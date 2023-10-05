Soccer.ru
ГлавнаяБлоги"Соккер" ТопИтоги и оценкиЛига Чемпионов 2023/2024

Камбэки, сенсации и мучения грандов. Один из лучших туров Лиги чемпионов в истории

вчера, 12:46
Федерико Вальверде
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Икарди Мауро
Икарди Мауро
Нападающий
Мората Альваро
Мората Альваро
Нападающий

Поражения МЮ, ПСЖ и «Арсенала» в центре внимания.

Камбэки

Почти все матчи крутые по разным причинам. Во втором туре ЛЧ пять из шестнадцати игр завершились со счетом 3:2, хотя в футболе он встречается в 2.5 % случаев, очень редко. «Брага» проигрывала 0:2 «Униону» в Берлине, но выиграла 3:2. «Реал» одержал волевую победу в Неаполе 3:2, отыгрались с 0:1. ПСВ дома дважды уступал «Севилье», дважды спасался 2:2. «Галатасарай» упрямо шёл к исторической победе над МЮ в гостях, хотя два раза по ходу матча уступал в счёте. Даже «Баварии» пришлось отыгрываться в Копенгагене, пропустили первыми. «Атлетико» поступил аналогично, играя дома, Гризманн, Мората и пассивные офсайды спасли испанцев. Во втором туре ЛЧ восемь волевых побед, в двух случаях отыгрывались с 0:2.

Сенсации

Кто поставил на победу «Ланса» – неплохо заработал, ведь большинство доверяло «Арсеналу». Артете в еврокубках непросто, как показал прошлый сезон в Лиге Европы. «Канониры» с задержкой оказались во Франции из-за непогоды, забили быстрый мяч и расслабились. А вот МЮ был напряжённым, что не помогло Тен Хагу набрать три очка против «Галатасарая». Комичная игра Онаны, третье удаление Каземиро в футболке «красных дьяволов», промах Икарди с пенальти и победный гол Мауро создали незабываемый для турецкой команды поединок. У МЮ 6 поражений в 10 первых матчах сезона, так плохо играли ещё до Фергюсона. Также можно назвать сенсацией разгром ПСЖ от «Ньюкасла» в гостях. Поражение это одно, но счёт 4:1 удивляет, показательная порка.

Мучения

МЮ и ПСЖ мучились, а не играли, хотя у англичан были просветления в атаке. Непросто было «Баварии», ждали победный удар восемнадцатилетнего нападающего Теля в концовке матча. Тухель до матча нахваливал «Копенгаген», грамотно оценил соперника. В категорию мучений попадает матч «Боруссии» Дортмунд и «Милана». Промахов было много, единственная ничья без голов за весь тур. «Манчестер Сити» с трудом переиграл «РБ Лейпциг» в гостях, пусть не смущает счёт 3:1, два гола забили в конце матча Альварес и Доку, вышедшие на замену. А отдельно надо отметить мучения «Барселоны». У каталонцев есть проблемы без Педри и Де Йонга. Травма Левандовского усугубила ситуацию. Мучения «Барселоны» выливались в фолы и карточки, а выездная победа каталонцев над «Порту» позволяет перейти к следующему пункту.

Скандалы

В Португалии английский судья Энтони Тейлор мог назначить пенальти в ворота «Барселоны», когда Кунде схватил соперника за футболку в штрафной площади. Также арбитр поставил пенальти за игру рукой, но повторы вывели на эпизод до этого, где игрок «Порту» якобы сыграл рукой, хотя фанаты «драконов» говорят, что это была игра плечом. «Барселона» отскочила, хотя у неё тоже есть вопросы к Тейлору по отдельным карточкам. А в матче ПСВ и «Севильи» судья отменил гол испанцев за игру рукой, хотя момент спорный. В добавленное время голландцы сумели сравнять счёт, а после матча Серхио Рамос раскритиковал работу итальянца Орсато из-за пенальти и отмены гола. Два известных арбитра повлияли на сюжеты матчей «Барселоны» и «Севильи».

