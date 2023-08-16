Формат Суперкубка УЕФА может измениться с 2024 года

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вчера, 23:49

Суперкубок УЕФА может изменить формат со следующего года.

По информации источника, официального решения о формуле проведения турнира пока не принято. Возможен вариант, при котором участие будут принимать 4 команды (подобно Суперкубку Италии в новом сезоне). Отмечается, что данную идею подтверждает тот факт, что телекомпания Sky приобрела права на показ нового турнира на цикл 2024-2027 — Суперкубка Европы. Если такой вариант утвердят, то в соревновании выступят не только победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и обладатель трофея Лиги Конференций.