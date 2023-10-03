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Команды хотят поменять структуру сезона РПЛ

вчера, 10:50

На прошлой неделе состоялось заседание, на котором обсуждалось изменение формата РПЛ. В презентации содержалось 4 возможных пункта изменений.

1. Сокращение групповой стадии Кубка России до трех туров. Благодаря этому у РПЛ появится 4 игровых дня, которые потребуются, чтобы по окончании сезона провести плей-офф, который будет являться Кубком РПЛ.

2. Распределение туров 50 на 50 по календарным годам сезона — проведение 15 туров до зимнего перерыва и 15 после. РПЛ хочет структурировать сезон на две половины с равным количеством туров. Это позволит провести как можно больше матчей плей-офф Кубка в первой части сезона, а финальный этап не ставить на самый конец сезона.

3. Суперкубок может быть проведен зимой и не в России. Турнир может быть проведен в формате четырех команд.

4. Кубок РПЛ — как прототип плей-офф РПЛ. По итогам 30 туров — проведение нового кубкового турнира летом (после окончания сезона) с участием 8 лучших клубов.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:42
Когда варишься в собственном соку, и нет никаких перспектив заглянуть за границу хоть одним глазком и посмотреть, что же там происходит, начинается зуд преобразований, "перестройка". Поверьте, через год мы услышим от РФС, что " в целях улучшения и повышения интереса..., качества..., и т.д., и т.п. пришло время изменить то - то и то - то ".
Надеюсь, что пользователи Соккера не принимают всерьёз происходящее в настоящее время с нашим футболом на "международной арене" ?
pomor45
pomor45
вчера в 19:28
Не приведи Господь играть в эпоху перемен.
alexamit
alexamit
вчера в 16:37
Ну просто ИДИОТЫ!Верните всё в кубке по одной игре с выбыванием,а в чемпионате весна-осень, и всё придёт норму.Хотя наш футбол из болота не выберется никаким реформами.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 15:48
Ничего не понял ,но зачем что то придумывать? Хотите банкет,так устройте без разных там правил
баск
баск ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 15:43, ред.
Вы слишком строги к Родине..)
Это добротный частный клуб, владеет им долларовый миллиардер Сергей Ломакин, по размеру состояния это человек уровня Галицкого.

Таких клубов в России мало, а надо бы больше..
Что касается стадиона, то Ломакин легко мог бы построить свой, но современных стадионов сейчас в городе достаточно, и в случае выхода Родины в РПЛ домашние матчи она будет играть на ВТБ-Арене, об этом есть договорённость со структурами Динамо
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 7stars2 (раскрыть)
вчера в 14:48, ред.
Подковёрных игр стало меньше, раньше за кубковые места бодались в Лозанне пример, когда ФК Ростов выиграл кубок, а его место хотели отдать Спартаку, ит.д.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 14:46
1) расширить рпл до 18ти команд, 34 тура будет оптимальный вариант для чемпионата России по футболу ( сейчас все 16 команд в рпл конкуретноспособны и проходных матчей просто не существует, пассажиров вроде торпедо нет и близко. тут возникает второй вопрос, а кто достоин из фнл подняться на повышение? родина без стадиона не нужна, у алании арена ещё не готова и во владикавказе идёт ремонт. химки готовы, главное чтобы клоунада с Садыговым больше не повторилась...вобщем рпл увиличить давно пора до 18ти команд, а пока некем...) 2) крутить буков на ещё большие премиальные для кубка России и не стоит придумывать кубок рпл, он просто сейчас никому не нужен 3) кубок России нужно вернуть первые 4 круга в обычный турнир на выбывание, где команда второго девизиона может принять гранда из рпл на своём поле в условном Ельце. интересно было бы увидеть к примеру игру Спартак - 2 DROTS. а со стадии 1/32 или 1/16 уже после жеребьёвки создать групповой этап из 8ми групп с тремя турами ( два круга не стоит) весной уже обычный плей- офф кубка из двух игр на вылет ( повторяю, с фонбета миллиард призовые на кубок России, нужно и остальных буков потрясти для призовых турнира, а им место в эфирах для рекламы) 3) на счёт супер кубка мысль не плохая, проводить его можно в начале февраля на сборах, а финал можно и в Санкт - Петербурге под закрытой крышей стадиона) после того как условный Смоленск потерял шансы сыграть на своем поле с динамо или цска в кубке России этот турнир свою изюминку потерял ( призовые от спонсоров очень важны, чтобы гранды рпл не устроили из кубка очередную клаунаду с третьими составами на игру)
7stars2
7stars2
вчера в 14:13
Не знаю, может это только мне кажется, но РПЛ с началом всей этой ситуации СВО и прочее, стал интересней. Может команд играющих в атаку, желающих действовать красиво стало больше))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:08
Хорошие изменения, но примут в итоге только третий пункт, ведь там можно получать откаты при оплате стадиона у какой-нибудь арабской страны
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:01
Возможно получится хороший вариант
LOpp
LOpp
вчера в 13:59
формат кубка меняют.
время проведения чемпа меняют.
добавляют кубок РПЛ
меняют формат проведения матча за суперкубок.

