Объявлен список номинантов на «Золотой мяч»

Опубликован список номинантов на «Золотой мяч». В него попали:
Килиан Мбаппе (ПСЖ), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Рандаль Коло Муани (ПСЖ), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лука Модрич («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Роберт Левандовски («Барселона»), Рубеш Диаш («Манчестер Сити»), Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Букайо Сака («Арсенал»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Родри («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»),Ким Мин-Джэ («Бавария»), Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Бавария»).
Там был вратарь Мартинес.
А ,в общем, за турнир лучшим был Мбаппе, который и в финале сделал хет-трик и был лучшим игроком финала.
Там был вратарь Мартинес.
А ,в общем, за турнир лучшим был Мбаппе, который и в финале сделал хет-трик и был лучшим игроком финала.