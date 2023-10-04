В «Динамо» рассказали об обсуждении с клубами изменения формата РПЛ

Генеральный директор «Динамо» сообщил об обсуждении клубами изменения формата РПЛ и Кубка России.

Мы участвовали в обсуждении, но сейчас идут консультации с заинтересованными сторонами — вещатель, клубы, лига, спонсоры турнира, конечно, Российский футбольный союз. Сейчас идёт предварительная работа аналитическая, никаких кардинальных предложений увеличения игровых дней не было. Мы обсуждали с клубами, какие есть идеи по улучшению текущей ситуации, может быть, ничего вообще не нужно менять сейчас. Этот вопрос предстоит ещё обсудить.