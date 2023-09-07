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Названы претенденты на получение награды лучшему молодому игроку года

вчера, 09:44

Стали известны кандидаты на получение Трофея Копа — ежегодной награды, присуждаемой лучшему молодому игроку, не достигшему 21 года.

В список попали: Алехандро Бальде («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед»), Педри («Барселона»), Хави Симонс (ПСЖ, аренда в «РБ Лейпциг»), Джуд Беллингем («Реал»), Гави («Барселона»), Джамал Мусиала («Бавария»), Антонио Силва («Бенфика») и Вахи Сепе («Ланс»).

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06 сентября
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:28
Беллингхэм, Мусиала и Камавинга лучшие. И это не из-за того, что двое из них игроки Реала. Они реально заслужили.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 11:55, ред.
Не все хорошие.
Бальде, к примеру, вообще там лишний. Нет на поле от него ничего путного, кроме беготни. Вместо него могли бы воткнуть Харви Эллиота из Ливера, - он намного интересней...
Ну и троих явно авансом - для полноты конкурса засунули (Симонс, Силва, Сепе).
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:55
На мой взглял, Джамал Мусиала и Джуд Беллингем главные фавориты на победу! Джамал привел Баварию к чемпионству, забив победный гол еще и на последних минутах основного времени(89 или 90 минута)
Джуд же весь сезон вел Дортмунд к чемпионству, но под конец чемпионата получил травму, и не принял участие в самых важных матчах, пропустив два заключительных тура, возможно его отсутствие и сказалось на упущенном Боруссией чемпионста.... но новый сезон Джуд начал шикарно, перейдя в Мадридский Реал, он забил вл всех матчах и все его голы оказывались победными!!!
m53sdazatv3v
m53sdazatv3v
вчера в 10:48
Беллингем больше заслуживает этого звания
adekvat
adekvat ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 10:47
Уже выбрали, осталось объявить.
Mekail
Mekail
вчера в 10:42
Хорошая компания молодых талантов подобралась. Скоро узнаем кто же будет лучшим.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:41
Тяжело будет выбрать - все хорошие
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:02
А как ??? В чём разница если матч не сыгран и ещё даже неизвестно когда он будет сыгран .
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:59
В данном случае не совсем так как в случае с переносом матча, поэтому и не было возврата ставок.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 09:53
Ну если он отложен , то вы обычно возвращаете сумму ставок . А сейчас что ???
протон
протон
вчера в 09:51
А помните что Мусиалла первым был в котировках до перехода Джуда в Мадрид и его перфоманса в первых матчах? Хотя вроде как награда за сезон выдается. А теперь процентов 90 голосов будет на его стороне, хотя вспомнить один лишь чемпионский гол, которого от победителя не было в прошлом сезоне. Все что нужно знать о подобных наградах, созданных для двух испанских клубов, оставшись он в Дортмунде, не было бы все так легко. Впрочем, Винисиус, ничего не выигравший за сезон, на 4 месте находится
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:50
Здравствуйте. Матч был отложен, должен быть сыгран несколько позднее.
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