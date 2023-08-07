Чемпион мира критикует решение АПЛ. Из-за новых правил пострадают многие футболисты

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07 августа 2023, 22:58

Англичане пытаются угодить Инфантино.

Будут добавлять по 12-15 минут к каждой игре

На чемпионате мира в Катаре проверили, что добавление десятка компенсированных минут не улучшает футбол. По ходу турнира шеф арбитров Коллина отдал рефери приказ сбавить обороты. Но в АПЛ повторят неудачный эксперимент. Чемпион мира из МЮ Рафаэль Варан, когда услышал о решении чиновников, не выдержал:

Мы, менеджеры и игроки, давно настаиваем, что игр слишком много. Расписание перегружено и находится над опасной чертой для физического и психического здоровья футболистов. Несмотря на наши предыдущие отзывы, появились рекомендации на новый сезон: более продолжительные игры, выше интенсивность и меньше эмоций, которые имеют право показать игроки. Мы просто хотим быть в хорошем состоянии на поле, чтобы выкладываться на 100 % перед своим клубом и болельщиками. Почему к нашему мнению не прислушиваются?

Варан ушел из сборной, ведь его организм не справляется с нагрузками в клубе и в национальной команде. Клопп и Гвардиола тоже настаивают, что игр слишком много. Даже если добавлять в 38 турах в среднем по 12 минут, то получите по 5 лишних матчей на команду. Да и игры длительностью 105 минут не более зрелищные, чем традиционные поединки в 96 минут.

Загоняв игроков АПЛ , ухудшат также качество футбола на Евро-2024. Выдумка ФИФА навредит УЕФА и телевидению, ведь сетка трансляций будет плавать. Как показывать футбол в Англии, если один матч длится 95 минут, а другой 115? Есть ведь еще эксперты в студиях между матчами в главных лигах мира. Осталось только ввести рекламные паузы прямо во время игр.

Овертаймы в футболе устарели, их пора отменить

Круто, когда после основного времени при ничьей бьют пенальти. Представьте что в Суперкубке Англии, где «Манчестер Сити» и «Арсенал» играли после нагрузок на сборах добавленные 13 минут, им пришлось бы полчаса бродить полем. Матч и так получился не очень зрелищным. Тяжело вспомнить интересные экстра-таймы. Только не предлагайте финал чемпионата мира в Катаре.

Битва Аргентины и Франции один из самых крутых поединков в истории футбола. По нему странно ориентироваться. А вот в Лиге чемпионов за весь плей-офф ни разу не было дополнительного времени. И футбол от этого совсем не пострадал. Даже новые правила о выездном голе, теперь такой мяч не перевесит обычный удар, не помешали парам клубов получить разницу в основное время игр.

А год назад в дополнительное время зашли «Челси» и «Реал». Но если убрать овертаймы, то получится справедливее. «Челси» отыгрался в Мадриде после домашнего поражения 1:3. Могли сразу бить пенальти, два одинаковых результата приносят клубам шанс на успех. А так опытный «Реал» пошел дома играть дополнительные минуты и вырвал победу, как позже в полуфинале с «Манчестер Сити».

Но нередко в овертайме нет забитых мячей, впустую тратят время зрителей, а суть не меняется – бьют пенальти. Похоже, не только в Кубке России надо практиковать отказ от лишних бессмысленных минут, где обычно ждут серию одиннадцатиметровых. Кстати, в процедуре пенальти есть изменения. Вратарям запретили провоцировать соперников, хотя формулировки размытые.

Матчей становится больше, но игроки не роботы

Следующий чемпионат мира в США , Канаде и Мексике будет необычным. Впервые сыграют 48 сборных. Плохое число, чтобы делить на группы и создать адекватную сетку плей-офф, но идея верная. В мире много футбольных стран. Всем хочется принимать участие в большом празднике раз в четыре года. У Европы есть отдельный турнир, он популярный и высококлассный.

Но Кубки Азии и Африки не настолько престижные. Даже в Южной Америке турниры последних лет были интересными, поскольку Месси никак не мог выиграть, а его Аргентина не была «золотой» с 1993 года. Теперь у Лионеля есть трофей. И снова Кубок Америки плавно уходит в глубокую тень. Для многих континентов чемпионат мира точно турнир номер один.

Наберется 48 неплохих команд. Но страшат нагрузки, нельзя загонять людей. Инфантино ведь также поменял Клубный чемпионат мира. Будет 32 участника, первый турнир стартует через два года. Решение ФИФА раскритиковала федерация профессиональных футболистов. В Ла Лиге отдельно выступили против идеи рисковать здоровьем ведущих игроков мира.

В Лиге чемпионов тоже меняется формат через год. Сначала многих участников Евро-2024 испытают дополнительными минутами в АПЛ . Затем сразу после Евро их бросят играть Лигу чемпионов, где 8 матчей на групповом этапе. И больше поединков грандов между собой. С начала февраля появится дополнительный раунд перед началом обычного плей-офф ЛЧ .

На групповой стадии будет 36 команд вместо 32. Всего четыре группы по 9 клубов в каждой. Изучить 8 разных соперников сложнее, чем троих в группе Лиги чемпионов, как сейчас. А есть ведь еще крутая Лига Наций, которая серьезнее по нагрузкам, чем спарринги, хотя интереснее для зрителей. Явно издеваются над игроками, представляя идеи о чистом времени.

Паузы в футболе, как оказалось, нужны для защиты здоровья игроков. Есть грань, после которой идет вал травм. Профессионалы против матчей в 105-110 минут, а чиновники, которые на поле не выходят, выдумывают расширения турниров. Видим погоню за прибылью, ведь существует одна теория об экспериментах со временем матча.