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Объявлен список номинантов на «Золотой мяч»

вчера, 22:56

Опубликован список номинантов на «Золотой мяч». В него попали:

Килиан Мбаппе (ПСЖ), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Рандаль Коло Муани (ПСЖ), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лука Модрич («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Роберт Левандовски («Барселона»), Рубеш Диаш («Манчестер Сити»), Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Букайо Сака («Арсенал»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Родри («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»),Ким Мин-Джэ («Бавария»), Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Бавария»).

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 13:31
Лучший игрок ЧМ? Посмешил
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:20
Что скажет гей-нарцисс об своём отсутствии?
Походу истерика уже началась!!!
LIVERPOOL_ АЭС
LIVERPOOL_ АЭС ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Нарцисс, очень хотел играть в ЛЧ , и улучшать статистику и поэтому игнорил предсезонку с МЮ, котррая попала в ЛЕ, а его агент в это время мотался по топ-клубам Европы в надежде что на этот "бриллиант" кто то клюнет. Особо усердно они в Баварию хотели, чтобы потом еще с гордостью трезвонить, что я ещё и Бундеслигу взял! Но немцы не дураки, чтобы этого токсичного нарциса подписывать. По итогу он подставил МЮ, который не мог понять уходит он или нет, искать себе нового форварда или нет! А когда не срослось, и его вообще стали на банку сажать и по делу, так он вообще решил хайпануть и обо76 клуб, владельцев, тренера, бывших игроков в этом интервью. Но ЧМ всё расставил на свои места - просидел на банке пол турнира и отметился только одним крайне сомнительным пенальти. Смотреть с банки на то как твою команду выбивают с ЧМ, причем голом, который перебил его рекорд по высоте.
acd9b7c3yzkv
acd9b7c3yzkv
сегодня в 10:51
Будет интересно!
cska1948
cska1948 ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 10:48
На ЧМ Месси был признан лучшим по совокупности его заслуг в футболе. Ведь все прекрасно понимали, что это его последний мировой чемпионат. Вот и отдали ему должное за его выдающиеся заслуги в футболе. Если бы Мартинес не выиграл четвертьфинал и финал, то как бы вы оценили полезность игры Месси? По факту получается, что полезней всех на ЧМ сыграл Мартинес, а Месси вознесли на пьедестал по совокупности его заслуг в футболе.
cska1948
cska1948 ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 10:41
Может подскажите, по какой причине Российский футбол отлучён от международных турниров? Или это другое?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Порк 1 (раскрыть)
сегодня в 10:21
А при чем здесь Чалов? В списке такде нет Соболева, Караваева, Дзюбы, Сафонова, Смолова, Сперцяна и многих иных. Про них тоже спросишь?
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:57
    Elliada
    Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 09:45
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      сегодня в 09:11
        Agamaga...........
        Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 09:08
        Не приплетай политику и религию. Теперь решили оправдание ему найти таким образом?
        Agamaga...........
        Agamaga........... ответ амурец (раскрыть)
        сегодня в 09:05
        А как себе представляешь список без лучшего игрока ЧМ?
        С такой дискриминацией будет полный бардак в спорте.
        Agamaga...........
        Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 09:02
        А как ты определил, что Месси не был лучшим даже в своей сборной? По шкале неприязни?) Мартинес выполнил свою работу отлично, но и Месси сыграл полезнее всех на ЧМ, не только в своей сборной.
        Поэтому и стал лучшим игроком ЧМ.
        Надеюсь выиграет 8-й ЗМ.
        Порк 1
        Порк 1
        сегодня в 08:43
        Скорее всего, бесстыжий гном пополнит коллекцию краденного.
        Порк 1
        Порк 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 08:42
        А чалов?
        Kosmos58
        Kosmos58 ответ Справедливый Хам (раскрыть)
        сегодня в 07:53
        Так давай за него!
        протон
        протон
        сегодня в 07:38
        Кварацхелии еще очень рано претендовать на "Золотой мяч", для этого надо ЧМ или ЛЧ.
        Guzhel
        Guzhel
        сегодня в 07:01
        Можно было бы и Чалова с Заболотным рассмотреть.
        sir_Alex
        sir_Alex
        сегодня в 06:13
        Почему Дзюба отсутствует в списке???
        112910415
        112910415
        сегодня в 05:07
        хорошие, известные люди )
        амурец
        амурец
        сегодня в 00:30
        Ну да кула же без Месси, ну к его липовым ЗМ уже привыкли
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
        сегодня в 00:09
        Он был лучшим бомбардиром в МЮ. И резко берут и сажают на скамейку. Это он так резко сдулся? А чего добился Месси? Он забил с пенальти на ЧМ, играл в Лиге фермеров, которая не лучше Лиги Саудовской Аравии. На ЧМ он не был лучшим игроком даже в своей сборной.
        Там был вратарь Мартинес.
        А ,в общем, за турнир лучшим был Мбаппе, который и в финале сделал хет-трик и был лучшим игроком финала.
        Capral
        Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 00:02
        Толя, Хвича в списке- выше Месси. Я этого не переживу...
        Elliada
        Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 00:02
        Серьезно? Я думал из-за того, он провалился на ЧМ, просидел полгода на лавке МЮ, а другие полгода играл в верблюд-лиге. Кого-то когда-нибудь номинировали за игру в СА?? Никогда. Хватит приплетать политику. Это здесь ни при чем. Роналду сдулся. Его даже в следующем году не будет. Что происходит в СА с футболом не связано.
        de1-pier0
        de1-pier0
        сегодня в 00:01
        Гений возьмёт свой 8 золотой мяч, тут выбор очевиден. Что здесь делает Бензема,Модрич,Гризман не могу понять.
        Futurista
        Futurista
        вчера в 23:48, ред.
        Отдать гному еще один золотой мяч все равно что байдена выбрать на новый срок...никто не поверит что это будет честный выбор...
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Барса Барса (раскрыть)
        вчера в 23:48
        Конечно Роналду не будет в списке, если ФИФА и УЕФА объявили ему в*йну за поддержку Палестины.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        вчера в 23:47
        Хвича в какой десятке по счету? В5-й или в 6-й
        Elliada
        Elliada
        вчера в 23:47
        Месси выиграет ЗМ. Приятно видеть, что так много игроков Сити
        Справедливый Хам
        Справедливый Хам
        вчера в 23:42
        Нарцисса нет и то хорошо
        Гость
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