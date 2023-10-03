Команды хотят поменять структуру сезона РПЛ

На прошлой неделе состоялось заседание, на котором обсуждалось изменение формата РПЛ. В презентации содержалось 4 возможных пункта изменений.
1. Сокращение групповой стадии Кубка России до трех туров. Благодаря этому у РПЛ появится 4 игровых дня, которые потребуются, чтобы по окончании сезона провести плей-офф, который будет являться Кубком РПЛ.
2. Распределение туров 50 на 50 по календарным годам сезона — проведение 15 туров до зимнего перерыва и 15 после. РПЛ хочет структурировать сезон на две половины с равным количеством туров. Это позволит провести как можно больше матчей плей-офф Кубка в первой части сезона, а финальный этап не ставить на самый конец сезона.
3. Суперкубок может быть проведен зимой и не в России. Турнир может быть проведен в формате четырех команд.
4. Кубок РПЛ — как прототип плей-офф РПЛ. По итогам 30 туров — проведение нового кубкового турнира летом (после окончания сезона) с участием 8 лучших клубов.
1) в РПЛ смекнули что нынешний формат Кубка России в части "Пути РПЛ"- это эпик-фейл. Но так прямо в этом признаться пока не хватает смелости, поэтому согласны лишь наполовину;
2) РПЛ решили что всё-таки мало у них банкетов. Не прощупывается ли почва на предмет перевода чемпионата на образец союзного 1976 года? Ну а что, в два раза больше чемпионатов, в два раза чаще можно звёздочки на форме малевать;
3) Ну и правильно, зачем россиянам матч за Суперкубок, куда приятнее сыграть его на стадионе какого-нибудь турецкого отеля;
4) То есть играть летом чемпионат жарко и некомильфо, а отдать лучшее время для игры в футбол под третьесортный турнир - самое оно.
1) в РПЛ смекнули что нынешний формат Кубка России в части "Пути РПЛ"- это эпик-фейл. Но так прямо в этом признаться пока не хватает смелости, поэтому согласны лишь наполовину;
2) РПЛ решили что всё-таки мало у них банкетов. Не прощупывается ли почва на предмет перевода чемпионата на образец союзного 1976 года? Ну а что, в два раза больше чемпионатов, в два раза чаще можно звёздочки на форме малевать;
3) Ну и правильно, зачем россиянам матч за Суперкубок, куда приятнее сыграть его на стадионе какого-нибудь турецкого отеля;
4) То есть играть летом чемпионат жарко и некомильфо, а отдать лучшее время для игры в футбол под третьесортный турнир - самое оно.
По третьему пункту матч за Суперкубок оставить традиционный,а вот провести дополнительный турнир среди призеров и обладателя кубка в рамках подготовки к очередному новому сезону замутить было бы неплохо, тем более для спарингов сейчас найти серьезных соперников среди европейцев, как раньше, практически нереально. Болейте за своих, а не против чужих!
По третьему пункту матч за Суперкубок оставить традиционный,а вот провести дополнительный турнир среди призеров и обладателя кубка в рамках подготовки к очередному новому сезону замутить было бы неплохо, тем более для спарингов сейчас найти серьезных соперников среди европейцев, как раньше, практически нереально. Болейте за своих, а не против чужих!