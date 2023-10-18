Карпин считает, что России нужно оставаться в УЕФА

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поддержал стратегическое решение РФС оставаться в УЕФА.
А другие варианты какие? Есть гарантии, что в Азии мы будем играть? О чём тогда говорить? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать. Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня — тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла.
Поэтому мне хочется спросить балаболов из чинуш, которые активно говорят о необходимости перехода, а вы с ними договорились? Мне кажется, что, если возвращение в УЕФА сейчас невозможно на 100%, то переход в Азию даже при нашем желании невозможен на 95%.
Это только очередной камень в огород чинуш, которые бесконечно занимаются балабольством и мы уже слышали в том числе от Дюкова и нулевого Матицына это слова, но в реальности ничего они в этом направлении не сделали, потому что ОДНО дело - придти и сказать - вот, у нас тёрки жесткие со рядом стран Азии, но мы всё порешали, другое - такая же вода, как обещанная Фурсенко победа на ЧМ или обещанный Мутко рывок после новой инфраструктуры (в реальности оказалось, что клубы всё равно ездят на сборы в Турцию).
Поэтому мне хочется спросить балаболов из чинуш, которые активно говорят о необходимости перехода, а вы с ними договорились? Мне кажется, что, если возвращение в УЕФА сейчас невозможно на 100%, то переход в Азию даже при нашем желании невозможен на 95%.
Это только очередной камень в огород чинуш, которые бесконечно занимаются балабольством и мы уже слышали в том числе от Дюкова и нулевого Матицына это слова, но в реальности ничего они в этом направлении не сделали, потому что ОДНО дело - придти и сказать - вот, у нас тёрки жесткие со рядом стран Азии, но мы всё порешали, другое - такая же вода, как обещанная Фурсенко победа на ЧМ или обещанный Мутко рывок после новой инфраструктуры (в реальности оказалось, что клубы всё равно ездят на сборы в Турцию).