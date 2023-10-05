Объявлены претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

Английская Премьер-Лига объявила номинантов на звание игрока месяца. В этот список вошли: нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес, полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн, нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Педру Нету, защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер, нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын-Мин, нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.
Победитель будет выбран путём голосования болельщиков и экспертов.