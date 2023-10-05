Камбэки, сенсации и мучения грандов. Один из лучших туров Лиги чемпионов в истории

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вчера, 12:46

Поражения МЮ , ПСЖ и «Арсенала» в центре внимания.

Камбэки

Почти все матчи крутые по разным причинам. Во втором туре ЛЧ пять из шестнадцати игр завершились со счетом 3:2, хотя в футболе он встречается в 2.5 % случаев, очень редко. «Брага» проигрывала 0:2 «Униону» в Берлине, но выиграла 3:2. «Реал» одержал волевую победу в Неаполе 3:2, отыгрались с 0:1. ПСВ дома дважды уступал «Севилье», дважды спасался 2:2. «Галатасарай» упрямо шёл к исторической победе над МЮ в гостях, хотя два раза по ходу матча уступал в счёте. Даже «Баварии» пришлось отыгрываться в Копенгагене, пропустили первыми. «Атлетико» поступил аналогично, играя дома, Гризманн, Мората и пассивные офсайды спасли испанцев. Во втором туре ЛЧ восемь волевых побед, в двух случаях отыгрывались с 0:2.

Сенсации

Кто поставил на победу «Ланса» – неплохо заработал, ведь большинство доверяло «Арсеналу». Артете в еврокубках непросто, как показал прошлый сезон в Лиге Европы. «Канониры» с задержкой оказались во Франции из-за непогоды, забили быстрый мяч и расслабились. А вот МЮ был напряжённым, что не помогло Тен Хагу набрать три очка против «Галатасарая». Комичная игра Онаны, третье удаление Каземиро в футболке «красных дьяволов», промах Икарди с пенальти и победный гол Мауро создали незабываемый для турецкой команды поединок. У МЮ 6 поражений в 10 первых матчах сезона, так плохо играли ещё до Фергюсона. Также можно назвать сенсацией разгром ПСЖ от «Ньюкасла» в гостях. Поражение это одно, но счёт 4:1 удивляет, показательная порка.

Мучения

МЮ и ПСЖ мучились, а не играли, хотя у англичан были просветления в атаке. Непросто было «Баварии», ждали победный удар восемнадцатилетнего нападающего Теля в концовке матча. Тухель до матча нахваливал «Копенгаген», грамотно оценил соперника. В категорию мучений попадает матч «Боруссии» Дортмунд и «Милана». Промахов было много, единственная ничья без голов за весь тур. «Манчестер Сити» с трудом переиграл «РБ Лейпциг» в гостях, пусть не смущает счёт 3:1, два гола забили в конце матча Альварес и Доку, вышедшие на замену. А отдельно надо отметить мучения «Барселоны». У каталонцев есть проблемы без Педри и Де Йонга. Травма Левандовского усугубила ситуацию. Мучения «Барселоны» выливались в фолы и карточки, а выездная победа каталонцев над «Порту» позволяет перейти к следующему пункту.

Скандалы

В Португалии английский судья Энтони Тейлор мог назначить пенальти в ворота «Барселоны», когда Кунде схватил соперника за футболку в штрафной площади. Также арбитр поставил пенальти за игру рукой, но повторы вывели на эпизод до этого, где игрок «Порту» якобы сыграл рукой, хотя фанаты «драконов» говорят, что это была игра плечом. «Барселона» отскочила, хотя у неё тоже есть вопросы к Тейлору по отдельным карточкам. А в матче ПСВ и «Севильи» судья отменил гол испанцев за игру рукой, хотя момент спорный. В добавленное время голландцы сумели сравнять счёт, а после матча Серхио Рамос раскритиковал работу итальянца Орсато из-за пенальти и отмены гола. Два известных арбитра повлияли на сюжеты матчей «Барселоны» и «Севильи».

Ошибки

В этом туре один голкипер показал класс. Трубин из «Бенфики» проиграл «Интеру», но запомнился. А вот некоторые его коллеги устроили шоу с другим смыслом. Кроме комедийного триллера в Манчестере, где «Галатасарай» воспользовался слабыми выступлениями бедняги Онаны, был другой «бенефис» голкипера. «Антверпен» дома выиграл первый тайм у «Шахтёра» 2:0. Команда ван Боммеля рассчитывала на первые три очка в истории в ЛЧ , но украинский клуб показал характер. Впрочем, победу обеспечили также дикие ошибки соперников. «Шахтёр» навалился на оппонентов, форвард Сикан сократил расставание, когда запаниковал голкипер Жан Бутез. Дальше Ракицкому помог рикошет – Ярослав сравнял счёт после удара со штрафного. Казалось, что будет ничья, но вратарь Бутез достал мяч, выходивший за пределы поля – подарил «Шахтёру» победный гол. Но и это ещё не всё, ведь дальше ошибся Алдервейрелд. Опытный защитник пошёл бить пенальти на 97-й минуте, но мяч прошёл мимо ворот. Вот это матч! От 2:0 до 2:3, а перед самым финальным свистком промах с «точки».

Сюжеты

Все главные моменты недели Лиги чемпионов соединяются в одной безумной точке. Сюжетно многие матчи получились великолепными. Например, двадцатилетний Вахи из «Ланса» выдал гол плюс пас против «Арсенала», стал автором сенсации. Любимчик Гвардиолы – аргентинский нападающий Альварес, принёс «Манчестер Сити» победу после выхода на замену. Ямаль из «Барселоны» в 16 лет и 83 дня отроду стал самым юным игроком стартового состава на групповом этапе Лиги чемпионов, но бедняге во втором тайме скрутило живот, побежал в туалет. Его ждали, но пришлось заменить. «Янг Бойз» выигрывал у «Црвены Звезды» до 88-й минуты, но сербы отыгрались – 2:2. Победный гол «Реала» в Неаполе после удара Вальверде и рикошета от спины голкипера тоже подходит в копилку классных сюжетов. Могли сыграть 2:2, но Анчелотти обыграл бывший клуб. Также победил ворчун Сарри, причём снова «Лацио» показал характер на последних секундах.