧ на победу на ЧМ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прошёл проверку на детекторе лжи.
В ходе проверки португальцу был задан вопрос, променял ли бы он все свои 5 побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира? КриРо ответил: «Нет».
Детектор лжи показал, что ответ Роналду оказался правдой.
Как порой у тебя всё просто - прямо таки по щелчку выходит...
За коротким словом "нет" от Рона, ты додумываешь его мысли на свой лад..., да мало того додумываешь, так ещё и пытаешься их ему в уста вложить. Это как минимум несерьёзно. Как минимум.
Детский вопрос, Илья. А с какого хрена Роналду должен менять то, что САМ заслужил ПО ПРАВУ, на то, что не заслужил (пусть хоть это и кубок мира) ?!
Я тебе так скажу: любой человек, который своим трудом чего то достиг (если он конечно профи и горд за своё ремесло), никогда не променяет своё РОДНОЕ - потом/кровью заработанное на эфемерные, заоблачные замки в дар от Божьей благодати...
Вот ты сам...променяешь свой бизнес, который своим умом и трудом создавал? Променяешь своих партнеров и соратников по нему, которые бок о бок его с тобой строили, выжимая из себя последнее, отдавая всё и жертвуя собой ради цели ?!
А по Рону это выглядит так: он Реалу всего себя отдал, без остатка; отдал со своими гениальными наклонностями, способностями, а также бзиками, нервными срывами и прочими слабостями. И многого достиг. Поэтому ему это дорого.
Подумай чуток над этим.
Как порой у тебя всё просто - прямо таки по щелчку выходит...
За коротким словом "нет" от Рона, ты додумываешь его мысли на свой лад..., да мало того додумываешь, так ещё и пытаешься их ему в уста вложить. Это как минимум несерьёзно. Как минимум.
Детский вопрос, Илья. А с какого хрена Роналду должен менять то, что САМ заслужил ПО ПРАВУ, на то, что не заслужил (пусть хоть это и кубок мира) ?!
Я тебе так скажу: любой человек, который своим трудом чего то достиг (если он конечно профи и горд за своё ремесло), никогда не променяет своё РОДНОЕ - потом/кровью заработанное на эфемерные, заоблачные замки в дар от Божьей благодати...
Вот ты сам...променяешь свой бизнес, который своим умом и трудом создавал? Променяешь своих партнеров и соратников по нему, которые бок о бок его с тобой строили, выжимая из себя последнее, отдавая всё и жертвуя собой ради цели ?!
А по Рону это выглядит так: он Реалу всего себя отдал, без остатка; отдал со своими гениальными наклонностями, способностями, а также бзиками, нервными срывами и прочими слабостями. И многого достиг. Поэтому ему это дорого.
Подумай чуток над этим.
Безусловно Криштиану не поменял бы все победы в ЛЧ, но однозначно не отказался бы от кубка мира, ведь это огромное дополнение было бы чтобы тешить своё самолюбие.
Безусловно Криштиану не поменял бы все победы в ЛЧ, но однозначно не отказался бы от кубка мира, ведь это огромное дополнение было бы чтобы тешить своё самолюбие.