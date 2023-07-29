В АПЛ будут добавлять время, которое тратится на празднование голов

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вчера, 14:27

В Английской Премьер-Лиге будут компенсировать время, которое тратится на празднование голов. Оно будет замеряться арбитрами и добавляться к поединку.

Помимо этого, футболистам станут оказывать помощь за пределами поля, если это возможно. Исключениями являются случаи, когда травму получит вратарь, либо столкнутся игроки одной команды.

Если футболист отказывается от медицинской помощи, то его одноклубник, намеренно задерживающий возобновление поединка, получает желтую карточку. Арбитры также будут строже следить за тем, чтобы игроки соблюдали дистанцию во время исполнения штрафных ударов.