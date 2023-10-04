В «Динамо» рассказали об обсуждении с клубами изменения формата РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил об обсуждении клубами изменения формата РПЛ и Кубка России.
Мы участвовали в обсуждении, но сейчас идут консультации с заинтересованными сторонами — вещатель, клубы, лига, спонсоры турнира, конечно, Российский футбольный союз. Сейчас идёт предварительная работа аналитическая, никаких кардинальных предложений увеличения игровых дней не было. Мы обсуждали с клубами, какие есть идеи по улучшению текущей ситуации, может быть, ничего вообще не нужно менять сейчас. Этот вопрос предстоит ещё обсудить.
Какой-то окончательной и завершённой информации у меня нет. Сейчас всё на подготовительной стадии, пока всё в процессе обсуждения. Когда мы будем готовы, мы проведём рабочую группу под эгидой РФС, там будет какое-то завершённое обсуждение. Это были просто консультации с клубами, участвовали те, кто изъявил желание, были не все клубы.
Но, на мой взгляд, в сложившейся ситуации паузу в участии наших команд всех уровней в международных турнирах надо использовать не только в изменении формата РПЛ и Кубка России, но внедрения максимального порога заработных плат футболистам без учёта премиальных выплат за индивидуальные спортивные достижения, чтобы хоть как-то уровнять команды и тем самым повысить их конкуренцию в чемпионате, а также мотивировать игроков на достижение максимального результата дополнительными бонусами, что в конечном итоге должно сказаться на повышении уровня мастерства наших футболистов, который на фоне зарубежных команд в последнее время резко упал.
Но, на мой взгляд, в сложившейся ситуации паузу в участии наших команд всех уровней в международных турнирах надо использовать не только в изменении формата РПЛ и Кубка России, но внедрения максимального порога заработных плат футболистам без учёта премиальных выплат за индивидуальные спортивные достижения, чтобы хоть как-то уровнять команды и тем самым повысить их конкуренцию в чемпионате, а также мотивировать игроков на достижение максимального результата дополнительными бонусами, что в конечном итоге должно сказаться на повышении уровня мастерства наших футболистов, который на фоне зарубежных команд в последнее время резко упал.
Патриотическое воспитание молодежи; Мероприятия, посвященные знаменательным датам, и т.д и т.п. Названий придумать можно уймы , а суммы набегают не маленькие. Зенит вообще стал непрофильным активом Газпрома . Попробуй уследи кому сколько. Да и обходить лимиты в бюджетах это легко. Так что лучше ввести жесткий лимит на легионеров, чтобы бюджетные деньги шли не на госарбайтеров, а на детские школы и академии футбола. Но это утопия. Чиновники в эту кормушку вцепились мертвой хваткой и не отдадут. А футбол наш будет и дальше падать...
Патриотическое воспитание молодежи; Мероприятия, посвященные знаменательным датам, и т.д и т.п. Названий придумать можно уймы , а суммы набегают не маленькие. Зенит вообще стал непрофильным активом Газпрома . Попробуй уследи кому сколько. Да и обходить лимиты в бюджетах это легко. Так что лучше ввести жесткий лимит на легионеров, чтобы бюджетные деньги шли не на госарбайтеров, а на детские школы и академии футбола. Но это утопия. Чиновники в эту кормушку вцепились мертвой хваткой и не отдадут. А футбол наш будет и дальше падать...