Ошибки

В этом туре один голкипер показал класс. Трубин из «Бенфики» проиграл «Интеру», но запомнился. А вот некоторые его коллеги устроили шоу с другим смыслом. Кроме комедийного триллера в Манчестере, где «Галатасарай» воспользовался слабыми выступлениями бедняги Онаны, был другой «бенефис» голкипера. «Антверпен» дома выиграл первый тайм у «Шахтёра» 2:0. Команда ван Боммеля рассчитывала на первые три очка в истории в ЛЧ, но украинский клуб показал характер. Впрочем, победу обеспечили также дикие ошибки соперников. «Шахтёр» навалился на оппонентов, форвард Сикан сократил расставание, когда запаниковал голкипер Жан Бутез. Дальше Ракицкому помог рикошет – Ярослав сравнял счёт после удара со штрафного. Казалось, что будет ничья, но вратарь Бутез достал мяч, выходивший за пределы поля – подарил «Шахтёру» победный гол. Но и это ещё не всё, ведь дальше ошибся Алдервейрелд. Опытный защитник пошёл бить пенальти на 97-й минуте, но мяч прошёл мимо ворот. Вот это матч! От 2:0 до 2:3, а перед самым финальным свистком промах с «точки».

Сюжеты

Все главные моменты недели Лиги чемпионов соединяются в одной безумной точке. Сюжетно многие матчи получились великолепными. Например, двадцатилетний Вахи из «Ланса» выдал гол плюс пас против «Арсенала», стал автором сенсации. Любимчик Гвардиолы – аргентинский нападающий Альварес, принёс «Манчестер Сити» победу после выхода на замену. Ямаль из «Барселоны» в 16 лет и 83 дня отроду стал самым юным игроком стартового состава на групповом этапе Лиги чемпионов, но бедняге во втором тайме скрутило живот, побежал в туалет. Его ждали, но пришлось заменить. «Янг Бойз» выигрывал у «Црвены Звезды» до 88-й минуты, но сербы отыгрались – 2:2. Победный гол «Реала» в Неаполе после удара Вальверде и рикошета от спины голкипера тоже подходит в копилку классных сюжетов. Могли сыграть 2:2, но Анчелотти обыграл бывший клуб. Также победил ворчун Сарри, причём снова «Лацио» показал характер на последних секундах.

В прошлом туре у «орлов» забил голкипер, а теперь чемпион мира Педро удачно вышел на замену. На 94-й минуте матча в Глазго против «Селтика» испанец заставил затихнуть трибуны великой арены. Даже если где-то затесалась ещё одна такая гениальная неделя ЛЧ, то это не отменит особенность нового тура. Такое разнообразие сюжетов и безумных разворотов редко встретишь всего за два футбольных дня.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
«Соккер» Топ
БЛОГ
«Соккер» Топ
Гризманн Антуан  Мората Альваро  Икарди Мауро  Тель Матис  Альварес Хулиан  Доку Жереми  Трубин Анатолий  Сикан Данило  Ракицкий Ярослав  Бутез Жан  Ямаль Ламин  Вахи Сепе  Сарри Маурицио  Вальверде Федерико  Унион 2:3 Брага  Наполи 2:3 Реал  ПСВ 2:2 Севилья  Манчестер Юнайтед 2:3 Галатасарай  Копенгаген 1:2 Бавария  Атлетико 3:2 Фейеноорд  Ланс 2:1 Арсенал  Ньюкасл Юнайтед 4:1 Пари Сен-Жермен  Боруссия 0:0 Милан  РБ Лейпциг 1:3 Манчестер Сити  Порту 0:1 Барселона  Антверпен 2:3 Шахтёр  Интер 1:0 Бенфика  Црвена Звезда 2:2 Янг Бойз  Селтик 1:2 Лацио  Стадион «Альте Форстерай»  Стадион «Диего Марадона»  Стадион «Филипс»  Стадион «Олд Траффорд»  Стадион «Паркен»  Стадион «Ванда Метрополитано»  Стадион «Боллар-Делелис»  Стадион «Сент-Джеймс Парк»  Стадион «Сигнал Идуна Парк»  Стадион «Ред Булл Арена»  Стадион «Драгау»  Стадион «Босюилстадион»  Стадион «Джузеппе Меацца»  Стадион «Райко Митич»  Стадион «Селтик Парк»
Показать все
Источник: Soccer.RuФото: официальный сайт «Реала»
Кульминация Пути РПЛ Кубка России. Расклады в группах ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»
Вчера, 15:12Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии7
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание тренера месяца в АПЛ
Вчера, 14:39
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
Вчера, 14:18
Тикнизян высказался о последних результатах «Локомотива»
Вчера, 11:43
Капитан «Динамо» рассказал, за счёт чего «бело-голубые» обыграли «Спартак»
Вчера, 10:59
Катастрофа ПСЖ в Англии. «Ньюкасл» разнёс команду Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 09:58Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии9
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:41
полным-полно интереснейших событий !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:24
Не понятны решения судьи в матче матрасников, пора вернуть старые правила, где офсайд это офсайд
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:23
Да, тур был крутой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 