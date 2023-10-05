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Объявлены претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

вчера, 14:18

Английская Премьер-Лига объявила номинантов на звание игрока месяца. В этот список вошли: нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес, полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн, нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Педру Нету, защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер, нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын-Мин, нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Победитель будет выбран путём голосования болельщиков и экспертов.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:15
Уоткинсу бы отдал 👌🏽
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 17:57
Сон и Уоткинс - оба хороши.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 17:40
Все были хороши!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:39
Пожалуй Салах либо Сон
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 14:23
Либо Альварес либо Уоткинс!
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