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Роналду номинирован на премию «Игрок месяца» в Западной Азии

вчера, 21:48

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал кандидатом на получение награды «Игрок месяца» в регионе Западной Азии за август.

В прошлом месяце португалец забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в саудовской Премьер-Лиге. Форвард отметился хет-триком в ворота «Аль-Фатеха» (5:0) в 3-м туре и дублем с пенальти в матче 4-го тура с «Аль-Шабабом» (4:0).

Роналду ранее был признан игроком месяца в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:34
А если он не станет этим самым игроком месяца? Интересно будет посмотреть реакцию.
Дима Глухих
Дима Глухих ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 01:23
    FenixSL
    FenixSL ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
    сегодня в 00:51, ред.
    например за всю игру
    сегодняшний матч как лишнее подтверждение
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 22:10, ред.
    А в восточной Антарктиде?.. 🐧.. А-ха-ха-ха... 😄🤭..
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 21:53
    Что сказать, молодец.
    Какая ни есть, но премия.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    вчера в 21:53
    Я так понимаю это за дубль с пенальти в последнем матче? Ахах -ха
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 21:49
    Не только в Азии но и в мире Роналду лучший!!
    Гость
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