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В «Динамо» рассказали об обсуждении с клубами изменения формата РПЛ

вчера, 20:59

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил об обсуждении клубами изменения формата РПЛ и Кубка России.

Мы участвовали в обсуждении, но сейчас идут консультации с заинтересованными сторонами — вещатель, клубы, лига, спонсоры турнира, конечно, Российский футбольный союз. Сейчас идёт предварительная работа аналитическая, никаких кардинальных предложений увеличения игровых дней не было. Мы обсуждали с клубами, какие есть идеи по улучшению текущей ситуации, может быть, ничего вообще не нужно менять сейчас. Этот вопрос предстоит ещё обсудить.

Какой-то окончательной и завершённой информации у меня нет. Сейчас всё на подготовительной стадии, пока всё в процессе обсуждения. Когда мы будем готовы, мы проведём рабочую группу под эгидой РФС, там будет какое-то завершённое обсуждение. Это были просто консультации с клубами, участвовали те, кто изъявил желание, были не все клубы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:55
обсуждали, но недообсудили
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:37
"Не все клубы участвовали". О чем речь тогда? Опять узкий круг решал? Почему нет инфы, кто участвовал в очередном "Рога и копыта"? Все, как обычно упирается в деньги, наверняка
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:07
Ваня, дорогой, ты идеалист! Поскольку у нас почти все клубы государственные и черпают деньги из госбюджета, то твоя идея нереализуема. По нашим нормам и законам первое лицо в любой госструктуре практически неограничен в полномочиях по расходованию денег из бюджета. Поясню. Расходы на футбольный клуб (Зенит, Динамо, Локо - к примеру) в бюджете планируются и записываются в статьях:
Патриотическое воспитание молодежи; Мероприятия, посвященные знаменательным датам, и т.д и т.п. Названий придумать можно уймы , а суммы набегают не маленькие. Зенит вообще стал непрофильным активом Газпрома . Попробуй уследи кому сколько. Да и обходить лимиты в бюджетах это легко. Так что лучше ввести жесткий лимит на легионеров, чтобы бюджетные деньги шли не на госарбайтеров, а на детские школы и академии футбола. Но это утопия. Чиновники в эту кормушку вцепились мертвой хваткой и не отдадут. А футбол наш будет и дальше падать...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:57
Пусть будет как было,хватит экспериментов!
ABir
ABir
вчера в 22:03
Похоже все обсудили, тем для обсуждений не осталось. А тем много: можно ворота пошире и повыше сделать, можно поле покороче, можно 15 на 15 играть и по 3 тайма по 20 минут.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 21:46
Я бы хотел в РПЛ увидеть плэй-офф, но питерские решалы этого не допустят, так как прекрасно понимают, что зенитушка в противостоянии из двух матчей может вылететь в первом же раунде и остаться без всего. А на дистанции с ними никто не сможет соревноваться, ни у кого нет такого состава и скамейки.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:36, ред.
Судя по тому, что Пивоваров ничего конкретного не сказал, представители Динамо никаких идей и предложений не подавали и, как обычно, ждут что предложат коллеги.

Но, на мой взгляд, в сложившейся ситуации паузу в участии наших команд всех уровней в международных турнирах надо использовать не только в изменении формата РПЛ и Кубка России, но внедрения максимального порога заработных плат футболистам без учёта премиальных выплат за индивидуальные спортивные достижения, чтобы хоть как-то уровнять команды и тем самым повысить их конкуренцию в чемпионате, а также мотивировать игроков на достижение максимального результата дополнительными бонусами, что в конечном итоге должно сказаться на повышении уровня мастерства наших футболистов, который на фоне зарубежных команд в последнее время резко упал.
nubom
nubom
вчера в 21:31
Короче: встретились, выпили, поговорили... Понравилось. Надо встретиться еще...
5gpmkbx7bkz4
5gpmkbx7bkz4
вчера в 21:07
Чем не устраивает классические два круга
Гость
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