В АПЛ будут добавлять время, которое тратится на празднование голов

В Английской Премьер-Лиге будут компенсировать время, которое тратится на празднование голов. Оно будет замеряться арбитрами и добавляться к поединку.
Помимо этого, футболистам станут оказывать помощь за пределами поля, если это возможно. Исключениями являются случаи, когда травму получит вратарь, либо столкнутся игроки одной команды.
Если футболист отказывается от медицинской помощи, то его одноклубник, намеренно задерживающий возобновление поединка, получает желтую карточку. Арбитры также будут строже следить за тем, чтобы игроки соблюдали дистанцию во время исполнения штрафных ударов.
Пи.Си. Однажды провел эксперимент: пробовал по секундомеру во время одного тайма считать, сколько времени теряется на все остановки, включая ауты, угловые, штрафные. Результат ошеломил - получилось около 17 минут без тяжелых травм, ВАРа и т.д.
Пи.Си. Однажды провел эксперимент: пробовал по секундомеру во время одного тайма считать, сколько времени теряется на все остановки, включая ауты, угловые, штрафные. Результат ошеломил - получилось около 17 минут без тяжелых травм, ВАРа и т.д.
PS А что вы хотите это же Англия, а они себя считают родоначальниками футбола и мол это они придумывают новые правила мол до этого никто так не делал. с них будут брать пример))))))
PS А что вы хотите это же Англия, а они себя считают родоначальниками футбола и мол это они придумывают новые правила мол до этого никто так не делал. с них будут брать пример))))))