Боатенг: «Меня заставили сказать, что Месси лучший игрок мира»

Экс-игрок «Барселоны» вспомнил о том, как ему пришлось назвать лучшим игроком мира.

Помню, что когда я приехал в Барселону, меня сразу спросили, кто лучший игрок в мире. Мне пришлось ответить, что это Лионель Месси, я соврал. Эта ложь была одной из самых больших в моей жизни.

Обычно я всегда говорю правду, но я солгал, потому что это был единственный способ носить футболку «Барселоны». Мне жаль болельщиков «Барсы», но я всегда поддерживал мадридский «Реал», когда был подростком. Я люблю Криштиану Роналду. Но они заявили, что я должен это сказать [о Месси], иначе я не буду играть.