короче меняют все
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 13:30
Когда открывал новость, надеялся, что там у кого-то проснулся здравый смысл и хотят вернуться к формату весна-осень, чтобы прекратить играть в грязищу, снег и морозы. Помню, основным аргументом было то, что якобы нашим клубам очень тяжело из-за этого играть в весенней части Лиги Чемпионов, якобы растренированы все.
Ну и что имеем сейчас? Еврокубки для наших клубов недоступны, по факту вместо осень-весна играется два полусезона с перерывом в несколько месяцев, то есть теперь команды растренированы дважды в году. В снег и морозы на стадионы ходят только самые отмороженные болельщики. Телезритель, имея возможность посмотреть 1-2 матча в неделю, скорее всего выберет какой-нибудь зарубежный матч и Лигу Чемпионов. В общим, одни минусы.
Но нет, видимо текущий формат всех устраивает. Торжество слабоумия продолжается!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:18, ред.
Заседатели.....)...А главное сделать и решить вопрос , что бы чемпионат проводить , как и раньше весна - осень , где нет между первым и вторым кругом трех месяцев мозгов не хватает...
баск
баск ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:17, ред.
Доброго.
Совсем уже опухли с этой медиалигой, черти недобитые.
Мало того, что протолкнули их в Кубок, это ещё пёс с ними, так на днях кто-то пытался на полном серьёзе пропихнуть пару её клубешек в РПЛ..

Хорошо хоть пока хватило ума ответить им, чтобы обращались во втордив и шли
спортивным принципом, с соблюдением правил и порядка большого футбола.
Но это, видимо, пока..
Вероятно, не за горами окончательное превращение профессионального футбола в стране в балаган..
adekvat
adekvat
вчера в 13:09
Опять начинают воду мутить.
Ironigor
Ironigor ответ баск (раскрыть)
вчера в 13:08
Доброго времени суток.
Так сам РФС, это и есть Медиалига .
РФС с каждым годом всё дальше и дальше от самой сути спортивной состовляющей, зато ловят хайп от бесталковых нововведений которые через некоторое время опять начинают пересматривать , и опять с этих же своих бестолковых правил ловят хайп и заодно всё это "действо" шикарно оплачивается через государственный бюджет , как великую деятельность чиновников РФС . Почти тоже самое происходит и в Медиалиги, только финансирование игроков ещё ведётся с помощью так сказать фанатов - лохов , которые ещё при всём этом получают удовольствие от всего происходящего . Вообщем всё только для рубки бабла 💰 💰 💰 и совсем немного про спорт, т.е всё действие под вывеской, - "Всё для спорта, всё для победы" ✌️ !!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:06, ред.
Не надо ничего понимать, а тем более заморачиваться. Примут, начнут играть, тогда, может быть, и разберёмся. Если даже не разберёмся, ничего страшного не случится, и полюса на нашей планете от этого местами не поменяются . Ломать голову над возможным новым форматом - пустое и не стОит внимания. " Я так думаю" ( "Мимино" , герой Фрунзе Мкртчяна ).
nubom
nubom
вчера в 12:58
Я предагаю все это слить в одну банку, добавить дрожжи и через пару недель прокипятить...
Вещий
Вещий
вчера в 12:42
Ну наверное это кому то выгодно, если такие изменения хотят сделать. Просто так в нашем футболе ничего не бывает.
баск
баск
вчера в 12:23, ред.
Из текста непонятно, каков статус "заседания", кто конкретно заседал, кто
инициатор реформы и автор презентации, каковы мнения участников мероприятия..

По существу предложений:

-Первые три пункта, пожалуй, имеют некоторый смысл;

-Четвёртый пункт- это что, в будущем предполагается система сезона по принципу МЛС, НХЛ и КХЛ что ли?
Чтобы добрая половина матчей гладкого турнира РПЛ стали проходными?
Кто такое придумывает-то, руки бы оборвать..

Моё субъективное предложение- для начала разогнать к чертям медиа-лигу)
С тех пор, как её организовали, столько идейной дури оттуда течёт..
И второе- найти наконец эффективный способ пролоббировать отмену идиотского фан-айди.
8j2r6pggtmkc
8j2r6pggtmkc
вчера в 12:14
Одно ясно: А вы, как ни садитесь, в руководители не годитесь. Просматривается откровенная игра в ТОТАЛИЗАТЬР!
ОПС
ОПС
вчера в 12:12
Самое хооршее, это забытое старое. Не мной сказано, но как хорошо.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:09, ред.
Написано много, не знаю, как другие, но я дремучий мало что понял.
По третьему пункту матч за Суперкубок оставить традиционный,а вот провести дополнительный турнир среди призеров и обладателя кубка в рамках подготовки к очередному новому сезону замутить было бы неплохо, тем более для спарингов сейчас найти серьезных соперников среди европейцев, как раньше, практически нереально. Болейте за своих, а не против чужих!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:07
Короче, по типу: "сначало не понял, потом тоже не понял"? Или же: "ничего непонятно, но очень интересно"?
lotsman
lotsman
вчера в 12:05
Матч за супер кубок должен проводиться в России, а не пляжах Анталии. 50/50 возможно, после тщательной проработки. Остальное, с кубками, не знаю. Тут надо всё тщательно взвесить.
112910415
112910415
вчера в 11:19
возможен разрыв мозга
протон
протон
вчера в 11:04
То есть какие можно сделать выводы по факту?
1) в РПЛ смекнули что нынешний формат Кубка России в части "Пути РПЛ"- это эпик-фейл. Но так прямо в этом признаться пока не хватает смелости, поэтому согласны лишь наполовину;
2) РПЛ решили что всё-таки мало у них банкетов. Не прощупывается ли почва на предмет перевода чемпионата на образец союзного 1976 года? Ну а что, в два раза больше чемпионатов, в два раза чаще можно звёздочки на форме малевать;
3) Ну и правильно, зачем россиянам матч за Суперкубок, куда приятнее сыграть его на стадионе какого-нибудь турецкого отеля;
4) То есть играть летом чемпионат жарко и некомильфо, а отдать лучшее время для игры в футбол под третьесортный турнир - самое оно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:03, ред.
По любому замутил один, а выдает за множественное число: "команды"). Типа ответственность на всех. Я кажется даже догадываюсь, кто это).
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