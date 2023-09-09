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Бельгия обыграла Азербайджан в матче отбора к Евро-2024

вчера, 17:55
АзербайджанЛоготип футбольный клуб Азербайджан0 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная Азербайджана уступила команде Бельгии в матче 5-го тура отбора к Евро-2024 (0:1).

Победный мяч забил Янник Карраско на 38-й минуте игры.

Азербайджан занимает 5-е место в группе F, имея в активе 1 очко. Бельгия лидирует с 10 баллами.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:43
Несмотря на превосходство в классе бельгийцев, подопечные Джанни Де Бьязи продемонстрировали достойную игру.
Сборная Бельгии не проигрывает с тех пор, как ее возглавил бывший тренер "Спартака" Тедеско. 4 победы и одна ничья и занимает первое место в группе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:41
Бельгия играет в экономном режиме!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Так и Бельгия уже не та, что несколько лет назад.
"Золотое" поколения так и не став золотым уходит, многие уже завершили карьеру, а молодёжь не соответствует статусу их предшественникам.
Да и тренера они взяли с проблемами в психологии.
Бельгии повезло в группе им достались откровенно слабые Эстония и Азербайджан, а так же переживающая не лучшие времена Швеция.
Австрия наверное является фаворитом группы, так как австрийцы прежде всего сильны командой, а не отдельными игроками.
Но проходящие два места займут именно Австрия и Бельгия.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:39
Ничего себе, Азербайджан нормально отыграл, походу.
У сборной Бельгии конечно много проблем.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:18
Жаль не отобрали очки у бельгийцев...
Elliada
Elliada
вчера в 18:02
Матч не смотрел, но какая-то слабенькая победа Бельгии.
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