Стали известны кандидаты на получение Трофея Копа — ежегодной награды, присуждаемой лучшему молодому игроку, не достигшему 21 года.
В список попали: Алехандро Бальде («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»), Педри («Барселона»), Хави Симонс (ПСЖ, аренда в «РБ Лейпциг»), Джуд Беллингем («Реал»), Гави («Барселона»), Джамал Мусиала («Бавария»), Антонио Силва («Бенфика») и Вахи Сепе («Ланс»).
Джуд же весь сезон вел Дортмунд к чемпионству, но под конец чемпионата получил травму, и не принял участие в самых важных матчах, пропустив два заключительных тура, возможно его отсутствие и сказалось на упущенном Боруссией чемпионста.... но новый сезон Джуд начал шикарно, перейдя в Мадридский Реал, он забил вл всех матчах и все его голы оказывались победными!!!
Джуд же весь сезон вел Дортмунд к чемпионству, но под конец чемпионата получил травму, и не принял участие в самых важных матчах, пропустив два заключительных тура, возможно его отсутствие и сказалось на упущенном Боруссией чемпионста.... но новый сезон Джуд начал шикарно, перейдя в Мадридский Реал, он забил вл всех матчах и все его голы оказывались победными!!!