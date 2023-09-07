«Золотой мяч» без Роналду и спор за «Трофей Яшина». Объявлены номинанты престижных премий

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сегодня, 10:37

Месси отдадут главный приз, но в других номинациях жарче.

«Золотой мяч» достанется Месси

Мужчины обласканы вниманием в футболе. А вот по реакции девушек, которым «Золотой мяч» вручают недавно, заметно, как много для них значит место в таком списке. «France Football» критиковали за передачу права вручать престижные награды людям без квалификации, но теперь пересмотрели критерии и выбрали более сильное жюри.

К списку из 30 фамилий, пожалуй, один вопрос. Что там забыл французский форвард Коло Муани? В составе «Айнтрахта» и сборной новичок ПСЖ не показал ничего для попадания в элитную компанию. Но важнее, что 29 других фамилий не вызывают никаких вопросов.

Теперь учитывают не результаты календарного года, а футбольного сезона. Многие герои ЧМ -2022 в списке претендентов. А кто не показал себя в Катаре, добрал за счет национальных чемпионатов. Точно не хватает Стоунза. Джон на мировой футбол в прошлом сезоне повлиял намного сильнее, чем Коло Муани.

Жаль, что не хватило места тер Штегену, у него с Араухо получилось наладить оборону «Барселоны» в Ла Лиге. Вот только на чемпионате мира и в еврокубках эти парни не были героями. Энцо Фернандес из сборной Аргентины и Грилиш из «Манчестер Сити» тоже провели крутой сезон, но просто не поместились в список.

Ключевых футболистов сезона больше. Но расширять список не стоит. И так понятно, что всех интересует первая десятка. Месси будет первым, Холанд окажется на втором месте, а Мбаппе закроет престижную тройку. Криштиану Роналду впервые за 20 лет не попал в список претендентов, а год назад так произошло с Месси.

Лионель выиграет восьмой «Золотой мяч» в карьере. Вряд ли на отрезке в ближайшие сто лет кто-то повторит его достижения. В футболе завершается историческая эпоха.

«Трофей Яшина» — приз для равных

Глупо, что лишь в 2019-м догадались вручать трофей имени Яшина для лучшего голкипера года. Еще глупее, что приза лишили Нойера, который спас «Баварию» в финале Лиги чемпионов против ПСЖ с Неймаром и Мбаппе. Мануэль остался без заслуженной награды, как и Роберт Левандовски без «Золотого мяча».

Но все победители достойные. Алиссон выиграл с «Ливерпулем» ЛЧ , а Доннарумма опередил Менди после годичной паузы во вручении. Итальянец выиграл Евро-2020, где его признали лучшим игроком турнира, а сенегалец помог «Челси» взять Лигу чемпионов, хотя мало кто ставил на победу «аристократов».

Дальше «Трофей Яшина» оказался в руках Куртуа. Заслуженный успех, бельгиец феноменально сыграл в плей-офф ЛЧ и подарил «Реалу» очередной кубок чемпионов. В новом футбольном сезоне тоже серьезная борьба, хотя виднеются фавориты. В Лиге чемпионов выиграл Эдерсон, он дважды бывал в тройке лучших.

По уровню мастерства бразилец подходит для «Трофея Яшина». Хотя против него работает чемпионат мира – в воротах «селесао» играл Алиссон, а также представления Эмилиано Мартинеса, которого в честь персонажа аргентинского мультфильма называют Дибу. Аргентинский голкипер совершил чудо на ЧМ -2022.

Скорее всего, подвиги Онаны и Эдерсона в Лиге чемпионов уступят сериям пенальти и уверенной игре Мартинеса на чемпионате мира. Никого из людей с правом голоса не будет волновать невысокая позиция аргентинца во вратарской иерархии. Это не элитный вратарь, но он фаворит из числа претендентов на приз.

Выступает не в основе «Арсенала», а за «Астон Виллу». И хотя Мартинеса не взяли летом в «Реал» или «Баварию», где экстренно искали голкиперов, «Трофей Яшина» он заслужил. Мог вести себя лучше, но это своего рода лицемерно. Дибу не из хороших парней, но умеет побеждать для сборной Аргентины.

«Трофей Копа» заберёт не испанец

Дважды подряд побеждали представители «Красной Фурии», Педри и Гави. А первым обладателем трофея для лучшего молодого футболиста года, не достигшего 21-летия, стал Мбаппе. Килиан с огромным отрывом опередил Пулишича и Клюйверта после ЧМ -2018. Дальше выиграл Матийс де Лигт, тоже предсказуемая победа.

А в этот раз ждём успех человека, который два года назад был вторым в списке. Джуд Беллингем, хотя не выиграл с Англией чемпионат мира, а с «Боруссией» Д не стал первым в Бундеслиге, является лучшим молодым игроком года. Всего на «Трофей Копа» в честь француза Раймона Копа претендуют десять человек.

Датчанин Расмус Хёйлунд должен благодарить судьбу, что оказался в списке. А решение запихнуть в десятку бывшего нападающего «Ланса» Вахи Сепе ни в какие ворота не лезет. В мире полно игроков моложе 21 года, которые намного выше классом, чем француз. Вот Камавинга, Мусиала, Гави и Педри на своих местах.

Алехандро Бальде из «Барселоны» и Антонио Силва из «Бенфики» тоже по делу получили номинации. Симонс из сборной Нидерландов и «Лейпцига» хорошо начал первый сезон в Бундеслиге. Но у полиглота, чей контракт принадлежит ПСЖ , нет шансов опередить Джуда Беллингема, главную молодую звезду футбола.

Двадцатилетний англичанин круто стартовал в «Реале» и был одним из лучших футболистов сезона в Бундеслиге, если не лучшим. У Мусиалы не хватит медийного ресурса, чтобы конкурировать с англичанином, хотя на ЧМ -2022 именно Джамал пытался подсластить пилюлю сборной Германии и он важен для «Баварии».

Также объявили список «Золотого мяча» в женском футболе, но здесь нужны специалисты для оценки. Хотя очевидно, что награду получит хавбек сборной Испании – чемпионка мира Айтана Бонмати. Но если бы Алексия Путельяс не оказалась надолго в лазарете, то могла бы продолжить свою серию из двух побед.

В женском футболе пока нет своего Месси, а мужской список номинантов дарит главный вывод. После ухода Лионеля и Криштиану на пенсию борьба за «Золотой мяч» станет интереснее. Победы Модрича и Бензема были затравкой. Будут битвы, даже Холанду и Мбаппе будет сложно собирать мячи сериями.