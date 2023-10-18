Карпин сравнил соперников сборной и высказался на тему совмещения постов

1697635181

вчера, 16:19

Главный тренер сборной России и «Ростова» сравнил последние матчи национальной команды.

После Камеруна больше позитива было. Сейчас сравнялось. Нужно разделять матчи с Камеруном и Кенией. У нас вышло два разных состава — соответственно, и эмоции разные. Уровень сборной Кении? Примерно такой же, как у наших прошлых соперников из Азии, за исключением Ирана. Камерун сильнее Кении? Конечно, сильнее. Но, опять же, это и рейтинг ФИФА подтверждает.

Также Карпин высказался на тему совмещения постов в сборной и клубе. И прокомментировал собственные слова, что не держится за место в национальной команде