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Формат Суперкубка УЕФА может измениться с 2024 года

вчера, 23:49

Суперкубок УЕФА может изменить формат со следующего года.

По информации источника, официального решения о формуле проведения турнира пока не принято. Возможен вариант, при котором участие будут принимать 4 команды (подобно Суперкубку Италии в новом сезоне). Отмечается, что данную идею подтверждает тот факт, что телекомпания Sky приобрела права на показ нового турнира на цикл 2024-2027 — Суперкубка Европы. Если такой вариант утвердят, то в соревновании выступят не только победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и обладатель трофея Лиги Конференций.

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Перевод с calcioefinanza.it
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Все комментарии
wras7kwg3e5y
wras7kwg3e5y
сегодня в 07:29
Всё сделают ради обогащения
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:04
Спонсоры на такой турнир точно найдутся.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:37
Дополнительные нагрузки на футболистов
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 06:32
Пока неясно кто будет четвертой командой при таком формате.
112910415
112910415
сегодня в 05:19
непременно, они это изменят
ehbsye57bv6k
ehbsye57bv6k
сегодня в 05:17
Реформаторский зуд никак не проходит у футбольных чинуш
adekvat
adekvat
сегодня в 04:32
Скоро Арабы все купят и на свой лад все поменяют.
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Поиски новых форм проведения турниров а для нас пока нет ясности
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57, ред.
А 4-ая команда кто тогда? что-то не понял. Лч, Ле, Лк. и кто?? Кубок арабов? Кубок России?)))
протон
протон
вчера в 23:51
Больше турниров и игр → больше нагрузок и перегрузок → больше травм → больше срочных, экстренных, любых трансферов → больше финансовых потоков и движения капитала → больше откатов, процентов, комиссий и всяческого отмыва денежных средств для мафиозников УЕФА
Гость
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