Роналду номинирован на премию «Игрок месяца» в Западной Азии

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вчера, 21:48

Нападающий «Аль-Насра» стал кандидатом на получение награды «Игрок месяца» в регионе Западной Азии за август.

В прошлом месяце португалец забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в саудовской Премьер-Лиге. Форвард отметился хет-триком в ворота «Аль-Фатеха» (5:0) в 3-м туре и дублем с пенальти в матче 4-го тура с «Аль-Шабабом» (4:0).

Роналду ранее был признан игроком месяца в Саудовской Аравии.