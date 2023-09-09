Бельгия обыграла Азербайджан в матче отбора к Евро-2024

Сборная Азербайджана уступила команде Бельгии в матче 5-го тура отбора к Евро-2024 (0:1).
Победный мяч забил Янник Карраско на 38-й минуте игры.
Азербайджан занимает 5-е место в группе F, имея в активе 1 очко. Бельгия лидирует с 10 баллами.
|Азербайджан0 : 1Бельгия
|Матч завершен
Сборная Азербайджана уступила команде Бельгии в матче 5-го тура отбора к Евро-2024 (0:1).
Победный мяч забил Янник Карраско на 38-й минуте игры.
Азербайджан занимает 5-е место в группе F, имея в активе 1 очко. Бельгия лидирует с 10 баллами.
Сборная Бельгии не проигрывает с тех пор, как ее возглавил бывший тренер "Спартака" Тедеско. 4 победы и одна ничья и занимает первое место в группе.
Сборная Бельгии не проигрывает с тех пор, как ее возглавил бывший тренер "Спартака" Тедеско. 4 победы и одна ничья и занимает первое место в группе.
"Золотое" поколения так и не став золотым уходит, многие уже завершили карьеру, а молодёжь не соответствует статусу их предшественникам.
Да и тренера они взяли с проблемами в психологии.
Бельгии повезло в группе им достались откровенно слабые Эстония и Азербайджан, а так же переживающая не лучшие времена Швеция.
Австрия наверное является фаворитом группы, так как австрийцы прежде всего сильны командой, а не отдельными игроками.
Но проходящие два места займут именно Австрия и Бельгия.
"Золотое" поколения так и не став золотым уходит, многие уже завершили карьеру, а молодёжь не соответствует статусу их предшественникам.
Да и тренера они взяли с проблемами в психологии.
Бельгии повезло в группе им достались откровенно слабые Эстония и Азербайджан, а так же переживающая не лучшие времена Швеция.
Австрия наверное является фаворитом группы, так как австрийцы прежде всего сильны командой, а не отдельными игроками.
Но проходящие два места займут именно Австрия и Бельгия.
У сборной Бельгии конечно много проблем.
У сборной Бельгии конечно много проблем.