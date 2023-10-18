Карпин сравнил соперников сборной и высказался на тему совмещения постов

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сравнил последние матчи национальной команды.
После Камеруна больше позитива было. Сейчас сравнялось. Нужно разделять матчи с Камеруном и Кенией. У нас вышло два разных состава — соответственно, и эмоции разные. Уровень сборной Кении? Примерно такой же, как у наших прошлых соперников из Азии, за исключением Ирана. Камерун сильнее Кении? Конечно, сильнее. Но, опять же, это и рейтинг ФИФА подтверждает.
Также Карпин высказался на тему совмещения постов в сборной и клубе. И прокомментировал собственные слова, что не держится за место в национальной команде
Нет никакого противоречия. Заранее была договорённость. В чём противоречие? Да и что значит держаться? Вы как это понимаете? Вы держитесь за место, на котором работаете? Что вы для этого делаете? Ну так и я стараюсь как можно лучше выполнять свою работу. Пока сборная отстранена, совмещение возможно.
Он еще покажет себя, как блогер.
Он еще покажет себя, как блогер.