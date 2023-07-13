Правила футбола сезона 2023/24. Есть изменения для вратарей, резервного судьи и людей в офсайдах

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вчера, 16:27

Выпустили новую редакцию законов большой игры.

Представлена новая редакция правил

В РФС представили официальный перевод правил игры в футбол на новый сезон — они вступили в силу с 1 июля 2023 года. Изменения внесены сразу в семь разных пунктов, но при этом пока нет глобального решения ФИФА о том, как в футболе будут фиксировать офсайд. Идут жаркие споры, поскольку Венгер предлагает опасный эксперимент для матчей без повторов. Зато занялись поправками, основанными на событиях чемпионата мира. А еще уточнениями, в которых нуждались после грубых судейских ошибок в мировом футболе в прошлом сезоне.

Очевидно, что написанные впервые в 1863 году правила футбола, которые теперь состоят всего из 17 пунктов, нуждаются в изменениях. В ФИФА не спешат исправлять все слепые зоны, поскольку надо чем-то заниматься в будущем, выискивая давно понятные всем нестыковки. Но правила игры рукой, как и аргументация вынесения тех или иных наказаний, активно менялись. С офсайдами будут разбираться еще до ЧМ -2026, не исключено, что на кубке мира будет совсем другой футбол. А пока знакомимся с переменами этого лета.

«Правило Мартинеса» в общем законе

Сразу два правила затронуло поведение Эмилиано Мартинеса в сериях пенальти последних лет. Если на Кубке Америки ему простили моральное давление на соперников, то после плей-офф ЧМ и серий пенальти вратарям запрещено проявлять неуважение к игре и сопернику, то есть нечестным образом отвлекать игрока, выполняющего удар при пенальти – это Правило 14. Аналогичную ремарку можно встретить в Правиле 12, где идет речь о недисциплинированном поведении. Звучит закон вот так:

Вратарь обороняющейся команды должен оставаться на линии ворот между стойками лицом к бьющему, пока удар не будет выполнен. Вратарь не должен нечестным образом отвлекать выполняющего удар игрока, например задерживать выполнение удара или касаться стоек, перекладины или сетки ворот.

Размытая, слабая и непонятная формулировка. Вратарь не должен касаться стоек, перекладины и сетки ворот, но что значит «нечестным образом отвлекать»? Есть честные методы отвлечения внимания? Если так, то почему не сказано, что нельзя делать нечто конкретное, говорить с бьющим игроком и танцевать на линии. Снова оставили судьям право на личное усмотрение одних голкиперов наказывать, а другим вратарям разрешать прыгать вдоль линии, махать руками и так далее?

А если будут запреты, то почему танец на линии ворот — «нечестный образ отвлечения внимания»? Тогда длинный забег с паузой еще до самого замаха это тоже способ вывести голкипера из себя. Можно зайти далеко в попытке поменять правило, которое и так давно работало. Просто судьи игнорировали словесные оскорбления соперников со стороны Мартинеса, хотя за неспортивное поведение могли наказать желтой карточкой. Это как с выскакиванием голкипера с линии до удара. Годами закрывали глаза, лишь недавно следят внимательнее.

Повысили резервного помощника судьи

Уточнения есть в Правиле 3 «Игроки». Касается забега на поле футболистов, когда забит гол, как в финале ЧМ -2022. Добавили фразу «и этот человек вмешался в игру». Арбитрам не рекомендуют выдавать желтые карточки за забеги на поле после голов, если они не повлияли на игру. Правильно, ведь могут праздновать мячи толпой прямо на поле. А в Правиле 6 дополнение касается резервного помощника судьи. Теперь у них есть право разбираться с нарушениями, когда имеют более четкое представление об эпизоде.

Почему упустили этот момент, если резервные помощники арбитров и раньше могли оказаться в центре событий, например, у скамеек запасных? Как обычно, каждый год узнаем, что в ФИФА и УЕФА , где президентами два бывших юриста, не хватило политической воли нанять банду специалистов, чтобы вычитали каждую букву правил и убрали такие нелепые нестыковки. Не стоит удивляться, если для чиновников стали сюрпризом непонятные доходы испанских рефери, но нет реакции. Хорошо хоть правила меняют, например, о продолжительности матча. Теперь судьи ведут учет времени, потраченного на празднование голов. Раньше эту задержку упоминали в «любых других причинах», а теперь просят рефери следить за учетом времени и добавлять его.

Добавили объяснений об «умышленной игре»

В законах много мелких изменений. Например, заменили фразу «серию ударов с 11-метровой отметки» на привычное словосочетание «серия послематчевых пенальти». Но есть одна большая перемена. В Правиле 11 «Вне игры» расписано, что именно считать умышленной игрой в мяч, если после этого он оказывается у игрока в пассивном положении вне игры. И там есть одна поправка, которая приведет к скандалам. Среди критериев, которые должны помочь судье определить, была ли умышленная игра в мяч, есть вот такой:

У игрока было время для координации движения своего тела, то есть его действия (вытягивание, прыжок или движение, в результате которого был достигнут неполный контракт или контроль) не являются инстинктивными.

А теперь попробуйте доказать, что любое резкое движение в направлении к мячу не инстинктивное, а скоординированное. Что такое «инстинкт»? Дополнительные объяснения должны упрощать работу рефери, а теперь в одних случаях защитник неудачно сыграет в мяч и тот отлетит к нападающему в пассивном офсайде – забьют гол, его засчитают, а в другом похожем эпизоде скажут, что это инстинктивное движение, то есть рикошет и офсайд.

Также важно, что если умышленная попытка сыграть в мяч была неудачной, это не забирает у нападающего в пассивном офсайде право продолжить игру. А последнее важное изменение – разосланы рекомендации арбитрам УЕФА не показывать желтые карточки за игру рукой при ударах по воротам, если речь не о явной попытке выбить мяч руками с линии ворот. Или не о преднамеренной попытке прервать рукой передачу в перспективной атаке.