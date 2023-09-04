Роналду ответил на вопрос, променял ли бы он 5 побед в ЛЧ на победу на ЧМ

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вчера, 10:52

Нападающий «Аль-Насра» прошёл проверку на детекторе лжи.

В ходе проверки португальцу был задан вопрос, променял ли бы он все свои 5 побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира? КриРо ответил: «Нет».

Детектор лжи показал, что ответ Роналду оказался правдой.