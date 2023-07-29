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В АПЛ будут добавлять время, которое тратится на празднование голов

вчера, 14:27

В Английской Премьер-Лиге будут компенсировать время, которое тратится на празднование голов. Оно будет замеряться арбитрами и добавляться к поединку.

Помимо этого, футболистам станут оказывать помощь за пределами поля, если это возможно. Исключениями являются случаи, когда травму получит вратарь, либо столкнутся игроки одной команды.

Если футболист отказывается от медицинской помощи, то его одноклубник, намеренно задерживающий возобновление поединка, получает желтую карточку. Арбитры также будут строже следить за тем, чтобы игроки соблюдали дистанцию во время исполнения штрафных ударов.

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Перевод с theguardian.com Фото: Сайт sportingnews.com
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:27
В общем-то, можно и без дискриминации обойтись, если разрешить сопернику вводить мяч во-время празднования. Судья и сейчас не должен давать время на празднование. Никакими правилами это не регламентируется. Так что, немедленно мяч на середину и ... пусть себе там прыгают от радости, обнимаются, рубаху задирают. Думаю, что и в голову не придёт - праздновать при такой возможности создания соперником опаснейшей ситуации.
cska1948
cska1948 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:45
В то время мотивация была в том, что футбол мужская игра и мужчинам не пристало обниматься и целоваться. Даже хотели запретить победное вскидывание вверх рук.
ABir
ABir
вчера в 19:29
Думаю ЛГБТ будут против
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:00
По нынешним меркам,то празднование было безразличием к "случайно хорошо выполненной работе". Ни жара души,ни восторга малого телёнка.ни куча-малы,ни обращения к высшим футбольным силам.Скукота...
DXTK
DXTK
вчера в 18:08
Так судья и так как бы имеет право добавлять время на задержки в матче.....травмы игроков, празднование голов, умышленная задержка игры игроком, споры и скандалы в игре, и просмотр ВАР....... за это все можно добавлять. Проще было бы вместо добавочного времени, сыграть два тайма по +15 минут.

PS А что вы хотите это же Англия, а они себя считают родоначальниками футбола и мол это они придумывают новые правила мол до этого никто так не делал. с них будут брать пример))))))
galem72
galem72
вчера в 17:47
Про голы - резонно и необходимо, а про мед.помощь - всё индивидуально.
cska1948
cska1948
вчера в 17:21
Помнится, на заседании ФИФА, во время ЧМ в Англии, в 1966 году, рассматривался вопрос о ЗАПРЕТЕ обнимашек и поцелуев после забитых голов. Похоже, что сейчас опять этот вопрос назрел. Хотя в шестидесятые годы это было гораздо скромнее нежели сейчас.
7szt4p5dp63r
7szt4p5dp63r
вчера в 16:54
Будут добавлять время неограниченно до десяти минут и больше как на последнем ЧМ
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:08
Это правильно,ибо уже задолбали этими дешёвыми шоу-радость по поводу забитого гола. Тем более,что сейчас всё опасно,особенно обниматься-кто знает,кто ЭТО,и ЧТО у него на уме???
lotsman
lotsman
вчера в 16:07
Это правильно. И ещё добавлять за время катания по траве от малейшего прикосновения.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:58
Апл катиться вниз
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:44
Всё, больше нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сдаюсь.....🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😄😄😄😄😄😄😁😁😁😁😁😁👍👍👍👍👍👍👍👍👍
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:34
Да сделайте время как в хоккее и баскетболе. только чистое за игру. Никакие стимуляции, затяжки времени не будут. Игра остановлена и время тоже. Проще некуда.... единственное что телевизионщики будут в ярости, так что может и не задержится эта здравая идея, да и вся эфирная сетка поплывёт, такие матчи до конца и показывать не будут....

Пи.Си. Однажды провел эксперимент: пробовал по секундомеру во время одного тайма считать, сколько времени теряется на все остановки, включая ауты, угловые, штрафные. Результат ошеломил - получилось около 17 минут без тяжелых травм, ВАРа и т.д.
Futurista
Futurista
вчера в 15:25
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:06
Всё правильно. За поцелуи, обнимания и т.д. нужно добавлять....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:58
Главное, чтобы голы в ресторанах не праздновали
mphuZ
mphuZ
вчера в 14:58
А раньше не считали?))
alexamit
alexamit
вчера в 14:55
Давно пора!
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