Объявлены претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

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вчера, 14:18

Английская Премьер-Лига объявила номинантов на звание игрока месяца. В этот список вошли: нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины , полузащитник «Вест Хэма» , нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта , нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Португалии , защитник «Ньюкасла» и сборной Англии , нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи , нападающий «Астон Виллы» .

Победитель будет выбран путём голосования болельщиков и экспертов.