Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаИспания. Примера 2023/2024

Боатенг: «Меня заставили сказать, что Месси лучший игрок мира»

вчера, 09:21

Экс-игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг вспомнил о том, как ему пришлось назвать Лионеля Месси лучшим игроком мира.

Помню, что когда я приехал в Барселону, меня сразу спросили, кто лучший игрок в мире. Мне пришлось ответить, что это Лионель Месси, я соврал. Эта ложь была одной из самых больших в моей жизни.

Обычно я всегда говорю правду, но я солгал, потому что это был единственный способ носить футболку «Барселоны». Мне жаль болельщиков «Барсы», но я всегда поддерживал мадридский «Реал», когда был подростком. Я люблю Криштиану Роналду. Но они заявили, что я должен это сказать [о Месси], иначе я не буду играть.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ибрагимович привёл пример, как он не слушал наставления Гвардиолы
03 октября
Экс-вратарь «Якутии»: «Играли в мороз — минус 10-12 градусов»
27 сентября
Соболев: «Мы бы выиграли Лигу Европы»
26 сентября
«Ливерпуль» вернулся в Лигу Европы. Вспоминаем финалистов 2016 года
22 сентябряСергей Иванов в блоге Футбольная ностальгияКомментарии6
Вратари-бомбардиры. Голкипер «Лацио» пополнил клуб ярких «голеадоров»
20 сентябряСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Эменике рассказал, что перешёл в «Спартак» благодаря игроку ЦСКА
09 сентября
Сортировать
Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 06:48, ред.
когда барселону и гнома будут расчехлять за подкуп кубков и судей - это пригодится, особенно слова "ЗАСТАВЛЯЛИ".. может приставили пистолет? не будешь играть - это тоже угроза, власть страха, террор, насилие, гангста

а потом всплывут связи барселоны с шейхами аравии через спонсоров, у них же исламские спонсоры... а там глядишь подтянутся и хезбола с талибаном заставившие фифа сделать барселону чемпионом
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:17
гугл поиск в помощь, фома неверующий
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:46
Может быть тебе тоже следовало привести его слова, где он так говорил?!
Почему это мы должны тебе верить?
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:14, ред.
неудивительно
при всей моей любви к Роналду
но так бы Буатенга и в Реале его заставили говорить, будь он фанатом гнома
pomor45
pomor45
вчера в 15:43
Лучше бы держал язык за зубами, валенок.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:11
Напомнил Онопко
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 14:51
какой бесхарактерный Боатенг, вот таких и берут туда, кто ничего не может сказать
INGUSH
INGUSH
вчера в 14:23, ред.
Через пару лет и судьи на ЧМ2022 признаются, что что их заставили судить в пользу аргентины! Что запрещалось свистеть при нарушениях месси, и тем более показывать карточку (мог играть и руками)...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:00
Не люблю я этих …негров.
Лицемер Кевин- Принс ещё больше утвердил мою неприязнь!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 13:58
В лучших комментариях прочти коммент Елиада!)))
Парень чётко все разложил!!!
А Боатенг запутался в своей лжи.)))
Он мечтал о Реале, но одел майку Барсы.)))хе-хе-хе
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:25
Кто бы сомневался! Вот таким образом и пиарят гнома а потом дарят левые Зм.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:57
Кто придумал в заголовке слово "заставили"? Он же четко сказал что сам солгал.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:55
Это были дежурные слова когда переходили в Барселону, не клуб лучший в мире, а говорили гном лучший игрок мира.
Futurista
Futurista
вчера в 11:17, ред.
Гномы пытали Боатенга)....

Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:15
Пребывание в "Райском Саду" обязывает врать , что Адам и Ева скушали яблоко.На самом деле, Месси и Роналду съели банан,а Боатенгу досталась только кожура от него.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:00
Соврал ради своего благополучия. Так не считается). А сейчас топит Месси тоже ради своего благополучия. Лицемеры. Лучше молчал бы.
lotsman
lotsman
вчера в 10:49
Какое то объяснение странное. Он всегда говорит правду, но если надо для достижения своей цели, то соврёт. Но зачем тогда говорить, что он ВСЕГДА говорит правду, значит он опять врёт. И потом, если он всегда поддерживал Реал, то зачем стремился надеть футболку Барсы? И даже пошёл на враньё, потому что это был единственный способ попасть в Барсу. А теперь куда он стремится, давая такое интервью.
adekvat
adekvat
вчера в 10:39
Какие то не стыковки в базаре. Единственный способ носить футболку барсы и я за реал, я соврал , и меня заставили так говорить.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 10:26
Что то Месси лучший знает весь мир,то что балласт лучший знает только Боатенг.Под какими пытками его заставили его это сделать...какой же он жалкий...настоящий "исполнитель заказа"..сколько тренеров Месси поменял в реале...?Некоторые тренеры смотрели игру Месси,а не игру своих команд. Где им ещё увидеть такого зрелища бесплатно. Маур пришёл...ушёл седым..мне мой друг сказал что после реала у маура тренерская карьера закончилась,нигде он не задержался и ничего у него получается. Это всё Месси. Ещё Месси с кем-то сравнивают..ужас.Что он делал с реалом с его защитой.и опрниками..это у них на долго. Почему рамос и пепе получал красные карточки даже не играя против Месси..потому что такое сразу не проходит. Всем добра..и хороших новостей.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:18
То, что Месси мужик, это точно.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:05
Журналист : А почему вы сейчас решили "правду" сказать?.. Боатенг : Меня "брат" попросил.. А-ха-ха-ха.. 🤭..
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:59
Ну прямо исповедь угнетенного))
То-то ты и играл средненько, ведь душой с Реалом был)
112910415
112910415
вчера в 09:51
много чего наговорил за годы ...
4s53e5fsymy5
4s53e5fsymy5
вчера в 09:49
Такие случаи скорее всего были не единственные
Elliada
Elliada
вчера в 09:46
Кто лучший - это личное дело каждого. Кому-то больше по душе футбол Месси, кому-то - понты Роналду. В случае Боатенга, это просто пиар. Еще год назад он говорил, что Роналду лучший игрок мира, а Месси выше этого мира, хотя он уже 3 года не был игроком Барселоны. Сейчас говорит другое. В прошлом году его тоже заставляли говорить, что Месси лучше? Интернет всё помнит. Чтобы не выглядеть глупо, мог бы посмотреть, что говорил ранее, если память слабая.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 09:44
Ахахаха, всегда поддерживал Реал, но так хотел играть за Барсу??? Идиот.
А похвалить клубную легенду это нормальная практика. Даже Рауль, Касильяс, Модрич, Зидан и другие говорили также фразами "т.к. мы игроки РМ, ответим что КриРо лучший".
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:40
Признался публично, снял с души такой тяжёлый груз.
kow13
kow13
вчера в 09:38
Дааа уж, такой клоун
Так еще и в футболе не разбирается
Можно быть болельщиком Реала, но объективно Месси все равно лучше Роналду
p2m4653h943p
p2m4653h943p
вчера в 09:29
Походу слегонца сгустил краски Кевин - Принц Ганский
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:28
ахаха, сказочный ......
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 