Команды хотят поменять структуру сезона РПЛ

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вчера, 10:50

На прошлой неделе состоялось заседание, на котором обсуждалось изменение формата РПЛ . В презентации содержалось 4 возможных пункта изменений.

1. Сокращение групповой стадии Кубка России до трех туров. Благодаря этому у РПЛ появится 4 игровых дня, которые потребуются, чтобы по окончании сезона провести плей-офф, который будет являться Кубком РПЛ .

2. Распределение туров 50 на 50 по календарным годам сезона — проведение 15 туров до зимнего перерыва и 15 после. РПЛ хочет структурировать сезон на две половины с равным количеством туров. Это позволит провести как можно больше матчей плей-офф Кубка в первой части сезона, а финальный этап не ставить на самый конец сезона.

3. Суперкубок может быть проведен зимой и не в России. Турнир может быть проведен в формате четырех команд.