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Карпин считает, что России нужно оставаться в УЕФА

вчера, 14:16

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поддержал стратегическое решение РФС оставаться в УЕФА.

А другие варианты какие? Есть гарантии, что в Азии мы будем играть? О чём тогда говорить? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать. Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня — тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 19:14
Xперд.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:13
Не прокатит...Ты не знаешь,что в Антарктиде есть полярная станция Небратьев???
Это досадный промах в образовании.Болгария-воздержится, СШВПЧ-против,а Чили...зависит от того,чьи потомки сидят на станции.Так что шансов-НОЛЬ! За нас там только сборная императорских пингвинов.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:07
Если нихрена не делать,а только вспоминать свои командировки в Европу,то и нигде никаких шансов не будет.Ни на что.А пока компания участников Олимпиады 1936 года в Мюнхене рулят во всех футбольных структурах.Надо сторониться их,а наше футбольное руководство потихоньку менять.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 19:02
Полностью согласен с Карпиным
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:06
Карпин еще и эксперт?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:46
МолодЕц по поводу Азии. Всё в точку. Одна конкретика и никакой воды. В. Г. пять с плюсом. А то любим лить воду на мельницу, переливать из пустого в порожнее по поводу участия команд в АКФ. Надеюсь, главный тренер сборной поставил все точки над "и", чтобы любящие порассуждать на эту тему успокоились и никогда к ней не возвращались.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:00
Самое смешное, что в Азии лидирующие позиции занимают страны, которые строго в жесткой позиции по отношении к России - Япония и Южная Корея, которые все свои основные компании вывели из нашей страны, всякие Sony, Samsung в числе первых прекратили операции. Тайваньские компании отказались производить процессоры по контракту.

Поэтому мне хочется спросить балаболов из чинуш, которые активно говорят о необходимости перехода, а вы с ними договорились? Мне кажется, что, если возвращение в УЕФА сейчас невозможно на 100%, то переход в Азию даже при нашем желании невозможен на 95%.

Это только очередной камень в огород чинуш, которые бесконечно занимаются балабольством и мы уже слышали в том числе от Дюкова и нулевого Матицына это слова, но в реальности ничего они в этом направлении не сделали, потому что ОДНО дело - придти и сказать - вот, у нас тёрки жесткие со рядом стран Азии, но мы всё порешали, другое - такая же вода, как обещанная Фурсенко победа на ЧМ или обещанный Мутко рывок после новой инфраструктуры (в реальности оказалось, что клубы всё равно ездят на сборы в Турцию).
lotsman
lotsman
вчера в 15:22
В принципе Карпин прав. Перейдя в Азию Россия столкнётся с противодействием тех же Австралии, Японии, Южной Кореи........... В АФК несколько федераций и в каждой из них полного единства, на включение в их состав России, не будет. В общем, как говорится в пословице - Куда ни кинь, всюду блин. Вернуть всё в прежнее русло может только победа России и на военном, и на политическом фронтах.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 15:18
Валера прав, против мышей играть, конечно, легче. Но это демотивирует.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:15
Тут в пору спрашивать зачем вообще жеребьёвки и отборы ЧЕ и ЧМ проводят, будут ли вообще эти турниры в ближайшие годы?
протон
протон
вчера в 15:01
Вполне адекватно от Валеры. Даже в случае отбора никто не даст гарантии, что на самом ЧМ будем играть. Тот же Спартак выкинули вообще посреди турнира..
Варвар7
Варвар7 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:46
Не факт - там наших могут "наказать" какие ни будь метеорологи - ведь они лучше адаптированы к местным погодным условиям...)))
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 14:38
Я бы на месте Карпина тоже остался бы в УЕФА. Ведь так можно не играть и получать за это деньги.
LOpp
LOpp
вчера в 14:25
в Антарктиду надо переходить, там всех рвать будем.
Futurista
Futurista
вчера в 14:23
Нет смысла лить, так не лей)...
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