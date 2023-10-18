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Карпин сравнил соперников сборной и высказался на тему совмещения постов

вчера, 16:19

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сравнил последние матчи национальной команды.

После Камеруна больше позитива было. Сейчас сравнялось. Нужно разделять матчи с Камеруном и Кенией. У нас вышло два разных состава — соответственно, и эмоции разные. Уровень сборной Кении? Примерно такой же, как у наших прошлых соперников из Азии, за исключением Ирана. Камерун сильнее Кении? Конечно, сильнее. Но, опять же, это и рейтинг ФИФА подтверждает.

Также Карпин высказался на тему совмещения постов в сборной и клубе. И прокомментировал собственные слова, что не держится за место в национальной команде

Нет никакого противоречия. Заранее была договорённость. В чём противоречие? Да и что значит держаться? Вы как это понимаете? Вы держитесь за место, на котором работаете? Что вы для этого делаете? Ну так и я стараюсь как можно лучше выполнять свою работу. Пока сборная отстранена, совмещение возможно.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:04
Кто бы его сравнил с нормальным тренером?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:59
За футбольную державу обидно!
pomor45
pomor45 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Человек-мыло. В руках удержать трудно - выскальзывает.
pomor45
pomor45
вчера в 20:19
Все стараются, но все в меру самосохранения.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:57
Топ тренеру тяжело разгребать отбросы наших чинуш!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:57
Валера-эстонская игрушка "Уйди-уйди!".
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:05
Не воспринимаю Карпина, как тренера.
Он еще покажет себя, как блогер.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:32
Валера собрался на покой в Эстонию, молодая жена, детям в школу...
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 17:31
Да кому 3 эти стремные товарники нужны
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 17:14
СКОЛЬКО ещё надо времени и матчей,что бы понять,что это-КЛОУН????ему место-в цирке или на Матч ТВ!КТО позволил этому эстонцу тренеровать сборную???
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 16:58
Все его интервью а-ля "А еще я туда ем".
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:51
У Карпина на любой исход есть отмазка!
Гость
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